夏日香水2025｜15大活力清新香氣推薦：Byredo、MFK、Diptyque

春夏香水｜香氣，最能低調地展現一個人的氣質、品味以及魅力，尤其在舉手投足間更能讓你散發出迷人氣息，所以不論是在約會、與友人聚會還是上班時，不妨為自己噴上一點不同的香氣吧！而踏入春夏季，就最適合換上清爽的海洋調、浪漫的花香調、甜美的果香或是淡雅的茶香調香水，這次《01女生》就為大家集合了15款適合於春夏季使用的香水，一起來為自己挑選一款吧！



夏日香水推薦1. Diptyque Do Son（杜桑）淡香水 100ml HK$1,320

Diptyque 「Do Son 杜桑淡香水」靈感來自創始人之一Yves Coueslant的童年回憶，當中沁人心脾的晚香玉香氣息中，更是他母親最鍾愛的花卉。香水以溫潤的晚香玉為主調，與前調的橙花、玫瑰、鶯尾花前調和諧交融﹐再以海洋香調襯托，最後帶出細膩的麝香作結尾，久久留有餘韻。

夏日香水推薦2. Aesop 詠香水 50ml HK$1,500

Aesop 的詠香水突破傳統框架，以璀燦明亮的柑橘氣息為前調揭開序幕，伴隨著綠意辛香的小荳蔻、粉紅胡椒，與羅馬洋甘菊交織於一起，為接下來的馥郁花香巧妙鋪陳。在隨著時間推演，漸漸轉化為深邃迷人的花香中調，白木蘭葉的草本層次，點綴著天竺葵的芬芳。最後是層次豐富的森林木質調，由檀香、香附子之心、雪松木之心為基底。詠香水特別選用「白木蘭葉」，不同於常見的花瓣氣息，為整體香氣注入細膩、帶有亮度的層次感，顛覆大家對花香調的既定印象。

夏日香水推薦3. Byredo Blanche Absolu de Parfum 100ml HK$2,660

Byredo 的Blanche Absolu de Parfum，是以品牌經典的Blanche淡香精重新詮釋，同樣有著無瑕、床單的柔軟和恬靜的清新舒服感覺。香水以濃郁的醛香主調貫徹始終，而微辛的黑胡椒及尾韻的麝香隨著時間愈趨濃烈，卻會溫柔地輕撫著細膩的花香，最終透過琥珀和木質調的沉隱映照如肌膚相貼的暖息，讓餘溫留下親暱的印記。

夏日香水推薦4. ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey Intense淡香精 HK$1,360 100ml

海洋調的香水非常適合陽光明媚的夏天。ISSEY MIYAKE Parfums所推出的L’Eau d’Issey Intense淡香精，是調香師Amandine Clerc-Marie 從大洋海神草的獨特調性汲取靈感，將水生、草本與花卉香氣交織，打造出層次豐富、充滿生機的全新氣息。接著以依蘭依蘭精華與大馬士革玫瑰的純香，增添深度與層次感，最後再由100%天然的香草包覆，綻放出溫暖而感性的尾韻。

夏日香水推薦5. narciso rodriguez for her intense 淡香精 100ml HK$1,380

narciso rodriguez for her intense 淡香精，以桃子和卡拉布里亞的佛手柑作為前調，這些香調與一束太陽般的白花相得益彰，並融入曼珠沙華香調，綻放出誘人的中調香氣。將品牌標誌性的for her麝香香調重新詮釋，並強化了系列標誌性的核心香氣，使for her的精髓得以更強烈地展現，中調逐漸演變為獨特的尾調，溫暖的香草、清新的香根草與苔蘚香調交纏成迷人的琥珀木香，蘊含著無與倫比的深邃之美。

夏日香水推薦6. Serge Lutens Le Perce-vent 馴風人 100ml HK$1,850

Serge Lutens Le Perce-vent是品牌人氣Collection noire黑色禮服系列中唯一的麝香香水，主要香調是麝香、鼠尾草以及白琥珀，香氣細膩優雅。香水當中麝香氣息猶如夜空中閃爍的星辰，綻放着令人安心的光芒。於每一次噴灑，彷彿是對靈魂深處的輕撫，喚醒那久違的希望與寧靜，帶領我們回歸自我。

夏日香水推薦7. Maison Francis Kurkdjian Petit Matin（朝曦）淡香精 70ml HK$1,780

Maison Francis Kurkdjian的Petit Matin淡香精，是一款散發出陣陣清新的氛圍的香水，能讓人明媚地展開新的一天。這款明亮澄澈的淡香精以橙花、香櫞草和薰衣草精油為主要前調，搭配著粉質甜美的山楂花香調作為核心，並融入降龍涎香醚（Ambroxan）的麝香調，以突顯出尊貴的基調，也使一股純粹的幸福感自然而然地湧現。

春夏香水推薦8. CLEAN RESERVE Whipped Cherry 100ml HK$890

CLEAN RESERVE系列中的Whipped Cherry，以以誘人的「甜蜜絮語」喚醒感官，一款令人無法抗拒的甜美香水。融合野生櫻桃、鳳梨與椰子水的多層次果香，香水中調則以含羞草與杏仁花的柔美花香，延續浪漫氛圍，令人沉醉不已。最後是香草奶油、果仁糖與雪松木的奢華甜點組合，為香氣畫上完美句點。

夏日香水推薦9. Chloé Nomade Lumière d’Égypte 香氛 30ml HK$750

再次以品牌創辦人Gaby Aghion的故鄉埃及為靈感，探索一段神秘和迷人的旅程。運用藍蓮花的河水清幽氣息作前調，結合柔和舒適的茉莉花，以及帶自然陽光氣息的氣味，加上混合肉桂皮、檀香和沒藥等，帶來神秘的魅力。

夏日香水推薦10. MALIN+GOETZ 佛手柑香水50ml HK$890

清新提神的香氣，適合在早晨時分使用，為整來帶來美好陽光的心情。採用獨特的佛手柑香氣，糅合高雅的柑橘和微辣基調，締造出果園般的豐富層次果香。搭以鈴蘭、雪松和琥珀等，散和柔和輕逸的女生氣息。

夏日香水推薦11. KAYALI Fleur Majesty Rose Royale | 31 香⽔ 100ml HK$1,260

KAYALI Fleur Majesty Rose Royale，是以「花之皇后」玫瑰為主要香調的香水，再融入清新的綠梨、甜美桃子、迷人玫瑰、細緻粉色牡丹、粉香紫羅蘭木和珍貴紫色麝香﹐展現出浪漫又讓人難忘的香氣。而且這款香水不僅可單獨使用，更可與KAYALI的其他香水搭配，創造出與眾不同的香氣。

夏日香水推薦12. CHANEL CHANCE EAU SPLENDIDE EDP 100ml HK$1,620

CHANCE CHANCE EAU SPLENDIDE EDP以神秘高貴的紫色瓶身呈現，香水是樹莓香調，透現清爽水果、玫瑰與紫羅蘭香氣層次，融入一部份源自品牌於格拉斯園圃種植的玫瑰天竺葵、帶磁性魅力的優雅花香中調。慢慢透出雪松及白麝香的香調結合，延續香氣韌力，釋放朝氣活潑的木質香氣，一縷高雅的鳶尾花粉調氣息隨之而來。

夏日香水推薦13. Penhaligon’s THE OMNISCIENT MR THOMPSON 75ml HK$2,470

Penhaligon’s 的獸首肖像系列香水，猶如一部描寫英國貴族生活的香水小說。其中THE OMNISCIENT MR THOMPSON以神秘豪邸管家的靈感，它的香氣注入了柔和卻閃耀無比的香料，以開啟了這款香水的迷人之路。在滿佈華麗鳶尾花粉的上癮小徑﹐帶領大家輕躺浸潤在如天鵝絨般細緻柔軟的芝麻牛奶裡，馥郁且甜美的香草豆莢則微妙地揭示了它令人著迷的性感多情。

夏日香水推薦14. GUCCI FLORA GORGEOUS GARDENIA 濃香氛 100ml HK$1,660

GUCCI FLORA GORGEOUS GARDENIA 濃香氛，以濃郁的木調加強栀子花的清新芳香﹐鼓勵女士大膽追求快樂。香水先以綻放清新活力的意大利柑橘精華喚醒每個感官，明亮活潑的香氣帶出揉合栀子花香調和二氫茉莉酮酸甲酯的中調，迸發芳香醉人的花香。香氛洋溢綠色植物的朝氣活力，而檀香木精華亦進一步加強撩人香氣，為香氛增添深沉濃厚的木調，為每日增添幸福温馨的感覺。

春夏香水推薦15. Burberry Goddess Parfum濃香氛 100ml HK$1,760

Burberry 最新Goddess Parfum濃香氛，將原有的Burberry Goddess Eau de Parfum香氛和Eau de Parfum Intense濃香氛昇華，使魅力懾人的高級香氛系列更加圓滿。香氛的前調展現清新的覆盆子香調，鮮明而柔和，與沁人的薰衣草精華完美融合。明亮的香氣徐徐引領出迷人的中調：由香草浸泡油、香草豆莢和香草原精交織而成的標誌性三重香草香氣，而麂皮基調則展現溫暖撩人的氣息和細膩質感。