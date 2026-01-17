情人節女朋友禮物｜$1000內、20+貼心款：Pandora戒指、情侶水杯

情人節女朋友禮物｜在充滿愛意和感謝的情人節裡，情侶之間除了送朱古力，也會連同禮物傳遞心意。若然未想到女生喜歡甚麼，不妨從以下1,000港元預算內的禮物中挑選，給予女朋友暖心驚喜。



情人節女朋友禮物推薦｜時尚篇

情人節女朋友禮物推薦1. Swarovski Kris小熊水晶 HK$950

相較鮮花束，擺設更為永恆耐用。透過精緻的Kris小熊公仔表達心意，在右邊設有粉紅心形裝飾，並以飛吻表白，加上閃爍氛圍打造浪漫感覺。

情人節女朋友禮物推薦｜Swarovski Kris小熊水晶 (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦2. Pandora Disney Princess Aurora Tiara Ring HK$899

視女友如公主般愛護，透過Pandora與迪士尼聯乘的睡公主冠冕戒指，展示精緻魅力的承諾。採用14K黃金鍍面，綴以多重切割的鋯石，締造閃亮的感覺。中間特別配以粉紅色橢圓鋯石，展現出典雅和浪漫的魅力。

情人節女朋友禮物推薦｜Pandora Disney Princess Aurora Tiara Ring (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦3. Samuel Ashley CHIIKAWA Leather Bag Charm HK$349

不時聯乘人氣卡通的品牌Samuel Ashley，今次攜手CHIIKAWA，推出多款可愛的精品。當中拉鏈手袋掛飾非常實用，以主角們的大頭作設計，裡面可以擺放戒指、散紙或耳機等，拉鏈位置繫有和諧色調的皮革帶，盡顯溫柔甜美的感覺。

情人節女朋友禮物推薦｜Samuel Ashley CHIIKAWA Leather Bag Charm (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦4. Marimekko Valentine’s Day Sydamet Mug 2.5DL 2pc Set HK$500

情侶水杯配以心形圖案，看來別緻可愛，給人一種溫馨和低調的戀愛氛圍，而且非常實用。

情人節女朋友禮物推薦｜Marimekko Valentine’s Day Sydamet Mug 2.5DL 2pc Set (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦5. Jelly Cat Amuseables Rose Bouquetis HK$465

若然想送花的話，不妨考慮既耐用又可愛的公仔花束。這個「花束」由3朵精緻的紅色天鵝絨玫瑰組成，每片花瓣製作精巧，加上精緻的表情刺繡，打造甜美的感覺。

情人節女朋友禮物推薦｜Jelly Cat Amuseables Rose Bouquetis (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦6. STAND OIL Square Bowling Bag HK$648

近年流行的East-West設計，繼續深得女生們喜愛，加上復古托特包的結構，容量實用之餘，亦非常易襯。

情人節女朋友禮物推薦｜STAND OIL Square Bowling Bag (品牌提供)

情人節女朋友禮物推薦7. Coach 經典SIGNATURE愛心毛絨手袋掛飾 HK$500

將經典的標誌圖案化為愛心，不僅傳遞愛意，掛在手袋上亦展現時尚氛圍。

情人節女朋友禮物推薦｜Coach 經典SIGNATURE愛心毛絨手袋掛飾 (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦8. Mardi Mercredi Sweatshirt Flowermardi Needlework #Red Pink HK$990

打造女生浪漫優雅氛圍的Mardi Mercredi，將雛菊圖案衛衣換上紅調拼色，看來和諧溫暖，為膚色更顯白裡透紅的感覺。

情人節女朋友禮物推薦｜Mardi Mercredi Sweatshirt Flowermardi Needlework #Red Pink (品牌提供)

情人節女朋友禮物推薦9. APEE Baby Core Keychain HK$239

可愛吊飾依然是今季熱門單品，當APEE的樹熊角色便深得不少喜愛，更設有公仔掛飾，可用於手袋或在家擺放，動物迷不容錯過。

情人節女朋友禮物推薦｜APEE Baby Core Keychain (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦10. Charles & Keith Paffuto淡粉色愛心斜背包 HK$469

充滿戀愛氛圍的手袋設計，以柔和粉色及圓潤的心形輪廓，打造出甜美感覺，配合可拆卸鏈條肩帶，展現精緻魅力。手袋可以擺放簡單物品，前方設有拉鏈卡片位，以方便整理。

情人節女朋友禮物推薦｜Charles & Keith Paffuto淡粉色愛心斜背包 (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦｜美妝篇

情人節女朋友禮物推薦1. Officine Universelle Buly The Fragrant Trio HK$735

充滿儀式感的文青品牌，以復古的綠搭黑色包裝，配以建築美學輪廓，打造靜奢魅力。裡面的旅行裝香水，可以自由配搭，氣味清幽療癒，加上體形輕巧，方便隨時帶備出門。

情人節女朋友禮物推薦｜Officine Universelle Buly The Fragrant Trio (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦2. Dior Beauty Dior Addict Peachy Glow 50ml HK$945

全新以甜品氣息包裝的系列，這款香薰以蜜桃香韻，營造出馥郁甜美的氣味，能夠抓住目光，糅合柔和的茉莉及輕柔的香草奶油味道，令人感到舒心愜意。

情人節女朋友禮物推薦｜Dior Beauty Dior Addict Peachy Glow 50ml (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦3. Purdori 水潤清爽抗老面霜 HK$570

採用天然的冰花萃取、蘆薈及玫瑰水，結合成獨家基底配方，能夠修復及紓敏，抵抗肌膚氧化，回復肌膚健康狀態。現時在門市購物滿指定金額，更有機會獲得5月舉辨的《拉闊音樂會》門票，與愛侶一起留下美好回憶。

情人節女朋友禮物推薦｜Purdori 水潤清爽抗老面霜 (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦4. Aesop Istros 伊斯特洛斯芳香室內噴霧 100ml HK$450

大部分女生都喜歡不同香氣，這款室內噴霧氣味獨特，以活力花香結合煙草香調，展現出沉靜和復古的舒適氛圍，適合在家居房內使用。

情人節女朋友禮物推薦｜Aesop Istros 伊斯特洛斯芳香室內噴霧 100ml (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦5. LUSH 夜夢纏綿睡眠香氛噴霧 HK$190

在洋溢香氣的同時，能夠一覺好眠。LUSH香氛噴霧採用茉莉花及玫瑰精萃，散發淡淡清雅花香，糅合西帝汶嚴格持續管理的森林的檀香精油，打造舒適療癒的空氣，令人身心舒暢。

情人節女朋友禮物推薦｜LUSH 夜夢纏綿睡眠香氛噴霧 (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦6. YSL Beauty Touche Eclat Glow Pact Cushion 明彩輕透亮肌氣墊粉底 HK$690

全新呈獻「粉星辰」限定系列，以「閃耀之心」作為核心象徵，如這款氣墊粉底便以驚艷的閃粉色鏡盒包裝，展現璀璨迷人的感覺。氣墊粉底質感細致輕巧，能夠巧妙捕捉光線，營造剔透自然的無瑕妝感。

情人節女朋友禮物推薦｜YSL Beauty Touche Eclat Glow Pact Cushion 明彩輕透亮肌氣墊粉底 (品牌提供)

情人節女朋友禮物推薦7. Chanel Beauty CHANCE Eau Splendide香水 35ml HK$860

為回應大膽的愛意宣言，CHANCE系列香水特別以新形式示人，透過豐富的天竺葵芳香，糅合玫瑰、紫羅蘭及果香，打造生動活力，突顯玫瑰的多面向魅力。最後配以雪松及麝香散發神秘魅力。

情人節女朋友禮物推薦｜Chanel Beauty Chance Eau Splendide香水 35ml (品牌提供)

情人節女朋友禮物推薦8. Non-Fiction Santal Cream Eau de Parfum HK$580

深受女生歡迎的香水品牌之一，這款透過檀香的柔和輕盈氣息，展現出舒適知性氛圍，無論用於家居或身體上，都是款吸引的香氣款式。

情人節女朋友禮物推薦｜Non-Fiction Santal Cream Eau de Parfum (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦9. Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭古龍水 50ml HK$950

同樣得到不少女生喜歡的款式，以微甜的英國梨，結合清幽的小蒼蘭，締造輕逸的少女感覺。

情人節女朋友禮物推薦｜Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭古龍水 50ml (品牌官網)

情人節女朋友禮物推薦10. BIMIX 小錘子RF射頻美容儀 HK$769起

採用獨有指壓式EMS提拉脈衝電流，能夠達到減紋、提升輪廓、消腫、細緻、提亮及收毛孔的功能，只要持續每次做10分鐘，便能逐步改善膚質，回復年輕肌膚狀態。