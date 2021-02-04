撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-02-04 19:18

【日本女生｜Uniqlo、Zara穿搭】日本女生Kahoko在Instagram擁逾30萬粉絲，不時分享Uniqlo、Zara、Lowrys Farm等平價品牌配襯，近月她的穿搭集中在大地色系配襯上，當中淺駝色更是最常出現。比起傳統白色，色調柔和的淺駝色更容易mix and match，打造具層次感的造型，更能非常巧妙地中和新年紅色上衣搶眼感覺，絕對是女生必備。

大地色系必備淺駝色 毛衣、外套同樣百搭

日本女生Kahoko不時分享Uniqlo、Zara、Lowrys Farm等平價品牌配襯心得，在Instagram擁遇30萬粉絲。（xxokohakxx@Instagram）

2020年基本上是大地色、奶茶色調的天下，來到2021，仍然非常熾熱，不過對比起偏暖的奶茶色、駝色，日本女生Kahoko更愛以淺駝色上衣、外套配襯日常造型。所謂的淺駝色，英文多稱為Sand colour，比灰色暖和一點，又比象牙白（Ivory）深少許。對比起白色上衣，添一份氣質，而且百搭度不減，深受日本女生歡迎。

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新年將至 淺駝色襯紅色也是絕配？

農曆新年快到，不少女生也會按傳統添置紅色上衣，但每每想到大紅色衣服，就會覺得似利是封難以駕馭。最直接的襯黑色又嫌感覺俗氣，要是換上純白色也不見得有新意。紅色除了代表喜慶、吉利，適當運用也能成為造型亮點，兼提亮膚色，配襯淺駝色感覺更是煥然一新。

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內襯純白色上衣 造型神來之筆：愈低調愈能畫龍點晴

雖然淺駝色穿搭令造型整體更柔和，但也有一大缺點，就是看起來整體很素色、不夠精神。這時白色的內搭就起了「區分」顏色，以及畫龍點晴的作用。

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