情人節彩妝｜編輯部分享讓人移不開視線關鍵：CHANEL、Guerlain

情人節彩妝推薦｜即將迎來充滿浪漫氣息的情人節，當天不少女生都會穿搭及妝容上有些改變，以營造浪漫、甜美和有氣質氛圍。大家的妝容小心思又會是甚麼呢？今次「01女生」4位編輯會分享自己的情人節妝容最在意的一步，以及不能沒有的化妝品，包括：妝前底霜、光影霜（highlighter）、腮紅和唇膏，每一款產品的妝效都讓人移不開視線。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的材質、結構安全度、易襯度、推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

高級編輯 張懿慧：提升輪廓立體感的小秘訣！

CHANEL BAUME ESSENTIEL亮肌光影霜 #CUTE HK$395

高級編輯 張懿慧：CHANEL BAUME ESSENTIEL亮肌光影霜 #CUTE HK$395 （陳葦慈 攝）

這款高光霜質地輕盈柔滑，極易推開，只需用手指輕印於鼻樑、顴骨或雙頰蘋果肌等需要提亮的位置，再以指腹或海綿輕輕暈染，即可自然融入底妝，即使是化妝新手都可輕鬆駕馭。最感到歡心的是，高光呈淡紫粉紅色調可巧妙中和筆者的小麥膚色，不僅提升膚質質感，亦令整體妝容更顯精神。

編輯 許秀麗：全日貼服有光澤的底妝

Guerlain Parure Gold 24K 玫瑰亮澤煥采無瑕妝前底霜 #Or Rose Pink Gold 35ml HK$670

編輯 許秀麗： Guerlain Parure Gold 24K 玫瑰亮澤煥采無瑕妝前底霜 #Or Rose Pink Gold 35ml HK$670（陳葦慈 攝）

一直以來最在乎底妝的貼服度，畢竟是妝容關鍵，尤其筆者是乾性肌，很擔心在浪漫的冬日情人節，底妝因不夠水潤而斑駁脫妝問題。早前開始使用這款妝前底霜，有被它的滋潤度和妝效驚艷。

與一般妝前底霜不同，它是輕透啫喱凝露質地，當中帶有粉調金箔，一推開即讓肌膚變得明顯有光澤，且水潤無比，特別適合需要提亮去除暗啞時使用。

編輯 朱加曦：傳遞溫暖誘惑的唇妝

Nars Afterglow悅光水凝唇膏 #Fast Love HK$300

編輯 朱加曦：Nars Afterglow悅光水凝唇膏 #Fast Love HK$300（陳葦慈 攝）

情人節是被溫暖粉紅泡泡包圍的一天，為迎合節日氛圍，都會精心挑選甜美和精緻的彩妝，作為情侶之間的儀式感。Nars限量系列唇膏以簡約設計，配搭時尚亮面的玫瑰金色，重點不太黏指紋，締造柔和與奢華，而且體形較小、方便攜帶，隨時能夠補妝。

唇膏質感柔滑易塗，色調輕盈滋潤，可以疊層打造不一樣的風格。特別喜歡#Fast Love色號，貼近自然唇色同時展現出均勻及細緻感覺，不論日韓妝容，近年連歐美也趨向這種Aura Farming的effortless打扮。

編輯 李樂瑤：打造少女感紅暈

JUNGSAEMMOOL 彩妝師柔焦氣墊腮紅 Artist Cushion Blush Blur #Rosy Petal HK$145

編輯 李樂瑤：JUNGSAEMMOOL 彩妝師柔焦氣墊腮紅 Artist Cushion Blush Blur #Rosy Petal HK$145 （陳葦慈 攝）

如果想為妝容增加可愛感，選擇眼頰同調的粉色彩妝就最好不過，特別當胭脂落妝得宜，不單可以修飾長臉，更可以填補臉上凹陷位置，令皮膚看起來更加平滑，輕鬆減齡，有原生膠原蛋白滿滿的感覺。

比起粉狀或膏狀胭脂，液體胭脂更容易掌握份量，而且更快速上妝。這款蘊含多種保濕精華的氣墊胭脂，輕輕一拍即能順滑融入底妝，而且疊加多次亦不會斑駁或結塊，隨時間過去更會轉化成能夠抓緊底妝的柔霧質地。最深得筆者歡心是內附的Ruby Cell 粉撲，獨特設計能夠精準貼合臉頰、太陽穴或眼下曲線，盲化亦能打造完美均勻妝感。