馮盈盈陳瀅曾被迫「真空上陣」？外國女星無穿bra「被當眾走光」

早前在大台電視節目《娛樂大家》中，馮盈盈(盈盈)大玩真假話題時，大膽講出自己曾經為拍劇而被迫真空上陣，當時一眾嘉賓都為此質疑，認為她不可能不穿內衣，不好好保護自己，讓坦白直說的馮盈盈一度感到尷尬。對於女生，內衣除了有承托胸部用途之外，更是以防走光的一個保護罩，為女生們提供安全感。不過有時為了工作和穿上特別的服裝，女星都會在乳貼都沒有的情況之下，鼓起勇氣真空上陣，為藝術而犧牲。

馮盈盈為拍攝進度：硬著頭皮試！

節目《娛樂大家》其中一個真假話題環節，讓嘉賓分享自己秘密給大家猜測真偽。馮盈盈早前就大膽分享了自己一個真實的經歷，表示在拍攝《果欄中的江湖大嫂》時曾經真空上陣。

她指那時是因為第一次拍劇，所以未知外景的戲服是到場後更換，而到場後才得知需要穿上白色入膊背心的戲服連戲，但那件入膊背心卻無法隱藏她當日身穿的內衣，而當時她又沒有準備任何隱形內衣、打底衫或是乳貼，情況十分尷尬。

當時她為了低調解決事件，最終在情急之下決定除去內衣，真空上陣，而導演和製作全不知情。她解釋雖然入膊背心是白色，不過幸好胸前剛好有一些流蘇設計，可以遮掩一下。

馮盈盈自嘲自己經歷。雖然分享得十分搞笑，但都有不時遮掩尷尬的苦笑。(《娛樂大家》劇照)

現場一眾女嘉賓不敢相信，指出女性有很多能收起胸圍帶的方法，或者用膠布貼在重要部位。雖然馮盈盈解釋自己不太清楚，但嘉賓們都指負責服裝的姐姐，或是拍攝附近一定都有內衣店。同場嘉賓王浩信都表示不相信馮盈盈不保護自己，令盈盈一臉尷尬的苦笑。

主持汪明荃立即幫口，說身為第一次拍劇的新人遇到這些事不敢發聲也屬正常。最後馮盈盈宣佈事情是真時，都再一解釋該件背心十分入膊，所以無論怎樣收起都無法掩飾內衣。但她為免影響拍攝進度或者增加劇組麻煩，結果決定硬著頭皮，真空上陣。

【點撃看】馮盈盈稱拍劇時被迫真空上陣？結果幾多人信？

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其實在上年《萬千星輝賀台慶》馮盈盈曾經為穿上以色列品牌Galia Lahav的晚裝而大膽真空上陣。這件名貴黑色性感透視晚裝除了低胸之外，裙的兩側更加是完全透視。馮盈盈為了展現自己美感跟線條，不只積極減肥，更在當晚刻意沒穿上內褲。在紅地毯拍照時，都刻意將手放前以防走光。

這件黑色性感透視晚裝是特別訂造，價值接近20萬。(梁碧玲攝)

陳瀅「真空」之下受訪剖白：好尷尬！

去年，陳瀅出席By Terry活動時，身穿的裙子因拉鏈位卡了，決定將胸圍脫去，將裙子當成露背裝。（by Terry Hong Kong@facebook）

陳瀅(Jeannie)曾經都為工作而被逼真空上陣，上年她曾因為塞車而遲到出席一個化妝品牌活動，其後她趁受訪，立即解釋遲到原因及剖白一切。她表示前往活動場地的中途，意外整破了裙子，令背後出現一個洞露出胸圍。本來經理人買了一條新裙，但由於裙子的拉鏈位卡了，結果除不下。遲到一事本來已令她十分內疚，所以她情急之下，決定將胸圍脫去，將裙子當成露背裝。雖然她身穿的裙子有一層layer，但對於女士們，真空狀態畢竟是「坦蕩蕩」，會令人毫無安全感。當刻她揚言自己故意不時將手放在胸前以作遮掩，表示自己心情既內疚又尷尬，接受訪問時更加不時尷尬得苦笑。

【點撃看】陳瀅不時以性感形象示人：

女星直播時被露胸？ 錯在不穿內衣？

對於亞洲人而言，衣著都比較保守，「真空上陣」的接受程度不是容易接納的事，大多女性都較難接受沒穿上內衣，或者沒有隱形內衣、打底衣、乳貼的保護。但相對外國文化，則接受性較大，不少女性都願意自由舒適的「真空上陣」，男女對此看為平常。但是上年4月西班牙女星奧里安娜（Oriana Marzoli）在真人騷直播節目《Survior Spain》時，就不幸發生被偷襲事件因而當眾走光。

拍攝時奧里安娜正真空上陣穿上黑色的小背心，女主持卡文（Carmen Gahona）突然向她偷襲。製作人都聲稱，沒有事前夾好計劃過。（Noticias_Videos_Twitter）

當奧里安娜站起來炫耀自己令人羨慕的身材時，女主持突然將她左邊的小背心掀起，讓她左邊的胸部完完全全在直播之中裸露出來，引起一眾觀眾發笑。

奧里安娜「被走光」的時刻已在西班牙媒體和社交媒體上播出，因而聞名。（Noticias_Videos_Twitter）

但是奧里安娜就立即嚇倒，更尷尬的躲在女主持的後方，蹲下來修整上衣，並大叫「我希望沒有人看到」。女主持事後竟然嘲諷是奧里安娜不穿內衣而引致後果，亦沒有悔意。對於走光片段都引起一眾網民爭論，網民批評女主持的行為十分惡劣，是羞辱女性。

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歐陽巧瑩支持無胸罩：解開胸前的束縛

歐陽巧瑩在「世界無胸罩日」上載沒有穿著胸圍的照片以示支持。（instagram@t.a.m）

歐陽巧瑩(Tammy)曾經在外地工作時，在Instagram張貼自己真空上陣的性感照，展現自己的體態美身材，亦更展露自己的胸形。她曾回應別人的看法全不重要，最重要是自己如何看待自己！她之前就響應網友自發性的「世界無胸罩日」，大膽分享自己超性感的照片，仔細解釋解開胸圍的好處。她坦言希望香港人可以多加了解事情，解開胸前的束縛。

【點撃看】真空性感照 安全的展現美態？

的確，作為女生都懂得，回到家中第一時間脫去胸圍束縛，那一刻有多痛快舒適。但談及不穿胸圍，走在街上真空上陣，又有多少個女生們有勇氣呢？不想走光的話，還是要忍一忍，或是做好貼上乳貼、穿好隱形內衣的打底準備了！

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