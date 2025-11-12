聖誕禮物2025｜聖誕限定香氛推薦：Sabon限定蠟燭、JML聖誕香水

【聖誕禮物推薦2025/聖誕限定蠟燭推薦/聖誕香水推薦】來到聖誕節氣氛濃厚的年未時份，各大品牌都紛紛推出極具收藏價值的聖誕限定產品，如果想入手具有儀式感的聖誕好物，除了聖誕倒數月曆外，十分推薦入手聖誕限定的香氣產品，例如聖誕限定蠟燭、聖誕香水等，讓節慶魅力充滿家居！



聖誕限定香氛2025｜Jo Malone London 檀香木與暖杏香古龍水 聖誕限定

提到聖誕，當然不少得溫暖的食物香調！今個聖誕，Jo Malone推出柔暖且甜蜜的美食香氣，清新的荳蔻與如天鵝絨般柔滑的杏桃互相配合，木質與奶油揉合，經典方形玻璃瓶綴以藍綠暈染圓球瓶蓋，整體都充滿節日感覺。

聖誕限定香氛2025｜Jo Malone London 檀香木與暖杏香古龍水 聖誕限定 HK$1,405/100mL; HK$950/50mL; HK$670/30mL（品牌提供）

聖誕限定香氛2025｜ Diptyque Sapin(冷杉)限量版香氛蠟燭 190g HK$690

每年聖誕都會再現人前的Sapin(冷杉) 香調，當中的雪松的木質與樹脂香氣讓人聯想起新鮮採伐的聖誕樹所散發之溫暖感覺。為呼應今年「燭金夜語」節日主題，蠟燭外形披上珍貴的手工金漆飾面，今年更首度出特大的1.5kg白瓷版尺寸，致敬聖誕樹同時延續冬日溫柔氣息。

聖誕限定香氛2025｜ Diptyque Sapin(冷杉)限量版香氛蠟燭 190g HK$690（品牌提供）

聖誕限定香氛2025｜ Sabon「瑰麗盛宴系列」限量版香氛蠟燭 180g HK$620

今年聖誕Sabon以奢華華麗的「瑰麗盛宴系列」，重現皇家晚宴氛圍，藍紫調配色加上金色裝修點綴，充滿巴洛克感。這款限量版香氛霧面藍綠燭杯與金色刻紋燭蓋，香調由法國調香師Laurence Leon精心打造，融合桂花、白木蘭、檀香與香草，從外到內都展現出節慶的溫暖氛圍。

聖誕限定香氛2025｜ Sabon「瑰麗盛宴系列」限量版香氛蠟燭 180g HK$620（Sabon官網）

聖誕限定香氛2025｜ Maison Margiela Fragrances 聖誕星塵限量版 Lazy Sunday Morning 淡香水 100mL HK$1,390

提到Maison Margiela Fragrances，絕不能錯過它的代表作之一Lazy Sunday Morning 慵懶周末，輕柔的花皂香展現出休閑且舒適的香氣。今個聖誕不單復刻了經典香氣，更披上了由深邃夜色與明亮金色交織而成的星塵限定包裝，讓節日氣氛更為濃厚。

聖誕限定香氛2025｜ Maison Margiela Fragrances 聖誕星塵限量版 Lazy Sunday Morning 淡香水 100mL HK$1,390（品牌提供）

聖誕限定香氛2025｜CHANEL BLEU DE CHANEL L'EXCLUSIF 100mL HK$1,935

CHANEL 今年的節日系列，以捕捉晚空中的繁星意象為題，產品都充滿神秘莫測的晚空感。這款由 CHANEL 首席調香師 Olivier Polge 精心打造的木質琥珀調，璀璨星辰限定版的方形樽身，加上全新馥郁香調，整體更添溫暖氣息。

聖誕限定香氛2025｜CHANEL BLEU DE CHANEL L'EXCLUSIF 100mL HK$1,935（CHANEL官網）

聖誕限定香氛2025｜ NONFICTION GENTLE NIGHT Eau de Parfum 50mL HK$890

來自韓國的香氛保養品牌NONFICTION，今個聖誕捕捉晝夜相融的靜謐之美，以光影交錯的瞬間為靈感，打造出溫柔而深邃的GENTLE NIGHT，當中白茶花香、麂皮絨、苔蘚、雪松與香草及麝香作揉合，配合全新節慶包裝與精緻金色燙金細節，打造出令人難忘的冬夜慶典感覺。

聖誕限定香氛2025｜ NONFICTION GENTLE NIGHT Eau de Parfum 50mL HK$890（品牌提供）

聖誕限定香氛2025｜LUSH 雪天使香氛蠟燭 200g HK$580

來到聖誕，LUSH重新推出甜美且獨特的經典雪天使香氣，純素配方配合葡萄籽蠟、椰子油與蓖麻蠟製成，一踏入家居便彷彿踏入一座棉花糖城堡，讓歸家變得更具節日盛宴感。