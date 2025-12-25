聖誕約會穿搭｜在派對中形象大加分！掌握5必勝造型吸引異性目性

聖誕約會穿搭｜臨近聖誕和除夕，相信大家都會參與不少派對，除了結識更多朋友，亦能跟心儀對象感情升溫。造型打扮可以反映重視程度，更會令人留下深刻印象，以下分享約會必勝穿搭術，不僅為魅力值加分，而且打動對方的心。



聖誕派對約會必勝穿搭1. 毛衣學院風

以溫暖親切的感受融化心靡，毛茸茸服飾給人柔和的感覺，以充滿聖誕氣氛的醜毛衣為例，配襯恤衫和百褶裙，更顯年輕活力的氛圍，使人都能感受滿滿的正能量。

聖誕派對約會必勝穿搭1. 毛衣學院風 (IG@_yujin_an)

聖誕派對約會必勝穿搭1. 毛衣學院風 (IG@e_sserafim)

聖誕派對約會必勝穿搭2. 健康小性感

若隱若現的性感魅力，讓人更有想象空間。因此可以選擇吊帶、鏤空或露腰的上衣，能夠突顯身材，配搭高腰褲還有修飾廓形的感覺，打造出好看的曲線。

聖誕派對約會必勝穿搭2. 健康小性感 (IG@for_everyoung10)

聖誕派對約會必勝穿搭2. 健康小性感 (IG@_yujin_an)

聖誕派對約會必勝穿搭3. 低飽和彩色

打造熱鬧的節日氣氛，不少人都會選擇鮮艷服飾，如果挑選低飽和度的款式，如粉紅、粉藍和鵝黃等，會更顯柔和及甜美感覺，展現女性魅力，營造活潑俏皮的人設。

聖誕派對約會必勝穿搭3. 低飽和彩色 (IG@39saku_chan)

聖誕派對約會必勝穿搭3. 低飽和彩色 (IG@hyeri_0609)

聖誕派對約會必勝穿搭4. 型格皮革外套

若然喜歡堅強和自主的形象，可以襯搭皮革外套，無論選擇簡單的上衣，都能締造時尚型格的氛圍，給人一種獨立的可靠感覺。可以襯搭短裙或長裙，透過甜辣混搭增添外剛內柔的魅力。

聖誕派對約會必勝穿搭4. 型格皮革外套 (sooyoungchoi)

聖誕派對約會必勝穿搭5. 甜美髮飾

除了服飾上的選擇，髮型亦非常重要。相比日常趕上班，趁放假時間較充裕，不妨弄個曲髮、丸子頭或公主頭，襯搭甜美繽紛的髮飾，展現出精緻活潑感覺，同時營造節日的熱鬧氣氛。