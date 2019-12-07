Lyst 2019最受歡迎單品：no.2迷你手袋只夠放手機風靡荷里活女星

全球時尚搜尋平台Lyst近日公佈2019年第3季最受歡迎女裝單品的頭十位，當中第三位只需$799，打破了追逐潮流必須花費大量金錢的慣例。

按圖看第四位至第十位最受歡迎的女裝單品：

+ 10 + 9 + 8

第三位：Adidas Continental 80 運動鞋

Adidas Continental 80 運動鞋只需$799便可擁有（IG＠adidasoriginals）

只需$799便可擁有與名模Kendall Jenner、Hailey Bieber與BLACKPINK Jennie同一款的Adidas Continental 80運動鞋。簡約復古的設計加上名人效應，令這對Adidas成為近期討論度極高的潮流單品。除了大熱的紅藍間條配白鞋款外，Adidas另設有復古奶油色調配粉紅或粉藍色間條款色，勢必成為秋冬熱潮。

第二位：Jacquemus Le Chiquito mini bag迷你手袋

Jacquemus每季的飾品總會令人驚喜，早前推出的迷你手袋極具玩味。（Jacquemus）

Jacquemus每季的飾品總會令人驚喜，早前推出的迷你手袋極具玩味。手袋雖然小得只容得下手機，卻仍然受到Rihanna、Kim Kardashian、Kendall Jenner等一眾荷里活明星的追捧。迷你手袋做工精緻，同時備有多種顏色和材質選擇，自認是「時裝精」的女生是時候入手一個。

第一位：Bottega Veneta Padded Sandals方頭低跟鞋

能成為Lyst 2019年第3季最受歡迎的女裝單品，Padded Sandals必定有其魅力。(IG@newbottega)

Daniel Lee入主Bottega Veneta後將品牌打造成簡約美學風格，令經典手袋款式變得更富時代感，成功開拓了年輕市場。Bottega Veneta除了The Pouch、Arco、Daisey等袋款成為話題單品外，品牌的方頭高跟鞋同樣備受注目。能成為Lyst 2019年第3季最受歡迎的女裝單品，Padded Sandals必定有其魅力。鞋身以小羊皮製作而成，好穿又百搭耐看，難怪受到全球女生的歡迎。