陳山聰拍拖5年成婚　婚宴星光熠熠　藝人孖另一半「情侶裝」出席

陳山聰與圈外女友Apple於日前（1/11）完婚，早上按照傳統向長輩斟茶及完成註冊儀式過後，於晚上舉行婚宴，誠邀一班親朋戚友與他們分享幸福。

陳山聰與圈外女友Apple於日前（1/11）正式成為夫妻。

熱愛跑步的陳山聰於結婚當日早上還是先到健身室跑步，以一個輕鬆心態迎接大喜日子。及後，他與Apple就在雙方家長、長輩等見證下，宣讀誓詞完成註冊儀式，正式結為夫妻。

按圖觀看陳山聰與Apple結婚當日照片：

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陳山聰與Apple晚上設宴，一班圈內好友亦有出席。(Vcg.com)

晚上，陳山聰換上一身花俏西裝與穿上長袖Deep V婚紗的Apple於尖沙咀設婚宴，當中，包括陳山聰在圈內的好友，如Crazy Runner以及胡說八道會等均有盛裝出席，現場可謂星光熠熠。而胡說八道會、Crazy Runner成員、張寶兒和朱智賢等，亦特意上台獻唱歌曲《每天愛你多一些》予一對新人，希望向他們送上祝福，有別於一般的婚禮。

陳山聰多名圈中好友到場祝賀：

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然而，更有不少藝人朋友與另一半到場，亦低調配襯了服裝！一起來看看有哪幾對情侶／夫妻於當晚實行另類的曬恩愛吧！

袁偉豪、張寶兒

未知，袁偉豪與張寶兒會否是下一對新人？(Vcg.com)

袁偉豪與張寶兒雖然拍拖僅只有兩年時間，但自從公開承認戀情後，二人不時都會高調於社交平台曬恩愛，亦見張寶兒已完全融入袁偉豪的生活圈，每每Crazy Runner以及胡說八道會的聚會均有份出席，而且相處融洽。

於陳山聰婚宴當晚，二人以深藍色以及Bling Bling元素打扮出現，像是襯好造型出席，袁偉豪身穿一套深藍色帶Bling Bling暗格紋的西裝，而張寶兒亦以恤衫材質的白色露肩上衣，搭配佈滿珠片的深藍色半身裙，不但在顏色上來個Perfect Match，張寶兒更加於頸上繫上絲綢材質領呔，正好與袁偉豪所穿的絲綢恤衫相輔相成。即使沒有浮誇的設計，二人於當天完完全全示範了不敗的低調情侶裝穿搭。

謝東閔、朱智賢

謝東閔、朱智賢多次否認緋聞，但當晚二人的打扮卻十分相襯。(Vcg.com)

謝東閔與朱智賢的緋聞已經屢傳一段長時間，即使二人曾就戀情作出多次否認，不過仍不斷被拍到他們一同外出的照片，而於陳山聰婚禮當晚，朱智賢更加似是融入Crazy Runner和胡說八道會當中，就連合唱歌曲《每天愛你多些》時，朱智賢亦有一同上台。

謝東閔與朱智賢當晚的造型以黑色作主調，先是在顏色方面已經絕對相襯。再來是二人所選擇的服裝均是細節位左右不同的款式，謝東閔的西裝外套款衫身長度左右不對稱，左邊的衫身長度較長，而且衫身上印有文字；而朱智賢所穿的晚裝款式亦採用單邊長袖剪裁，無袖的那邊裙擺更設有高衩設計。二人不約而同選擇不對稱剪裁的服裝，未知是碰巧還是在事前有襯過？

譚俊彥、任祉妍

譚俊彥、任祉妍以「同色配搭」出席陳山聰婚宴。(Vcg.com)

譚俊彥與太太任祉妍於2015年結婚，現時育有一子一女，出名「寵妻狂」的譚俊彥不但甚少出現緋聞，難怪本身為內地影星的任祉妍當年會拋下自己的事業，選擇與譚俊彥留在香港結婚，共同建立家庭。到現時為此，譚俊彥仍是會抽出時間與太太過外出拍拖，像以前一樣過二人世界的日子，相當甜蜜！

陳山聰婚宴當晚也不例外，二人的造型絕對看得出是經過悉心搭配的，然而他們的情侶裝打扮亦十分適合大家參考！譚俊彥、任祉妍運用容易掌握的「同色配搭」技巧，選擇黑、白色作整體造型的主調，譚俊彥身穿白恤衫配搭黑色長外套；而任祉妍則以黑色上衣作為內搭，外穿一件白色長身西裝褸，二人走在一起時感覺相當和諧，而且在外形上再度提升相襯度，實行低調放閃！

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