CELINE經典Box Bag新尺寸登場　小改動大驚喜　勢必再掀搶購熱潮

法國品牌CELINE簡約大方的手袋設計，是不少女生們的「心頭好」，不論是上班還是逛街，都易襯易搭，而且不被潮流左右，十分值得入手投資。雖然CELINE已經換了掌托人，但上一代創意總監Phoebe Philo留下的經典設計，仍然有一大批死忠粉絲擁護。

設計簡約大方的CELINE手袋，一直是不少女生入手的首選。( IG@labauhinia )

CELINE手袋經典款之所以如此受歡迎，是因爲設計奉行極簡美學，風格低調又典雅，加上近幾年吹起的復古風潮，不少女生都想擁有一個「復古方包」。最近CELINE把經典的Box Bag進行尺寸上的小改動，立即又再引起外界熱烈迴響。

經典CLASSSIC 系列推出全新尺寸

CELINE CLASSIC全新尺寸「TEEN」，介乎「MEDIUM」和「SMALL」兩個尺寸之間，讓整個CLASSIC系列有「大中小」尺寸選擇，更全面滿足用家需要。( ig@bragmybagofficial )

作爲上一代創意總監Phoebe Philo入主Céline時所設計的第一款手袋，CLASSIC系列的地位堪稱是經典之最，由面世至今已接近十年的時間，人氣一直高企。CLASSIC BOX BAG除了「MEDIUM」和「SMALL」的兩款，現在更推出全新尺寸「TEEN」，介乎前者兩個尺寸之間，實用性極高，而且同樣百搭！

TEEN CLASSIC BOX BAG小巧之餘也非常好裝，完全是揉合了「MEDIUM」和「SMALL」兩者之間的優點。(ig@luxeshopper.uk)

「TEEN」比起「SMALL」的空間容量有所提升，尺寸較大的手機也能裝得下。(ig@luxeshopper.uk)

全新尺寸「TEEN」比起尺寸「SMALL」空間容量有極大提升，手機Plus的尺寸也能容納，不用害怕手袋内被塞得滿滿的，滿足現代女性的需求，小巧之餘也非常好裝，完全是揉合了「MEDIUM」和「SMALL」兩者之間的優點。

這款TEEN CLASSIC BOX BAG 同樣延續之前的百搭性，可調校或拆除皮革肩帶，無論手拿、斜背、單肩背都盡顯時尚大氣風範。

百搭耐看的CELINE CLASSIC BOX BAG:

TEEN CLASSIC系列有經典的黑色、酒紅色、駝色、棕色，以及較為獨特的亞馬遜綠及碳灰色選擇。耐看經典的金屬扣開關設計依然是標誌性的亮點，加上百分百頂級小牛皮製作，質感極高。在尺寸的改良之下，側面設計也更為薄身。

各個方面都對準了女生在手袋美觀上的要求，以及實用程度上的需要，試問TEEN CLASSIC BOX BAG又怎可能不火紅起來？

TEEN CLASSIC顏色選擇眾多:

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女星熱捧CLASSIC系列

Anne Hathaway在拍攝電影《高年級實習生》時有搭配CELINE經典手袋。（電影《高年級實習生》）

設計簡約時尚的CLASSIC系列，向來深得不少荷里活明星或者女藝人喜愛，如同四方盒子的復古設計，拿上手突顯了優雅女性氣質，背上身也是百搭得無可挑剔，小巧可愛之餘，也充滿個性，不論是MEDIUM或是SMALL，也經常在明星身上出現。不用多說，如今新出的CLASSIC TEEN勢必再引起一股不敗潮流。

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