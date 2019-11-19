台綜藝節目票選男生最反感女生穿搭：黑絲襯波鞋　沒有樣貌不要試

穿搭除了是反映個人品味外，更是表達自己個性，吸引異性的方法。 身邊不少女生與男生外出和私下女生約會判若兩人，前者可能會更花心機打扮，務求給自己最好人面對方，而與閨密外出則視乎情況，如只是吃個便飯，看到的通常也是頹tee、牛仔褲。 要是用心打扮後見異性，對方面有難色當然失望，如果不想失守，女生便先了解男生討厭女生甚麼穿搭。

節目向1,000名男生進行調查，總結出最不理解的女生穿搭的頭三位。（《恕我直言》擷圖）

身邊不少女生表示，討厭男友只穿波衫、人字拖，但其實男女對異性穿搭喜愛同樣有大惑不解的時候。

由蔡康永主持的綜藝節目《恕我直言》中，早前曾對1,000位男生進行調查，看看他們最不能理解的女生時尚，發現原來男生都不喜歡以下穿搭。

男生最討厭女生穿搭 Top 3

韓國女團的穿搭吸引不少女生仿效，但現實生活中並不討好。（OfficialAOA@Facebook）

第三位：短裙露打底褲

年輕的女生都喜歡穿短裙，露出長長的雙腿，又或是表現正自己的表現，而近年年輕人都受韓國潮流影響，不時會跟隨韓星的穿着打扮，最常見的便是學女團穿短裙，而韓國女團有獨特的短裙穿搭，便是不時黑色打底褲都比短裙長，當女生以為是性感的代表時，男生卻紛紛說不，有約25.1%的男生表示不明白這穿搭，有些女生更會裝可愛穿校服套裝短裙，男嘉賓忍不住說：「沒有樣貌，不要試。」

第二位：豹紋

曾經豹紋都非常流行，去年秋冬動物紋大勢回歸，讓再次豹紋成為時尚元素之一。然而，豹紋並不是人人能駕馭得到，尤其是極大面積的豹紋，一不小心就成了老氣和俗氣，男生也會產生不好親近的距離感，節目的受訪男生中有30.89%都不喜歡女生穿豹紋，又會覺得有侵略性，如果想獲得男生好感便要作出取捨，又或可以嘗試小面積的豹紋單品，如領巾、畫家帽。

第一位：黑絲襪配波鞋

秋冬時，女生都會穿一對黑絲襪，不但為了保暖，也有小性感的感覺，因為男生總說對黑絲是不能抗拒的，但意想不到的，女生常以波鞋配黑絲襪竟以44.2%高票成為男性最討厭的穿搭第一名， 男生認為隨性的波鞋，是不能配性感的黑絲襪，顯得非常突兀，那麼女生還是乖乖換試一對靴子或平底鞋吧。

第一次約會，比起性感打扮，男生更喜歡女生穿小清新風。（egg204／hyunah_aa@Instagram）

與男生約會時穿這些注定說無下聞？

台灣交友網站《iPair》又曾就網友首次約會進行調查，發現70%的男生討厭女生穿低胸露胸衣和露肚背心，其次則是圖騰和花樣的服飾，以及hip-hop打扮。

穿搭影響第一印象，而80%的網友表示第一眼印象可以定生死，所以想對方有好感，則要避免以上穿搭風格，調查也發現大多數男生喜歡小清新、能展現個性的穿搭風格，甚至極簡主義的配搭更會更顯得平易近人。另外，小資女喜歡配戴的名牌飾物也要暫時捨棄，因為50%的男生誤會你是拜金女而萌生打退堂鼓的念頭，下次約會女生知道該如何配搭吧！