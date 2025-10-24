冬季必備毛毛手袋！時尚款式推薦：BV復古甜美、CELINE柔軟舒適

冬季必備毛毛手袋！近日終於開始變冷了，除了需要換上保暖衣物外，手袋和小配件也需跟上。其中每年最讓女生們著迷的手袋款式，暖意十足的毛毛手袋定必榜上有名﹐有著時尚的廓形配上柔軟的絨毛，為冬日造型增添甜美。這次「01女生」為大家精選了多款毛毛手袋，包括Bottega Veneta、LOUIS VUITTON、Fendi等，款款都讓人愛不釋手。



名牌毛毛手袋1. Bottega Veneta Bang Bang HK$ 26,000

Bottega Veneta的Bang Bang手袋，巧妙地將復古風格與時尚融為一體。由柔軟的羊羔皮製成的 vanity case，觸感蓬鬆綿密的。整體輪廓延續了經典化妝盒的方正線條，但環繞包身的拉鍊開合與黃銅色硬件，為其註入了俐落的現代氣息。可拆卸的肩帶設計賦予了多樣的攜帶方式，既能手持於肘間顯優雅，亦可斜挎身側添一份隨性。

名牌毛毛手袋1. Bottega Veneta Bang Bang HK$ 26,000（圖片來源：Bottega Veneta官網）

名牌毛毛手袋2. LOUIS VUITTON Neverfull Bandoulière Inside Out BB HK$28,800

LV Ski版本的Neverfull Bandoulière Inside Out BB，以時尚羊毛皮飾邊及襯裡展現時尚非凡品味。以品牌標誌設計的Monogram帆布製作，並配以金色金屬件，盡顯知性高雅，此外手袋上還飾有毛皮飾邊，更添冬日氣息。手袋採用雙面設計配備拉鏈收納包，可獨立攜帶作為配飾，另設長肩帶方便斜孭攜帶。

名牌毛毛手袋2. LOUIS VUITTON Neverfull Bandoulière Inside Out BB HK$28,800（圖片來源：LOUIS VUITTON官網）

名牌毛毛手袋3. Fendi Peekaboo迷你款式 HK$ 39,800

Fendi的經典小型款式Peekaboo包，是以俏皮的方式呈現美麗的外觀，並隱秘地呈現內層蘊含的奧妙魅力。手袋內部採用柔軟的同色系納帕軟皮襯裡，由硬質隔板和內袋隔成兩個內部隔層，而外層則是柔軟米色翻羊毛製成，柔軟舒適。手袋運用金色飾面橫桿開合設計，兩側飾有經典牛角鎖，搭配手柄和可調及可拆卸肩帶，可手提、肩背或斜背，設計貼心。

名牌毛毛手袋3. Fendi Peekaboo迷你款式 HK$ 39,800名牌毛毛手袋（圖片來源：Fendi官網）

名牌毛毛手袋4. SAINT LAURENT ICARE in shearling HK$ 45,000

SAINT LAURENT ICARE 手袋，覆蓋了蓬鬆羊毛，並飾大大的Cassandre金屬標識，冷冽的金屬光澤與溫暖柔和的羊毛形成鮮明對比，盡顯品牌標誌性的華麗反叛氣質。手袋可隨心所欲地改變它的形態，釋放出慵懶感。手袋擁有實用的超大容量﹐附贈可拆卸的麂皮拉鍊收納包，設計時尚實用。

名牌毛毛手袋5. CELINE BONNIE背包 HK$ 26,500

CELINE BONNIE 背包採用柔軟的羊毛革製成，邊緣以細膩的牛皮革包邊，搭配金色的TRIOMPHE經典磁扣開合，每個細節都彰顯精湛工藝。羊皮革內襯從內部延續了這份奢華觸感，並擁有寬敞的主內格，足以容納日常必需品。