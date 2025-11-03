Givenchy後代迎娶亞裔女生！婚紗非家族品牌、新郎母親是香港人

Givenchy家族舉行一連三日的世紀婚禮，從新娘背景到婚禮服飾，都引起外界關注。新郎Sean Taffin de Givenchy與擁有韓裔血統的鄭多惠（Jung Dahye）相戀7年，從大學相遇至今，一直甜蜜浪漫，並在2024年許定終生，日前選址巴黎進行婚禮，邀請多位親友出席。現在就讓我們看看他們的愛情故事。



Givenchy家族後人Sean Taffin de Givenchy與擁有韓裔血統的鄭多惠（Jung Dahye）日前結婚。(IG@heydahye)

對於兩人的相識，可從就讀的麥基爾大學（McGill University）說起。兩人於雜誌訪問中回憶道，當時正值「冬季嘉年華」，Dahye擔任活動義工，Sean便一見鍾情，並在好友的鼓勵下，第二天上前認識和交換聯絡方式，「我拿到她的電話，接下來故事就這樣展開了。」

兩人於大學時相識。(IG@heydahye)

Givenchy後裔與韓裔女生訂婚

求婚戒指出自叔叔James de Givenchy，所創立的訂製珠寶品牌Taffin。Sean趁叔叔來紐約期間，在對方入住的房間內，向心愛的Dahye單膝下跪求婚。Dahye憶述出乎意料，被Sean的冷靜表情瞞住，因此感到非常驚喜和深刻。兩人隨後於紐約訂婚，Dahye穿上簡約的Khaite交叉領禮裙，配搭Manolo Blahnik瑪莉珍鞋和Givenchy手袋，展現出知性幸福的氛圍。

Givenchy後裔與韓裔女生訂婚 (IG@heydahye)

Givenchy後代的婚禮，婚紗非出自Givenchy？

婚禮分為3天進行，首日邀請直系親屬出席彩排晚宴，Dahye穿Victoria Beckham鍛面禮服，襯搭韓國品牌Kimhekim的西裝外套，展現俐落簡練的輪廓線條。次日則為年輕親友的迎賓早午餐，而最後才是正式婚禮和宴會，選址聖克羅蒂德聖殿（Basilique Sainte-Clotilde）舉行。對於婚紗的選擇，Dahye沒挑選Givenchy的婚紗，穿著設計師Andrew Kwon的定制款式，透過韓式氛圍與法國風景的糅合，打造現代的多元魅力。

Givenchy後代的婚禮，婚紗非出自Givenchy？(IG@heydahye)

Givenchy家族首位亞洲成員是香港人！

除了Dahye為Givenchy家族的亞裔成員，其實Sean的母親Suzi de Givenchy，是位香港出生的華裔，她在年輕的20歲時，遇上生命中的另一半Hubert de Givenchy，並為愛遠洋嫁往巴黎，成為家族的首位亞洲成員。個性開朗和勇敢的她，於50歲時開展新的職業生涯，曾為Off-White、Balenciaga和Lemaire等品牌，擔任時裝秀的模特兒，更是Demna指名喜愛的模特兒之一。