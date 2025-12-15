日本女生聖誕除夕派對穿搭｜4類紅色單品混搭推薦　秒提升關注度

隨著新的一年即將到來，不知不覺 2025 即將結束，每到年底時刻，就有滿滿的節日在等著我們，像是聖誕節、跨年到新年，從假期的安排或者參加派對等，此時一定要花心思打扮，才能在舊轉新的時候留下美好回憶。



如果你也在煩惱接下來年末派對與旅遊該怎麼打造造型的話，不妨可以嘗試運用相當符合節慶感的「紅色單品」混搭。雖然紅色是許多人不太敢嘗試的色系，但其實透過不同配色技巧結合單品混合，瞬間打造時髦兼具的品味質感。

想知道有哪些穿衣技巧嗎？以下為大家總整理日本女生以紅色為主的造型範本，選用上衣、裙子、配件加乘，使細節點亮搶眼注目的日系印象。

日本女生聖誕、跨年4個紅色單品穿搭（01製圖；Haruka@WEAR）

日本女生參加聖誕、跨年派對穿搭，4個「紅色單品」混搭推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

1. V領針織上衣

透過 V 型領口設計的針織上衣，在穿著時能露出鎖骨線條，使臉部與下顎線製造顯瘦小臉感，加上拉鍊或者綁帶點綴，瞬間為單品增添注目小細節，選擇紅色為主的針織上衣加短裙、直筒裙，便能呈現甜美加分的女孩魅力。

2. 圓領毛衣

如果平時喜歡休閒裝扮的話，不妨嘗試以圓領紅色毛衣為搭配，屬於基本款的毛衣，非常適合拿來營造不同穿衣風格，例如將圓領毛衣與休閒西裝褲混合，營造率性兼具的舒適氛圍，再踏上樂福鞋，街頭時尚達人就是你。

3. 手袋

除了將紅色放在上身之外，也可以將它放在配件提升亮點，比如紅色手拿包、肩背包或後背包，都是很不錯的必備，以開襟衫 + 牛仔褲，傳達一股休閒的日系氣息，換上短裙瞬間穿出專屬個性的品味魅力。

4. 圍巾

天冷之際，一條圍巾便可以快速增添保暖度，當想凸顯符合聖誕節或新年的穿搭時，選搭紅色圍巾立即製造理想風格樣貌，而其他服飾顏色挑選上，以無彩度的黑、白、灰或暗色調為主，這樣才不會讓造型太過花俏反而失去質感。

年末派對穿搭以紅色單品搞定時髦度

以上推薦 4 款不同的紅色單品，透過日本女生的穿衣靈感參考，大家也掌握紅色如何搭的秘訣嗎？接下來在年末節日裡，一起穿上紅色系，展現搶眼聚焦的日系層次吧。

同場加映：派對穿搭｜名媛孫芸芸親授4招不敗法則 讓你聖誕、除夕艷壓全場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】