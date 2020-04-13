上班時總是愁沒有衣服穿，又不知道該如何搭配？懶得「日日諗」的女生，或許「正裝」（business formal）穿搭就能夠拯救到經常為上班衣著而頭痛的你！ 每個上班族女生的衣櫥或許都不乏一套得體的「正裝」，可是穿西裝總是給人一種過分正式又沉悶的感覺，但韓國服飾品牌「avouavou」告訴你正裝並不是時尚殺手。這個品牌不只俘虜了眾多事業女性，就連許多人氣女星包括IU、宋慧喬、允兒、劉仁娜、及朴敏英等都是她的頭號粉絲，令人驚覺原來穿「正裝」也可以這麼優雅大方有個性！

「avouavou」是韓國設計師Ahruem Han一手創立的獨立品牌，成立短短幾年就已經成爲許多一綫韓國女明星的「心頭好」，設計師Ahruem Han之前一直在紐約從事高級定製服裝設計，後來回到韓國開設自己的品牌，而且堅持從歐洲進口布料，再由韓國生產製造，款式裁剪亦都別出心裁。

韓國本地品牌avouavou深受不少韓國女明星喜愛，如IU、宋慧喬及允兒等都是品牌的粉絲。（avouavou@IG）

西裝套裝

許多人對於西裝套裝都有刻板印象，覺得款式和顔色都設有局限，再怎麽穿都無法穿出時尚感。事實上剪裁俐落又修身的西裝套裝，不但充滿女性氣質，更能穿出絕佳氣場。

不止黑白灰，「avouavou」也推出了許多色彩鮮艷的西裝，如奶茶色、裸色、淡綠色、紫色、粉色等等，各種顔色應有盡有，打破西裝沉悶感。另外，西裝裙套裝亦更加突顯女性氣質，結合了甜美和復古的特色，散發優雅大方的獨特魅力。

不少人氣韓劇中都有令人眼前一亮的西裝穿搭，例如韓劇《她的私生活》中女主角朴敏英飾演充滿自信的職業女性，當中有多套正式西裝穿搭，鮮艷的顔色不但散發女人味，還能突顯出職業女性的超强氣場。而IU在《德魯納酒店》的西裝穿搭，則充滿了復古味道，別有一番風味。相信在一些正式場合中，稍稍用些小巧思用心搭配西裝，絕對會讓人眼前一亮。

女星西裝褲套裝穿搭​參考：

+ 3 + 2

女星西裝裙套裝穿搭​參考：

雪紡衫搭配西裙

雪紡衣物質感輕盈，散發出陣陣仙氣，而且透氣的質料更是春夏季的首選。透薄的雪紡衫不但優雅有女人味，還會帶點性感，一穿上馬上就充滿吸引力。當年朴敏英在《金秘書爲何這樣》中經常以雪紡衫搭配西裙的造型示人，造成一股模仿風潮，原來上班族也能穿出優雅時尚感！不過需要注意西裙很容易顯肚腩，有些微胖的女生可以選擇寬鬆一些的雪紡衫，或者外搭西裝外套遮擋贅肉喔！

女星雪紡服飾穿搭參考：

+ 3 + 2

碎花復古連身裙

想要轉換風格嘗試一些與衆不同的上班造型？碎花連身裙是近年極受追捧得服飾，而且時尚圈也吹起復古風潮。碎花成了許多時尚單品的最流行款式，好像IU在《德魯納酒店》中的高領以及露肩的碎花復古連衣裙造型就十分驚艷，再搭配純色高跟鞋，帶出有復古氣質。一眾OL不妨參考一下，讓你的上班穿搭不再沉悶。如果你害怕自己無法駕馭碎花圖案，那麼可以選擇淨色連身裙，搭配一個精緻的手袋和一雙高跟鞋，同樣奪人眼球！

女星復古連衣裙穿搭參考：

+ 6 + 5 + 4

長款風衣外套

轉季時節怎麼能少得了一件風衣外套？韓國今年十分流行卡其色風衣外套，如果想要特別一些，可以選擇裸粉色、白色等，内搭褲子或裙子都合適，搭配穿高跟鞋更能夠拉身形比例，比較顯得高挑。上班時穿上一件合身剪裁的長款風衣外套，百搭之餘，同時帶來幹練俐落的視覺效果。

女星長款風衣穿搭參考：