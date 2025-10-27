專訪｜Jimmy Choo公開製「夢幻婚鞋」關鍵！被老師看輕憑自信致勝

鞋履陪伴每個人踏遍人生，透過步伐的輕重，它能紀錄每個心情變化：喜悅、幸福、緊張，甚至無形中的瞬間。對周仰傑博士（Jimmy Choo）而言，鞋履紀錄他的起跌與成就，從籍籍無名的鞋匠，漸成夢幻婚鞋品牌主理人，現時更為時尚學院創辦人。而在紀錄人生的過程中，他亦透過製作婚鞋，向即將展開幸福旅程的準新人贈予祝福。



每天出門前穿的皮鞋，背後工序或比預想繁複，非一兩年能練成。正如Jimmy Choo白手興家，憑著所學的製鞋工藝，加上求進步的意志，客人駱驛不絕，連戴安娜王妃都是座上客。

周仰傑（Jimmy Choo）在CENTRESTAGE 2025期間，舉行專題分享會。(Kristie Chu攝)

「我遺失了我的Choo！」在劇集《色慾都市》（Sex and the City）中，女主角Carrie Bradshaw的一句話，引起人們對Jimmy Choo的討論，更讓品牌鞋履成為女生們的「夢幻婚鞋」。提及設計婚鞋的靈感，Jimmy Choo表示來自新娘本身，「婚禮是人生其中一個大日子，鞋履需反映出她（新娘）的個性、夢想和優雅。」

婚鞋靈感我認為是浪漫、傳統和永恆。 Jimmy Choo

Jimmy Choo「夢幻婚鞋」關鍵

在眾多鞋履類型中，Jimmy Choo於「夢幻婚鞋」領域一支獨秀。他認為成功的關鍵，在於「美麗、舒適和富情感」，「一雙成功的的婚鞋，是視覺上驚艷、能穿一整天及具情感意義。新娘記得婚鞋如何令她感受，繼而成為其故事中的一部分。」

此外，Jimmy Choo亦分享近年的婚鞋趨勢，認為可以反映出傳統和現代的結合：

1. 精緻點綴：如珍珠和水晶，能締造一絲奢華感

2. 柔和粉彩色調（pastel）：突顯新娘個性

3. 舒適導向設計：新娘想盡情、無不適地享受大日子



Jimmy Choo「夢幻婚鞋」關鍵，在於「美麗、舒適和富情感」。(品牌官網)

Jimmy Choo讀設計曾被老師看輕

創業起步難，Jimmy Choo的堅持源於自信，「若說我想做到，你就會做到；若說做不到，你從不會做到任何東西。」在學習設計期間，Jimmy Choo憶述老師曾取笑他的設計，「我經常落後，他們說我不夠好，但我從沒放在心上，我自行練習。」他認為成功不會隔天就到，「你需努力、有耐性、忠於自己的視野。」

每個挑戰都是門課，若對自己的創意保持真誠和堅持，便會令人留下印象。 Jimmy Choo

Jimmy Choo創學院提升學生自信

正因如此，他於英國倫敦創辦Jimmy Choo學院，旨在培育下一代的創作者。Jimmy Choo提到，自己常花長時間思考如何回饋社會，「我希望創造一個創意與創業相遇的空間。我想輔導年輕設計師的，不僅是設計，而且建立生意。」

有見過去的經歷，他重視師資，認為他們需教導學生如何去做和學習，「若有人說這位學生不夠好、不夠聰明，這取決於我們如何訓練和教導他們，鼓勵他們便會提升自信。」