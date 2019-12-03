性價比高的Fast Fashion（快時尚） 品牌一向是年輕一代的恩物，用比較平價的價錢入手當季的時尚單品，就像當年歐美品牌Forever 21駐香港，鬨動一時，沒想到，最後還是撤離香港。 紅極一時的Fast Fashion，往往在店外大排長龍，美國品牌American Eagle又宣布撒出日本，在1個月關閉33間分店。

位於東京表參道的American Eagle是日本第一間分店，將於12月18日結束營業。（aeo.jp）

Fast Fashion將沒落？ American Eagle撒出日本

日本紳士服飾龍頭的「青山商事」（8219-JP）在2010年以加盟店的形式，把主打平價牛仔服飾的American Eagle引入日本，並在表參道開設日本一號店，在數年間，日本國內一共設立了33間分店。

可惜，American Eagle在日本市場的銷售表現並不理想，在股票市場每況愈下，根據《日本經濟新聞》報道，今年6月，American Eagle曾表示「沒有打算退出日本市場」，但最後因為與母公司未能達成共識，在2020年前需要關閉33間分店，網上商店也會在12月31日終止營運，全面臨撒出日本。

香港分店暫未受影響

American Eagle在香港也有7間旗下分店，暫不受影響。不過除了日本市場，American Eagle早在2年前，已經撤出英國。另一邊廂，H&M和GAP也有不利消息，前者於今年1月宣布品牌第四季度利潤下降10%；後者在3月份公布計劃將於未來兩年內關閉全球超過230間門市。曾盛極一時的快速時裝熱潮，是走到最終章，或只不過是汰弱留強，形成寡頭壟斷？

那些年我們追過的歐美Fast Fashion品牌還有哪些？

還記得當年不少歐美品牌進入亞洲市場，大家都會找代購或與三五知己一同「夾單」，運到香港，穿起一件American Eagle或Abercrombie & Fitch的服飾，總覺得自己與眾不同；到品牌陸續抵港時，許多女生都專程到店來大手入貨，從此不需在忍受漫長的寄送時間，開幕初期店外長期都是大排長龍，此情此境，風光不再。

按圖回顧當年紅極一時的Fast Fashion品牌：