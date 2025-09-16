如何入手香水？香氣博客教你分辨古龍水/淡香水/淡香精/香精

不知道你的第一支香水是甚麼香調呢？香氣除了能夠使人愉悅，更像是該階段的自我表達，入手新香水時不妨大膽嘗試不同的香氣配方，感受更多。香水新手而言，選擇一款合適的香調，就像迷官中尋覓出口，需要些時間探索。那怕是經常使用香水的人，其實亦可能對香調存有迷思，例如固定鎖死同一款香調，將持香程度看得過重等等。今次邀請到香氣博客暨文字工作者 陳菁，與大家分享選擇香水的方法和持香小貼士，一同了解不同香水的性質及分別。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的濃烈程度、留香時間、推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

美編們的上班好心情是？>>> 編輯部實試4款EDP

香水的名稱代表甚麼？

不時可見香水瓶身或簡介中有著簡寫名稱，例如EDC、EDT、EDP和Parfum等，原來這些是用作反映該香水中的香精濃度，古龍水 Eau de cologne（EDC）香精濃度最低普遍為2到5%，淡香水Eau de toilette（EDT）普遍為5到15%，而淡香精 Eau de parfum（EDP）大概為10到20%以及香精（Parfum）濃度更可高達20到40%。

香水的名稱代表甚麼？（freepik）

除了以上三種以外， 陳菁亦分享近年不時出現「Extrait de parfum」、「Élixir」、「Parfum Concentre」等字眼，聽起來有「精華中的精華」的觀感，貌似比香精更為濃郁，其實只是巧立名目，濃度大多都座落於20到40%間。

如何分辨古龍水/淡香水/淡香精/香精？

古龍水、淡香水、淡香精和香精的分別，籠統來說是留香的時間長短，古龍水最短，香精最長。延伸出來的，是濃度的差別會影響用香者的使用方法，古龍水或淡香水或許需要每隔數小時補噴，香精或許用量不多，便能留香一整天。

至今仍然有很多人對「古龍水」存在誤解，以為男士所用的香水便叫古龍水，或是把那種清爽的柑橘氣質形容為「很像古龍水」，而其實古龍水只是低濃度的香水成員！ 香氣博客暨文字工作者 陳菁

「古龍水」源自於擁有超過200年歷史、孕育於德國科隆（Cologne）的品牌4711，意大利調香師Johann Maria Farina在當地調配出一種清爽提神，有別於當時濃郁香水潮流的作品，並命名為「Eau de Cologne」（科隆之水）。科隆之水火速地獲得貴族們的喜愛，因為輕盈，多作醒神之用，至今仍非常受歡迎。」

陳菁分享其中一個「古龍水」誤解的來源（freepik）

其實濃度的名字不能成為絕對指標，仍需要了解所用香材的特性。舉例說，普遍淡香精可留香達四至六小時，但若香材中以多種柑橘為前、中調，多數亦會在短時間內出現主軸消失的情況。另外，如果用香者體溫較高，容易流汗，亦會加快香氣流失。

怎樣才能讓香氣更持久？

希望大家能重新思考香水「持久即優秀」的迷思，部分香材注定無法持香整天，但輕盈的氣泡感正是迷人之處，不應單以持久作比較因素。如同長年在100米短跑中獲勝的健兒，在參加1600米長跑，想必也會魅力盡失。有些香水儘管不持久，但亦非常美好。 香氣博客暨文字工作者 陳菁

香水始終會因人體溫度而揮發，有人會偏向噴灑在衣物上，但因為香水含油，有機會影響布料，陳菁不太建議此做法。要讓香水持久，其實要由源頭開始。大家可以先做好止汗步驟，避免汗水和油脂加快香氣流失，甚至產生異味。另外，因為香水在乾燥的表面散發度不佳，十分建議做好皮膚的保濕，大家可以先薄薄抹上一層無味潤膚乳，待吸收後方灑上香水。

值得一提的是，人的嗅覺會對特定氣味在20分鐘後開始適應，長期使用同一款香水，有機會減低鼻子對該氣味的靈敏度。建議大家不時轉換香氣，不但可應對不同場面、滿足不同心情，也同時保持著嗅覺的敏銳度。