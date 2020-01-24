Angelababy吳亦凡拍真人騷被封潮人　昔日卻是「時裝車禍」代表？

在内地人氣十足的Angelababy和吳亦凡加盟攝新綜藝節目《潮流合夥人》，據聞將代表時下年輕人的潮流時尚態度，而遠赴東京開潮店。不過回想過去兩人都有不少經典「炒車」造型，究竟他們能否成爲潮流青年的代表？

内地全新真人秀《潮流合夥人》近日開播，節目召集人氣明星吳亦凡（Kris Wu）、Angelababy、潘瑋柏、内地女演員趙今麥和説唱歌手福克斯一起在日本東京經營潮店，旨在與世界潮流文化作出碰撞與交流，展現試下年輕人的時尚態度。不過身爲該節目的潮流代表，回看吳亦凡、Angelababy在參加時裝週或公開活動時的衣著打扮，都曾令人瞠目結舌......究竟是他們在時尚這條路上走得太前，還是潮流本身就是無法為「平民百姓」所理解？

《潮流合夥人》近日熱播。（潮流合夥人@微博）

回顧吳亦凡「令人難懂」的時尚造型

吳亦凡曾經以「醜到哭」的頹廢造型亮相《Vogue》雜誌紅地氈，只見他身穿深水埗五十蚊質感鮮紅色絲質的恤衫(未燙)和學生黑色西褲，襯上震懾四方的霸氣粗頸鏈，加上紅色鏡片黑超以及朦朧迷幻眼神，和滿嘴鬍鬚流露出濃濃的憂鬱滄桑感，完全是一出場就「嚇到人個心離一離」。吳亦凡挑戰頹廢風格卻無法得到網民歡心，有網民嘲笑他是「非洲土豪」，就算顔值再高也無法拯救災難造型。（筆者認爲比較像菲律賓橡膠園老闆）

吳亦凡打扮被嘲笑像「大叔」。（gettyimages）

回看吳亦凡「生意失敗」的土豪造型：

吳亦凡身穿粉色衣服，吹出繽紛泡泡，大玩「少女心」。（吳亦凡@微博）

而吳亦凡上年6月參加奢侈品牌LV 2020春夏男裝系列時裝秀的打扮同樣引起熱烈討論，他再度向難度挑戰，今次嘗試超粉嫩造型。粉紅大衣搭配粉色上衣，下身穿著工裝褲和運動鞋，造型極其夢幻。（接受能力較低的筆者只覺甜美可愛得讓人受不了......)

充滿少女心的吳亦凡：

不過有細心網民爆料原來時裝周夢幻相片的鏡頭之後，失去修圖的光環，吳亦凡竟然變成「發福大叔」，不再「chok樣」之下變得和藹可親。也有具創意的網友將吳亦凡P圖，置身於熙熙攘攘的熱鬧街市中，圖片竟然毫無違和感！

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Angelababy炒車造型一覽

Angelababy出演内地真人秀《潮流合夥人》。（潮流合夥人@微博）

在内地事業風生水起的女星Angelababy同樣是潮流節目主持人之一，不過她曾經的衣著打扮也是毀譽參半，加上不適合的妝容，讓整體造型更加「扣分」，也有不少粉絲希望Angelababy的造型師「高抬貴手」，更表示「造型師對女明星來説很重要」。今次節目Angelababy要靠自己時尚觸覺搭配服飾，她的表現如何讓人拭目以待！

Angelababy盛裝參加時裝周，被毒舌時尚博主嘲諷像「牛奶女工」。（VCG）

Angelababy上年參加巴黎時裝周，以帶有民族風的春夏長裙亮相，整體造型給人活潑甜美印象，不過有毒舌時尚博主嘲諷像「牛奶女工」。不過這次造型「奪人眼球」的竟然是Angelababy頭頂上出現的一點點白色顆粒，有網民懷疑是頭皮屑。引起熱議後有網友為Angelababy平反，指白色顆粒只是雨珠，因當時巴黎正飄毛毛雨而導致，讓大家都「虛驚一場」。

眼尖的網友發現Angelababy頭髮出現白色點點，有網民懷疑是頭皮屑。（VCG）

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