聖誕禮物2025｜為摯愛送上璀璨珠寶： VCA粉紅母貝、Cartier浪漫

【聖誕禮物2025｜珠寶首飾】聖誕節是一個普天同慶的日子，而且是在全年的尾聲，有互贈禮物與分享喜悅的氛圍，也是獎勵自己一整年的辛苦的好時機。璀璨精緻的珠寶首飾，是不錯的選擇，無論是耳環、項鏈、戒指、手鏈等，都有著陪伴和見證成長的意義。這次「01女生」為大家精選了多個品牌的閃爍首飾，包括：Van Cleef & Arpels、Cartier、Dior等，款款都不容錯過。



聖誕珠寶禮物2025｜1. Van Cleef & Arpels Alhambra系列粉色珍珠母貝項鏈

Van Cleef & Arpels 2025 年聖誕限定款，推出粉色珍珠母貝吊墜項鏈，採用玫瑰金底座與中央鑲嵌的一顆鑽石，搭配粉色珍珠母貝與玫瑰金的組合，散發溫潤柔和的光澤。吊墜中央的鑽石則低調閃耀，為項鏈增添精緻質感，整體設計溫柔且優雅，定必是夢幻的聖誕禮物，更是值得珍藏的華麗首飾。

聖誕珠寶禮物2025｜1. Van Cleef & Arpels Alhambra系列粉色珍珠母貝項鏈（Van Cleef & Arpels）

聖誕珠寶禮物2025｜2. Cartier LOVE Unlimited 手鐲 HK$72,500

Cartier全新的LOVE Unlimited 手鐲，猶如第二層肌膚般柔軟服貼，佩戴舒適，盡顯優雅魅力與珍貴質感。手鐲與另一枚手鐲兩兩相連，甚至將多枚手鐲互相連接，如同愛的紐帶，見證無止境的愛意。

聖誕珠寶禮物2025｜2. Cartier LOVE Unlimited 手鐲 HK$72,500（品牌提供）

聖誕珠寶禮物2025｜3. CHANEL STUD EARRINGS HK$7,300

CHANEL2025/26秋冬系列中的蝴蝶結耳環，以立體結構與層次，綻放夢幻般的魅力。耳環巧妙運用銀、金等金屬材質，結合璀璨水晶與鑽石，在金屬的冷冽光澤與寶石的閃爍中交織，呈現出品牌獨特風格。整體延續了CHANEL的優雅，也透過動人的設計與材質，展現出充滿夢幻的氣息。

聖誕珠寶禮物2025｜3. CHANEL STUD EARRINGS HK$7,300（CHANEL）

聖誕珠寶禮物2025｜4. Dior Petit CD Daisy頸鏈 HK$5,900

Dior 的這款Petit CD Daisy頸鏈為 2026 度假系列新款，採用優雅細膩的設計，以亮麗風格向 Dior 先生對花卉的熱愛致敬。採用淡金色飾面金屬雙鏈帶以精緻的雛菊點綴的設計，搭配以銀色色調水晶呈現的CD標誌飾，整體優雅動人又富層次感。

聖誕珠寶禮物2025｜4. Dior Petit CD Daisy頸鏈 HK$5,900（Dior）

聖誕珠寶禮物2025｜5. agete Limited Edition K10 Multi-Stone Ring ¥165,000（約港幣HK$8,483）

agete的冬季限定系列以祈願為主題，運用了托帕石、蛋白石、拉長石、紫水晶等寶石，首飾設計風格充滿日系精緻感。其中這款戒指，飾有精美切割彩色寶石，如同教堂的彩色玻璃窗讓光線透過，閃耀出各種繽紛的光芒，每顆寶石都展現出不同的表情，為您的指尖增添一抹絢麗的色彩。戒指會隨著光線的角度和移動而變幻，每次欣賞都會帶來新的驚喜。這款戒指華麗而又散發著寧靜的氣息，是送給自己或摯愛的完美禮物。