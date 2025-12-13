聖誕禮物推薦2025｜編輯4大送禮靈感：Marimekko 禮盒、精緻餐具

聖誕禮物推薦2025｜還有不到兩星期就是聖誕節，大家準備好聖誕禮物了嗎？假如還沒想到要為身邊最重要的人，送上怎樣的禮物。這次「01女生」為大家開箱了4款精緻又特別的禮物，每一款都具有不同的小心思，還可讓今個聖誕節添上不一樣的儀式感。



聖誕禮物靈感1. Marimekko 香港獨家節日限定禮盒（頸巾及襪子套裝）HK$1,999

Marimekko所推出的香港獨家節日限定-頸巾及襪子套裝禮盒，採用了充滿聖誕氣色的酒紅色 Unikko印花作為外包裝，以三層抽屜設計呈現﹐每一層都有不一樣的節日驚喜。禮盒內包括一條柔軟舒適的頸巾及兩對襪子，可為冬日造型增添暖意和時尚，而禮盒的第1層抽屜更特別附送節日限定印花心意卡﹐令整個佳節氛圍昇華。

聖誕禮物靈感2. All the Luck in the World 色彩繽紛陶瓷（Kapok）Plate Gingerbread Man HK$240；Small Plate Reindeer Regular HK$160

想為家中或好友的家居增添一抹喜悅色彩，送上精緻的餐具，無疑是最佳選擇！All the Luck in the World這系列的陶瓷餐盤，都飾有充滿節日氣息的圖案，包括：薑餅人、馴鹿、聖誕樹等圖案，加上繽紛的色彩與設計，可以讓節日聚餐更具儀式感。

聖誕禮物靈感3. The Little Shop 獨家純手工鉤織娃娃

The Little Shop今年首度特別推出品牌自創的全手工鉤織娃娃，是人手一針一線製作而成，每一個都是獨一無二，凝聚匠心與愛。無論是俄羅斯娃娃、聖誕花環與聖誕老人款式，都充滿著濃厚的節日氛圍，是獨特又暖心的禮物。

聖誕禮物靈感4. Cath Kidston The Christmas Journey Pick Me Up 禮盒 HK$490

這款節日玩味禮盒由包裝就充滿玩味，是印有聖誕拉普蘭插畫摺疊禮盒，及經典蝴蝶結，內含三款沐浴身體護理產品，都是採用融合松木、紅莓與焦糖氣息的「紅莓雪松」節日香調，非常有節日氣息。此外還有一副撲克牌和兩顆骰子，可在派對中與朋友玩不同桌上遊戲，為節日增加歡樂。