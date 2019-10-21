【萬聖節】必學《金宵大廈》李施嬅5大吸睛復古裝扮　女人味急升

萬聖節不一定要化恐怖妝容，扮鬼扮馬，不如參考一下李施嬅在人氣劇集《金宵大廈》中的多款懷舊銷魂造型，在派對中豔壓全場吧！

以奇幻懸疑為主題的人氣劇集《金宵大廈》，早幾天正式大結局，不少觀眾看得意猶未盡，若要數當中最具話題又吸睛的地方，當然是女主角李施嬅的多個復古造型。

碰巧一年一度的萬聖節快到了，未準備好的話，不妨參考一下以下劇中李施嬅的注目造型，在派對上成為亮眼的女生！

李施嬅在《金宵大廈》中不時以旗袍造型示人。（李施嬅Instagram: selenaleelalee）

1. 懷舊旗袍 盡騷東方女性美

李施嬅在《金宵大廈》中飾演60年代舞女Coco，打扮嬌俏，不時以旗袍造型示人，相信不少觀眾都被她驚艷到！談到旗袍，是萬聖節不錯的裝扮，但窄身的設計實在有點難駕馭，假設當天吃飽一點便會突出小肚腩，所以很多女生因此而卻步……不過如果在購入旗袍前先試身，找到合身的旗袍，恐怕你會愛上這件復古的單品！因為它不但超顯身材，還能盡騷東方女性韻味。在選擇旗袍款式面，建議挑選一些大花圖案，色彩奪目一點會更好看，再配上單色的高跟鞋，例如白色或黑色，絕對是旗袍必配之選。

2. 閃亮舞裙 助你成萬聖節派對焦點

《金宵大廈》中一集講述李施嬅穿上一條銀色亮片短裙，在舞廳中大跳辣舞，劇中小妹妹小雪看過後也不禁大讚她美豔的舞蹈。這段舞蹈更被譽為李施嬅在幕前最破格的演出，而這個閃亮舞女造型確實性感迷人。想於萬聖節派對成為「漆黑中的螢火蟲」，不妨跟李施嬅一樣，穿上一條滿怖閃爍亮片的裙，輕輕一個轉身，亮片隨風飄起，就算環境多暗也能令人散發出耀眼光芒。還有一個小貼士，身材嬌小的女生，大可選擇大腿一半長度的短裙，配上一對高跟鞋，即能拉長腿形，瞬間增高！

李施嬅在《金宵大廈》中的這段火辣舞蹈，被譽為她在幕前最破格的演出。（李施嬅Instagram: selenaleelalee）

3. 經典紅裙 貴氣迫人

萬聖節派對中，不一定要扮鬼扮馬，其實經典長青的打扮也可以讓你美得出眾。《金宵大廈》中，李施嬅與陳山聰甜蜜合照的一幕，李施嬅穿上經典大紅色魚尾長裙，配合修身的剪裁，美好身段表露無遺。如此美麗的裙款再配上同色系的長手襪，增添高貴氣質。在萬聖節，穿上這類具貴氣的經典裙款，建議再襯上珍珠配飾，無論是頭飾或頸鏈，都能庶女生增添幾分成熟韻味。

李施嬅在《金宵大廈》中穿上經典大紅色魚尾款長裙。（《金宵大廈》劇照）

4. 復古「13點」 回到六十年代

在《金宵大廈》中，李施嬅造型多變，平日外出愛穿得漂漂亮亮，每次出場有如走時裝騷一樣，美呆了。她穿的衣服多是色彩豐富的套裝裙，活像60年代「香港少女漫畫獎門人」李惠真筆下的13點。其中一集，她穿著綠拼卡其的千鳥格套裝短裙，這款色彩拼搭不覺土氣，反而有種不滅的復古風，簡單配搭一雙裸色跟鞋，把重點留在服裝上，感覺可愛，特別適合身材嬌小的女生。適逢萬聖節，不妨參考一下李施嬅的復古造型，來一趟時空穿梭，回到60年代吧！

《金宵大廈》中李施嬅造型多變，她愛穿色彩豐富的套裝裙。（李施嬅Instagram: selenaleelalee）

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5. 學化Coco嫵媚妝容 謹記3大重點

在萬聖節，除了衣裝造型之外，妝容也十分重要。很多人在萬聖節也會選擇化個恐怖嚇人的妝容，弄得滿面鮮血和疤痕，沒人認得出是你本人，可能會為你帶來滿滿成功感，可是一到拍照時，你便會後悔……何不跟李施嬅一樣，耍點小心機，化個嫵媚的妝容，與其他扮鬼扮馬的朋友合照時，你便會發現自己化對了妝！

很多人也不知道原來李施嬅在劇中的妝容是由她親自操刀，她在妝容上確實花了不少心思。想化一個銷魂「Coco妝」只要記得當中3大重點：貓眼線、美人痣和紅唇，女人味頓升不少。