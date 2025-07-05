7月時尚快訊｜暑假更熱鬧：Felix演繹LV慈善頸鏈、FENDI復刻Spy袋

7月時尚快訊｜進入暑期的月份，周圍充斥各式精彩的活動，讓大家一直維持熱鬧和興奮的氛圍。繼男裝的時裝周後，不少時尚品牌都有展開各種體驗活動，以及新系列發布。《01女生》整理今個7月的時尚快訊，助大家更快掌握時尚趨勢動向！



作為一位時尚迷，怎可以錯失最新的時尚趨勢和消息？《01女生》每個月將會為大家整理和速遞第一手時尚快訊，以及過去的重要話題。想知道更多編輯部收到的詳細資訊，記得收藏文章並密切留意！

7月時尚快訊｜3日：Stray Kids成員Felix演繹LV慈善頸鏈

在購買喜歡的時尚單品時，也能為慈善盡一分力。Louis Vuitton日前與聯合國兒童基金會合作，推出全新設計2025 Silver Lockit系列，以刻有藍色心形和「DREAM」圖案的迷你掛鎖吊墜，象徵希望和夢想。同作為品牌大使兼基金會韓國親善大使的Felix，親自演繹這個系列，為慈善略盡綿力。

7月時尚快訊｜Stray Kids成員Felix演繹LV慈善頸鏈 (品牌提供)

7月時尚快訊｜3日：Canada Goose 最新膠囊系列

由創意總監Haider Ackermann最新打造的SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE膠囊系列，注入獨有的dusty blue色調，加上輕盈舒適的衣料，打造出日常悠閒的美好氛圍。此系列現時登陸尖沙咀海港城，場內亦設「The Cold Room」冷凍房，可以體驗品牌外套的禦寒能力。

7月時尚快訊｜Canada Goose 最新膠囊系列 (01女生)

7月時尚快訊｜3日：復刻FENDI Spy Bag

曾在千禧年代風靡一時，FENDI重新演繹Spy手袋，以充滿日常和慵懶的氛圍，打造出療癒魅力，加上按鈕以隱藏式設計，以及袋內藏有暗袋，在展現出時尚之餘，亦具備神秘感。復刻手袋同時以數碼廣告企劃呈現，由3位it-Girl：Amelia Gray、雎曉雯及Gabbriette率先演繹。

7月時尚快訊｜復刻FENDI Spy Bag (品牌提供)

7月時尚快訊｜1日：Stray Kids成員Lee Know成GUCCI全球品牌大使

韓國人氣男團Stray Kids成員Lee Know，繼去年參與 2025 早春系列時裝秀後，正式宣布成為Gucci最新全球品牌大使。官方讚揚他展示出各方面的可塑性，「不只是表演者，還是位唱作人和作曲家，造就他為真正的多面向藝人。」而Lee Know亦對新身分表現期待，「我相信Gucci是個通過歷史和當代創意，來超越古今的品牌。很榮幸成為願景和旅程中的一員。」

7月時尚快訊｜Stray Kids成員Lee Know成GUCCI全球品牌大使 (品牌提供)

7月時尚快訊｜1日：Coach 推出限定港澳版手袋

特別展現香港精神，Coach以「Day & Night霓光與夜影」為題，驚喜推出港澳限定托特手袋。將浪漫的維多利亞海港景色，製成剪影圖案，結合經典的霓虹燈色調，象徵著堅毅奮鬥的精神。同時圖案上的「COACH LEATHERWARE」標語，亦體現出品牌的精湛工藝。