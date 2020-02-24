不想後悔第一個名牌手袋別亂買？專家指值得投資款必具備4項條件

所謂「人靠衣裝，佛靠金裝」，隨年齡增長，絕對需要至少一至兩個得體的手袋傍身，以應付工作場合需要；不過，名牌手袋的價格動輒過萬，購買前必定要謹慎考慮清楚。

女生們在入手首個名牌手袋時，又需先考慮什麼？（《我要準時下班》劇照）

購買名牌手袋絕不能隨便了事，尤其是對於職場新鮮人與小資女來說，首個名牌款式需要多加考慮，除了考慮價錢上能否負擔得起，或可同時參考美國二手奢侈品網站The RealReal手袋評估經理Kiara Cooper的意見，助你購入一個絕不後悔的手袋款式。

名牌手袋選擇眾多，而且每季都會推出新款式，教女生於入手手袋時總是猶豫不決，未知應該購入當季流行還是經典款式。Kiara Cooper就提出了4個方向，從而有助女生們選擇到最適合自己的款式。

先向自己作出提問

Kiara Cooper認為挑選手袋除了是自己喜歡的設計，更重要的還是其實用性。（STIL／unsplash）

一般而言，如果保存妥當的話，名牌手袋絕對可以用足一世。對於首個名牌手袋，Kiara Cooper建議要先對自己誠實，了解自己購買的目的，例如是詢問自己，手袋的用途是用來上班還是只作外出之用？對於手袋的款式又有怎樣的要求，是傾向斜孭款式還是手拿袋？以及，重組平日攜帶隨身物品的習慣，了解自己到底需否一個尺寸更大、能夠放置更多隨身物品的大手袋，而非只放得下一部手機與銀包的小型手袋？

Kiara Cooper認為挑選手袋除了是自己喜歡的設計，更重要的還是其實用性，要是那手袋款式合乎你的答案要求，那定會是一個耐用又能融入生活的手袋。

留意材質

小牛皮材質將會更耐用。（《我要準時下班》劇照）

材質也是一大考慮因素；帆布手袋以外，Kiara Cooper指光滑的小羊皮會隨時間的流逝與經常使用而容易出現刮痕，如果想要更耐用的皮革，或能夠選擇小牛皮材質。

顏色上的選擇

黑色往往都是最佳選擇。(m.t.l1968@Instagram)

顏色也能夠影響一個手袋耐用與否，雖然印花設計與明亮顏色設計的款式在視覺上的確吸引，但長遠來說，或會因為難於配襯衣服而對它生厭，將其丟棄於一旁。Kiara Cooper提議，首個名牌手袋可選擇中性色調，例如黑色往往都是最佳選擇。其次是海軍藍色與灰色，相比起啡色，百搭又不易弄髒，可令你更頻繁地使用它。

別單看潮流趨勢

購買手袋時，別單看潮流趨勢。（Kevin Grieve／unsplash）

當刻流行的手袋款式，或許在外形與討論程度都能引起你的注意，不過許多時候It Bags都未能經得起時間的考驗，Kiara Cooper提醒這意味你投入了大量資金卻又未能長線投資一樣，建議可考慮先經典款式，隨時隨地增加你使用的意慾。

Kiara Cooper亦建議女生們可購入以下的名牌款式，或可參考一下：

編輯部推介名牌手袋入門款式：

除建議款式外，Kiara Cooper亦指出，再好的手袋也需要好好保養才能更耐用：

緊記保留手袋內的保養卡，甚至它的任何包裝；Kiara Cooper分享了一個小貼士：使用手袋過後，可用上大量的紙塞滿手袋並將其放於塵袋內，以保持手袋的形狀與潔淨程度；同時，盡量避免手袋過度在陽光下暴曬和避免被雨淋。

（資料來源：Real Style@The RealReal）