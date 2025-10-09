太妍公開化妝袋愛用物！試色＋分享使用心得：囤了4支這款粉底液

太妍早前在個人YouTube頻道上，開箱了她近期的化妝袋並分享自己愛用物，表示這些都是她自費購入，是她平日的真心愛用化妝品。在影片中，太妍除了試色還有分享自己使用心得和持妝度，非常專業，絕對是一位彩妝愛好者。這次「01女生」為大家整理了太妍影片所推薦的好物，當中有不少胭脂和粉底產品，讓人想通通都入手。



太妍化妝袋愛用物1. HOURGLASS Veil 柔焦輕盈妝前乳

HOURGLASS Veil 柔焦輕盈妝前乳，太妍提到它可使肌膚一下子就變得光滑柔軟。此外，這款妝前乳可撫平肌膚、隱藏毛孔與細紋、控制光澤、提供柔焦妝效，並能延長底妝持久度。但同時太妍提到可能會出現小結塊，建議先擠在掌心再上臉。

太妍化妝袋愛用物1. HOURGLASS Veil 柔焦輕盈妝前乳（截至YouTube《TAEYEON Official》）

太妍化妝袋愛用物2. Benefit Cosmetics反孔精英無PORE粉底

太妍先提到的粉底產品是Benefit 的反孔精英無PORE粉底。這款結合緊緻毛孔、遮瑕及持久多重功效，提升膚質的細緻度，可全天候貼心呵護肌膚。不過太妍在影片有提醒使用前需使用滋潤產品打底，對她來說有點乾，是一款適合混合或油性肌女生的粉底液。

太妍化妝袋愛用物2. Benefit Cosmetics反孔精英無PORE粉底（截至YouTube《TAEYEON Official》）

太妍化妝袋愛用物3. CLIO 升級版魔力極緻長效無瑕粉底液

CLIO的升級版魔力極緻長效無瑕粉底液，是讓太妍一口氣囤了4支的粉底液，是她日常使用率最高的底妝產品。太妍形容這款粉底液的妝感是超貼服，猶如沒有上妝，零妝感。

太妍化妝袋愛用物3. CLIO 升級版魔力極緻長效無瑕粉底液（截至YouTube《TAEYEON Official》）

太妍化妝袋愛用物4. 팁토우 霧化慕斯腮紅 #Bloody Plum

韓國小眾美妝品牌팁토우 的霧化慕斯腮紅#Bloody Plum，是太妍於眾多胭脂收藏中第一款推薦，她表示自己很喜歡在夏天使用，顏色乍看是紫紅色，但經暈染後會是溫柔的柔霧且乾淨妝感，可以有效遮蓋毛孔。

太妍化妝袋愛用物4. 팁토우 霧化慕斯腮紅 #Bloody Plum（（截至YouTube《TAEYEON Official》）

太妍化妝袋愛用物5. TOOQ Satin Dohwa Balm 系列胭脂

TOOQ 的Satin Dohwa Balm系列胭脂，是讓太妍有選色困難的產品，所以她一口氣入手了4個不同色調。胭脂質地是麻糬般，上臉後可與皮膚更貼合，如原生透出來般的腮紅。其中太妍最喜歡的是#Daze，是暖橘色，她表示這款胭脂的顯色度是連新手也可輕鬆駕馭。

太妍化妝袋愛用物5. TOOQ Satin Dohwa Balm 系列胭脂（截至YouTube《TAEYEON Official》）

太妍化妝袋愛用物6. Patrick Ta Major Headlines Double雙色腮红 #not too much

Patrick Ta是來自荷里活超級人氣化妝師Patrick Ta的自家美妝品牌，這款Major Headlines Double雙色腮红，是搭配著粉狀和膏狀兩種質地胭脂，顯色度極佳。太妍影片中展示的是#not too much，色調是裸粉色，同時她分享指自己還收藏了3款不同色調，看來很喜歡這個品牌的胭脂。

太妍化妝袋愛用物6. Patrick Ta Major Headlines Double雙色腮红 #not too much（截至YouTube《TAEYEON Official》）

太妍化妝袋愛用物7. 3CE 疊疊樂眼影盤 #02PINK SODA

3CE的疊疊樂眼影盤，採用磁吸蓋，於化妝時更容易。其中太妍最推薦的是#02PINK SODA，是由輕快的低飽和粉橘和藍色組成，她也重點提到藍色珠光很美，可使妝容有亮點。

太妍化妝袋愛用物7. 3CE 疊疊樂眼影盤 #02PINK SODA（截至YouTube《TAEYEON Official》）

▼▼▼【按圖看】更多太妍愛用化妝品｜包括Bonamedusa 毛孔護理妝前霜、Armani Beauty專業柔霧持妝粉底液、LANEIGE 水潤修護睡眠唇膜等等，都是人氣很高的護膚或化妝品，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼