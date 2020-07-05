【白鞋控必學】3招清潔護理　牙膏去髒變雪白新鞋+防污防濕鞋套

相信各位白鞋控都會有個苦惱，就是新鞋落地不消幾天，白鞋便開始骯髒，漸漸便會變得又黃又黑。想白鞋能保持雪白，就要學會清潔護理的貼士！

白鞋非常百搭，容易襯衫，不少品牌推出的白鞋亦是搶手款式，是日常穿搭中缺不可少的單品。如果想保持雪白無痕的新鞋狀態，則要了解不同材質的清潔方法，最常見的有帆布、皮革和針織，你懂得怎樣護理嗎？

白鞋非常百搭，容易襯衫，是日常穿搭中缺不可少的單品。（Instagram@heungheungeliza）

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▼▼▼▼▼按下圖看白鞋的清潔貼士▼▼▼▼▼

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針對不同材質白鞋的清潔方法︰

材質1︰帆布

帆布白鞋十分百配，能輕鬆打造休閒時尚感，不過帆布卻容易沾污。使用用肥皂或清潔劑，並用軟牙刷刷骯髒處，最後用清水洗淨。不過切忌把鞋子放進洗衣機清洗，會令鞋變形。

材質2︰皮革

就算是休閒鞋，時尚品牌卻用上價格較貴的皮革，穿上白皮鞋要注意護理。用牙膏作清潔劑，並用軟毛巾打圈擦拭骯髒處，再用微量清水抹乾。皮革最怕水，因此皮鞋不能水洗，免得令皮革內部發霉，一發不可收拾。同時，皮鞋亦不能用刷子刷，會刮花皮革表面，影響外觀。

材質3︰針織

近年不少運動品牌都推出針織款的跑鞋和休閒鞋，是潮人之選，針織白鞋卻容易變得又黃又黑，相對較難處理。先用乾毛巾塞進鞋裡，用水沾濕骯髒處，然後使用肥皂或清潔劑，並用牙刷輕力刷，最後洗走清潔劑。擦拭時要小心呵護鞋子，切忌太大力刷，否則針織面會變形。

另外，白鞋的天敵便是雨水！隨身帶備鞋套，即使雨天都可以穿上喜歡的鞋子，保護鞋子免沾濕和變髒，絕對是白鞋控的好幫手！

▼▼▼▼▼按下圖看鞋套推介▼▼▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/03）

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