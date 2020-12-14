誰說冬天無法露出大長腿？在冬季穿上帥氣又時髦的長靴，無論是過膝款還是膝下款，都能打造筆直的大長腿，只要搭配得宜符合「黄金比例」，便能拉長身材比例，雙腿看上去又纖瘦又修長，穿出超強氣勢。即看一眾女星時尚長靴穿搭示範！

Blackpick Lisa身形高挑，穿上長靴更具女神氣場！（lalalalisa_m@IG）

長靴穿搭的「黃金比例」

長靴不是高妹的專利，就算個子矮小的女生，只要選擇符合身形的長靴，一樣能夠輕鬆駕馭長靴造型！要看上去顯高、顯瘦，拿捏好「比例」從來都是一大關鍵。小個子女生要把長靴穿得好看，「上寬下窄」以及「上短下長」就是永遠不敗搭的黃金法則。

蔡卓妍(阿Sa)穿上今年大熱的過膝長靴。(choisaaaa@ig)

長靴「黄金法則」一：上寬下窄

如果雙腿較粗的女生，適宜選擇較寬鬆的秋冬短裙或短褲，遮住最粗壯的大腿根部，而上身可以搭配皮革大衣、寬鬆西裝外套等略微寬鬆的衣物，下身只露出大腿最幼位置，膝蓋以下則以長靴修飾，打造成「上寬下窄」的比例，穿搭法幫助修飾身材更顯瘦。不怕冷的女生，更可嘗試大玩「下衣失蹤」，上身穿上一件過的寬鬆one-piece搭配長靴，顯高顯瘦之餘，還不經意還透露出一些小性感，造型簡單又方便。

容祖兒(Joey)穿上寬鬆one-piece搭配長靴，大玩「下衣失蹤」展現小性感。(yungchoyee@ig)

長靴「黄金法則」二：上短下長

而個子矮小的女生應該盡量拉長身材比例，選擇長靴的重點在於靴子與腿部的貼合度，太鬆的長靴反而會成為「累贅」，讓雙腿看上去鬆鬆垮垮，更加容易顯粗。上身建議可穿上剪裁短身的上衣、配合高腰褲；亦可穿上顯腰線的小洋裝或者A字裙，再以長靴配襯，打造出「腰短腳長」的身材比例，整體造型看上去性感迷人又不失氣場。在挑選長靴時，切記要選擇適宜的長度，小個子女生最好選擇膝下的長靴款式，最穩陣著法是不要胡亂挑戰過膝長靴，反而容易會自曝其短，顯得又矮又胖。

岑麗香(香香)以A字短裙配襯長靴，甜美之餘又能拉長下身比例，十分吸睛。（heungheungeliza＠ig)

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褲裝長靴穿搭示範

無論是秋冬短褲還是緊身牛仔褲，只要一搭配長靴，立即散發出率性氣勢，外穿皮革外套或者秋冬大衣，既有女人味又有氣場，參加聚會或任何場合能讓你立即成為全場矚目焦點，成為「長腿女王」！

陳法拉以全黑造型配襯黑色長靴，高挑又顯瘦。(falachenfala@ig)

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裙裝長靴穿搭

裙裝搭配長靴不僅能夠展現甜美可人的味道，還能拉長身材比例穿出氣勢，無論是個子嬌小的女生還是「高妹」都很適合！能夠搭配長靴的裙裝款式多樣且各有千秋，例如A字短裙、小洋裝、高衩長裙等，露出大腿最細部位幫助打造黃金比例！

岑麗香(香香)以party dress配搭過膝靴的造型，充滿女人味。(heungheungeliza@IG)

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