過年穿搭｜三種溫柔粉色衣裙配搭　易駕馭不老氣最啱見長輩搏加分

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-02-10 10:23

即將迎接美好的長假，這個假期將會和許多好久不見的長輩親朋好友碰面，想要留下有個美好印象，穿什麼其實很重要！這次編輯整理了3種溫柔風格，過年這樣穿，輕鬆成為討喜女孩，除了能夠贏得所有人的喜歡之外，還能夠讓妳收穫滿滿紅包拿多多！

Look 1

韓國小姐姐最愛的連身碎花裙，下擺百折設計讓雪紡的視覺不在只是單調垂落，除了讓風格多了俏皮感，還增加了修飾身型功能，多了線條感讓視覺更加修長。另外有許多女孩不敢單穿碎花洋裝，外加一件柔和毛衣降低碎花面積，就能夠大大降低穿搭老氣的風險。

Look 2

柔和粉色單品能夠襯托女孩好氣色，嬌小女孩要記住選擇長度不超過膝蓋的設計，才能確保比例不會出錯，另外有肉肉臉困擾的搭編，要分享一個小技巧給有同樣困擾的女孩，記住選擇長洋裝時可以挑有Ｖ字領口的款式，因為肉肉臉女孩穿長洋裝時，全身包住露出膚色的地方變少，容易會有顯胖的問題出現，需要增加多一點的視覺線條，延伸臉型下巴在視覺上自然會有變尖的效果。

Look 3

第 3 種風格是編輯出遊最愛的穿搭，可愛的泰迪粉色毛衣配上格紋裙，散發青春無敵的味道，長假少不了到處跑跳拍照，這樣的搭配室內或室外活動都很適合，加上一雙帆布鞋就能夠散發 100 分的活力，輕鬆和親朋好友留下美好回憶。

Dappei 結語： 3 種溫柔風格女孩們有記下來嗎？得來不易的長假要好好把握，安排和許久不見的親朋好友見面，搭出討喜穿搭出去遊玩，留下難忘的美好回憶吧！

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原文：成為討喜女孩吧！3 種溫柔風格，過年這樣穿，贏得所有人的喜歡！

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