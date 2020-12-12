今天(12月12日)又來到了雙12的血拼日子，大家在早前淘寶雙11減價中入手的戰利品，又已經到手了麼？每次等待網購到貨時，心情期待又緊張，未到開箱一刻，都未知有否中伏。有一名台灣女生，就實測了在淘寶、淘寶台灣及Shopee（蝦皮），這3個不同的網購平台，購買同一件衣服進行比較，結果竟然差距甚大？

台灣女生分別在三個不同網購平台，買了同一件衣服進行實測。(dcard)

早前在台灣dcard討論區上，就有一名台灣女生分享了網購平價衫的經驗。她說她跟大多女生一樣，閒時就愛在各種購物平台上買東買西。在某天閒聊時朋友跟她說：「你那麼愛買，不然你買三家都有的東西來看看啊！」這一句無心插柳的話，造就了台灣女生自掏荷包是次的實驗，為了幫朋友們，也是為了給眾多愛網購的女生解答疑問！

網購實測：分別在三個不同網購平台 買同一件衣服

網購實測分別在淘寶、淘寶台灣和Shopee（蝦皮）上進行購買。(taobo、taobotw、shopeetw)

網店內一樣的圖片 實物又有沒有分別？

台灣女生表示最常買的購物平台就是淘寶、淘寶台灣和Shopee（蝦皮），而這次實驗選擇了款式及價格相若的「同款運動套裝」，以分別在以上三間的網購平台進行購買。以價錢來說，淘寶的運動套裝約399元台幣(約港幣$110)；淘寶台灣則為592元 (約港幣$161)；而Shopee（蝦皮）則是台幣490元 (約港幣$135)。究竟網上商店內一樣的圖片，價值又在百多元港幣左右的運動套裝，實物又有沒有分別?

淘寶和淘寶台灣的膠袋包裝竟然一模一樣，實物卻令人意外？(dcard)

台灣女生表示貨品都在同一天下單，結果收到的時間是淘寶需要2週，淘寶台灣要1週多，而Shopee（蝦皮）最久需要3週時間。 到貨以後，台灣女生把3件未拆袋的衣服一字排開，發現淘寶和淘寶台灣的膠袋包裝竟然一模一樣，拉鏈式密實袋、膠袋上的文字，以及logo的排位也沒有分別。台灣女生猜想衣服或是來自同一間工廠，而Shopee（蝦皮）的包裝袋看上去最大分別，也是最單薄。不過台灣女生也表示，是次結果只供參考，想網購買的精明免「中伏」，還是要貨比三家，光顧信譽較好的網店！

▼▼▼【網購同一件衣服，結果竟然差距甚大？(按圖看結果！)】▼▼▼

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目測淘寶、淘寶台灣和Shopee（蝦皮）的「同款運動套裝」，質素已高下立見。(dcard)

▼▼▼【網購實測總評分，結果有驚喜？】▼▼▼

▼▼▼【淘寶網購免中伏5大要點】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：酒後上淘寶後果嚴重===>【雙11中伏回顧】苦主中伏戰利品重溫 最荒謬冠軍：不要酒後淘寶】昔日「雙11苦主」回顧 (親，小心慎入！)▼▼▼