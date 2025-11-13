聖誕禮物推薦｜$500以下LV、CHANEL交換禮物精選！向對方送上暖意

聖誕禮物推薦｜聖誕節最期待的是送禮物環節，如果與家人朋友交換禮物的話，有的會選創意驚喜，有的則會傾向貼心實用的款式。由於交換禮物都會有指定金額，以下盤點多款HK$500以下有趣和精緻的禮物推薦，大家不妨參考一下。



聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式1. Hermès Adhesive Tape HK$490

近年流行自訂手作，為單品增添個性和專屬感，因此這款圖案針織布料貼紙，或是個不錯的選擇。Petit H系列為匠人的創作空間，會運用製作手袋和服飾時，所剩下的物料，重新演繹成一件有趣和精緻的單品，因此每件貼紙都是獨一無二，而且可用於相簿、書藉和手機殼等，打造自己喜歡的風格。

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式2. Louis Vuitton Extraodinary Voyages HK$450

若然喜歡旅行的話，這本由Louis Vuitton及Atelier EXB推出的書籍，或會加深對旅途的興趣。裡面收錄50個中途站，展出多種交通工具，包括火車、氣墊船、遠洋郵輪、飛機、半履帶車和雷單車等，用時有著Gaston-Louis Vuitton珍藏的1000枚酒店標籤貼紙作插圖，非常特別。

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式3. Dior Beauty Rouge Dior Sequin Liquid Duo - Limited Edition HK$430

今年的Dior Beauty聖誕系列，以璀璨歡樂的馬戲團為靈感，因此這款唇釉特別換上金色包裝，配合雙頭設計亮澤唇彩，色澤飽和、滋潤，同時一端的百搭色調，更能提升豐滿水潤的感覺。

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式4. CHANEL Hydra Beauty Micro Sérum Lèvres HK$480

富含白山茶花及玻尿酸，並採用微囊科技，以微細氣泡封存白山茶花精萃，質感滋潤舒適，而且能夠鎖緊水分，為雙唇提供長時間水潤狀態。

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式5. Chloé Atelier des Mains Scented Soap澄澈香氛皂 HK$280

充滿優雅和知性香氣，以清爽且帶有奶油香玉蘭花香為中調，氣味清新柔和，予人舒適療癒的感覺。香氛皂以純素製造，能夠產生綿密輕盈的泡沫，而且可以使用很久時間，非常實用。

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式6. GODIVA 聖誕巧克力小熊型禮盒7顆裝 + 水晶球雪花杯 HK$427

若然喜歡美食的話，不妨享用甜而不膩的朱古力。GODIVA以「The Most Chocolatey Time of the Year」為題，延伸出可愛的小熊禮盒，盛載多款經典朱古力、片裝朱古力及松露朱古力等，締造美味的驚喜。由12月1日起，於門店購買禮盒時，可以HK$128加購GODIVA水晶球雪花杯，以增添浪漫的氛圍。

聖誕禮物推薦｜HK$500以下款式7. American Eagle Aerie Happy Snit半開襟T恤 HK$390

向對上送上貼心暖意，這款T恤剪裁貼合，不僅保暖，而且款式亦展現出女性柔和悠閒的感覺，散發閒適和知性的魅力，加上色調容易襯搭，是個不錯的選擇。