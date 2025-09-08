4大時裝周｜2026春夏時裝秀時間/重點！紐約、巴黎曾起「競爭」？

4大時裝周｜每逢時裝周都引起不少話題，各大品牌的2026春夏時裝周，將由9月11日至10月7日舉行。「01女生」為大家整理及緊貼4大時裝周的詳盡資訊，精彩焦點不容錯過。



時裝周由來

時裝周的起源已有悠久歷史，在維多利亞世紀建起雛形。1850年代，「高級訂製服之父」Charles Frederick Worth將展示服飾的假人，轉換成真人模特兒，並透過姿體動態締造活力氛圍。但在第二次世界大戰期間，由於巴黎與美國無法來往，因此美國傳奇公關Eleanor Lambert在1943年，萌生「媒體周」（Press Week）的念頭，邀請記者出席時裝秀，其後更演變成「時裝周」（Fashion Week）。

時隔30年後，為籌募6,000萬美元修繕法國凡爾賽宮，巴黎及紐約共同在凡爾賽宮舉辦時裝秀，同時巴黎服裝公會亦制定了規則，並統一所有時裝秀安排。那次的時裝周令人震撼，兩地各派出5位設計師參與，巴黎邀請Hubert de Givenchy、Yves Saint Laurent及Marc Bohan（代表Dior）等；紐約則是新人設計師Oscar de la Renta、Anne Klein和Bill Blass等，吸引多名時尚愛好者參與和觀賞。

Micahel Kors 2025秋冬系列 (Michael Kors提供)

在紐約「媒體周」得到廣泛關注後，義大利企業家Giovanna Battista Giorgini亦創辨當地的時裝周，讓更多人認識義大利與巴黎時裝的分別。最初時裝周的地點定於佛羅倫斯，後來因場地太小，於是在1975遷往米蘭舉行，變成現在的米蘭時裝周。

至於倫敦時裝周，則是最遲開始的，由時尚公關Tony Porter透過英國的服裝出口協會，募捐到1,000英鎊資助，並用來印刷傳單和相關資料。雖然剛開始只得5位設計師參與，但隨著知名度和影響力增長，後來越多品牌加入行列。

4大時裝周是指紐約時裝周、倫敦時裝周、米蘭時裝周和巴黎時裝周。(Hermès提供)

時裝周最主要有哪些地方？

4大時裝周是指紐約時裝周、倫敦時裝周、米蘭時裝周和巴黎時裝周。此外，不同國家也會定時舉辦時裝秀，當中亞洲較知名的有首爾時裝周和東京時裝周。

4大時裝周時間表

一般以紐約、倫敦、米蘭和巴黎順序舉行。由於需提早向賣家展示新系列，以做籌備功夫，因此都會早一季舉辦，如每年2月便會發布該年的秋冬系列，9月則會發布翌年的春夏系列。

紐約時裝周：2025年9月11日至2025年9月16日

倫敦時裝周：2025年9月18日至2025年9月22日

米蘭時裝周：2025年9月23日至2025年9月29日

巴黎時裝周：2025年9月29日至2025年10月7日



2026春夏紐約時裝周設計師品牌

不少知名紐約品牌都有參與，如Theory、Ralph Lauren、Coach、Tory Burch、Calvin Klein Collection、Michael Kors、Alice + Olivia、TOTEME和Khaite等。

2026春夏紐約時裝周焦點

今次的紐約時裝周，重點或會落在品牌AREA上。由前Balenciaga高訂設計師Nicholas Aburn接任AREA創意總監一職，並在今次發布首個系列，令人期待他將會帶來怎樣的新意念。

此外，Off-White、Alexander Wang及TOTEME亦將會回歸紐約時裝周，而據稱Coach亦邀請不少嘉賓，不容錯過！

Coach在今年初邀請Marf飛往紐約觀賞時裝秀。(Coach提供)

▼▼▼ 歷屆紐約時裝周回顧 ▼▼▼

2025春夏紐約時裝周精華：流浪狗有份行騷、Coach小熊抱枕手袋

2026春夏倫敦時裝周設計師品牌

由於時間不長，今次參與的品牌不算多，連JW Anderson也缺席。不過，一些小眾品牌Simone Rocha、Harry Lambert及SUSAN FANG等，依然會在倫敦時裝周出現，而以極重英倫風格的格紋圖案知名的Burberry，亦會展示最新系列。

2026春夏倫敦時裝周焦點

重視環境保育的倫敦時裝周，在選用物料上引起焦點。早於去年11月，英國時裝協會宣布禁止在系列中使用鱷魚皮和蛇皮等珍稀皮革，以及延長2023年實施的皮草使用禁令。

今次倫敦時裝周由英國時尚協會（BFC）新任執行長Laura Weir，推出的首份完整日程。為提升大家關注時裝周，她推動取消設計師參展費用，並邀請更多的買手和媒體參與，令人期待往後的發展。

英國時尚協會（BFC）新任執行長Laura Weir (Getty Images)

最為讓人關注的品牌，相信便是Burberry的時裝秀，繼續由Daniel Lee領導設計團隊，打造出簡約優雅的英倫風格。

Burberry2025秋冬系列。(IG@burberry)

2026春夏米蘭時裝周設計師品牌

今次的米蘭時裝周繼續精彩。Jil Sander、Diesel、Marni、Onitsuka Tiger、Fendi、Prada、Maison Magiela、Tod’s、VERSACE、FERRAGAMO及D&G等，都會相繼展示最新系列，而上次缺席的Bottega Veneta，則會帶來創意總監Louise Trotter的首個品牌時裝秀作品。倫敦設計師品牌KNWLS今次亦會轉戰米蘭時裝周。

2026春夏米蘭時裝周焦點

隨著創意總監的輪換，今次的米蘭時裝秀，相信會有多個品牌帶來嶄新的概念，予人耳目一新的感覺。如JIL SANDER和Bottega Veneta，分別由Simone Bellotti及Louise Trotter帶來品牌的首作。而早前從Balenciaga轉往Gucci發展的Demna，亦打破於2026年2月發表首作的言論，提前在今個時裝周中展示新概念，不知他會如何將近年走復古風的Gucci，糅合他標誌性的前衛和街頭元素呢？

Demna打破於2026年2月發表首作的言論，提前在今個時裝周中展示。(Getty Images)

Fendi適逢100周年，今次預計帶來特別的慶祝活動，而且將會男女裝合併進行，不知會展現怎樣的概念？

今年Fendi迎接一百周年。(IG@fendi)

此外，Giorgio Armani亦迎來50周年，之前有報道指將有大型慶祝活動，當中會穿插部分男裝造型。而在稍早前，傳來Armani先生離世的消息，相信會有悼念活動。

Armani先生早前離世。(Getty Images)

▼▼▼ 歷屆米蘭時裝周回顧 ▼▼▼

FENDI百周年時裝秀細藏5個巧思！第三代傳人打造、皮草非真皮草？

2025秋冬米蘭時裝周10大手袋！Gucci、Fendi將經典傾注柔和格調 2025春夏米蘭時裝周精華重溫：秀場椅子成搶手貨？只裝水的水桶袋

米蘭時裝周7大重點手袋！小廢包不再主流、GUCCI揭示半月手袋熱潮

文佳煐性感現身米蘭時裝周！5招練出纖腰、鉛筆腿 多年維持46kg

2026春夏巴黎時裝周設計師品牌

每次的巴黎時裝周，也可以說是BLACKPINK相聚一的刻，皆因她們各自擔任品牌大使的品牌Dior、Louis Vuitton、CHANEL及Saint Laurent，過去都會舉辦時裝秀。此外，Hermès、Valentino、Issey Miyake、Coperni及Miu Miu等，都將會參與。

2026春夏巴黎時裝周焦點

同樣有多位知名設計師，各自在新東家發表最新系列，如MUGLER、LOEWE、Maison Margiela、Balenciaga和CHANEL等，JEAN PAUL GAULTIER新任創意總監Duran Lantink更暫停自家品牌，專心一致呈獻新作。而最為矚目的，便是同時接任Dior男女裝及高訂系列的Jonathan Anderson，不知道他首度推出的Dior女裝作品，會帶來怎樣的改變？

重點注意的是，有別過往做法，Louis Vuitton今次特別將時間提前到早上舉行，即是香港時間的中午6時左右，對不用捱夜觀看大秀的粉絲們而言，絕對是個好消息。

Louis Vuitton 2025秋冬系列時裝秀。(Getty Images)

▼▼▼ 歷屆巴黎時裝周回顧 ▼▼▼

巴黎時裝周重點手袋盤點：Hermès簡約美、CHANEL蝴蝶結手袋展優雅 巴黎時裝周秀場佈置更吸睛:Valentino廁所辦大事 Courrèges走花路 巴黎時裝周｜Sarah Burton延續Givenchy美學：展示何謂女人的浪漫 2025春夏巴黎時裝周｜8大名場面回顧:泳池時尚派對、迪士尼夢幻秀

Coperni推出米奇老鼠鞋？創「灰姑娘變身」驚艷全球