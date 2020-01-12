小資女入門名牌推介　$2,500以下散紙包卡片套　哪款經典不易過時

以往女生都喜歡使用長型的銀包，不用弄皺銀紙，容量大，適合儲起單據、多證件、信用卡的女生，但同時令人懶於收拾銀包令到銀包的厚度增加，霸佔了手袋很多空間，而且近年比較流行小手袋，如果用開長銀包便要換一換短銀包。 然而，女生現在要帶許多東西外出，如大熒幕手機、外置充電器、補妝品等，如果銀包能小巧些，便能更方便，不如考慮一下卡片套銀包，價錢相宜，無論送給自己或送禮，也不「肉赤」。

近年流行小手袋，容量有限，一個小巧又輕薄的卡片散銀包便是不錯的選擇。（luxxy_locks／isabelles.style@Instagram）

卡片套

東西比較少的女生都喜歡用卡片套當銀包使用，而且名牌卡片套的定價較親民，普遍在$1,500左右，因而有一班支持者。各大品牌的卡片套設計一般都是以前後各兩個卡位，中間會有一隔暗位，由於卡片套都是採用皮革的設計，會有彈性，所以一個卡位通常也可放下2張卡，一個卡片套放下8張卡並不是問題，中間的隔位便可以放下銀紙；至於外形設計方面，由於沒太大的設計空間，像Saint Laurent、Gucci、Balenciaga品牌都會以品牌的logo為主軸或logo燙金，比較特別一點的會是Chloe和Valentino，前者用手袋系列「C」為設計藍圖，而後者則用標誌性的窩釘設計。

由於容量有量卡片套非常小巧，放進mini bag、camera bag等也沒有問題，更令手袋有足夠空間放入其他物品。

點擊查看更多款式和價錢：

+ 4 + 3 + 2

開合式卡片套

筆者也是卡片套的用家，但深明銀紙想整齊放在中間隔位並不容易，但個人不追求完美，只為小巧方便，卡片套確是不錯；如果你想追求整齊條理，並想使用卡片套當銀包用，不妨考慮開合式的卡片套。

開合式卡片套會比較像銀包，一樣是可以打開，然後兩面也有卡位和暗隔位，卻沒有正常的放銀紙位，但同樣可以把金錢放到暗隔位，又或像「信封」設計，由於它是開合形式，就算比較不整齊，只要合上也不會看到，而外形設計同樣與卡片套相似，都是以品牌的標誌性設計為主題，定價跟常規經典款銀包相比，隨時平近一半。

點擊查看更多款式和價錢：

卡片散銀包

如果你有帶散銀的習慣，近年推出的卡片套加散銀包兩用的設計一定是你最好的選擇，過去的卡片套設計也沒有位置供放散銀，而Saint Laurent多年前推出的卡片套，設有5個卡位，側面有拉鍊設計，打開拉鍊便可放入銀紙和散銀，而外形便一貫冷酷有型的風格，全黑設計燙上銀色的「Saint Laurent」標誌，低調又型格，而且$1,604便有交易 （farfetch.com定價），吸引不少人追捧。

及後，不少品牌也推出一物兩用的設計，設計也大同小異，只是換上品牌特色，女生可按自己喜好選擇，如Valentino不再用窩釘設計，換上的新的「V」logo，更有設計感；想入手經典款，則可選擇Chloe或Miu Miu。

點擊查看更多款式和價錢：