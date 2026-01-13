男朋友情人節禮物2026｜25大實用禮物推薦:LAMER/MM燭台/護膚好物

【男朋友情人節禮物2026/情人節禮物】不論是情人節、七夕或紀念日，為另一半送上窩心又實用的禮物，都是一門考驗！到底應該送甚麼禮物給男朋友才最有心思呢？想要好好展示愛意，不妨參考以下的男朋友情人節禮物提案！



男朋友情人節禮物2026： LE LABO CYPRÈS 21 Indigo 245g HK$715

想送上特別且有心思的禮物，不妨送上能夠點綴家居，同時為家居帶來不同香氣的香氛蠟燭吧。這款限定系列的CYPRÈS 21蠟燭，由外盒到瓶身充滿特製的藍染漸層色 ，而且僅限香港歌賦街實驗室及澳門威尼斯人實驗室才能入手。當中的藍色見證了日本的藍染工藝，草本木質調與深藍色調相互映襯，為倦怠的靈魂提供一片靜謐的靜土。

男朋友情人節禮物2026： LE LABO CYPRÈS 21 Indigo 245g HK$715（ LE LABO官網）

男朋友情人節禮物2026： MAX&Co. P. Terzini &Co.llaboration trolley case

無論是搬遷、移居或短期旅行，一個便攜的行李箱都必不可少。這款36 x 57 x 23 cm，約20吋的紅色行李箱，不單是與米蘭多元創意藝術家Pietro Terzini第三度合作的單品，更刻有「Don't Lose Me」幽默字樣，讓這份禮物更具玩味。

男朋友情人節禮物2026： MAX&Co. P. Terzini &Co.llaboration trolley case（MAX&Co.官網）

男朋友情人節禮物2026： Maison Margiela REPLICA Candle Holder

如果另一半家中有不少的香氛好物，為它們好好安置一個家亦是一個不錯的送禮選擇！Maison Margiela 這款黃銅香氛蠟燭燭台，燭光搖曳下讓黃光更為溫暖，加上流線感的摺紋玻璃外型，無論存放蠟燭或點起蠟燭都更具優雅品味。

男朋友情人節禮物2026： Maison Margiela REPLICA Candle Holder（Maison Margiela官網）

男朋友情人節禮物2026： SHISEIDO MEN煥能肌活免疫再生精華SHISEIDO MEN NEW ULTIMUNE Power Infusing Serum 50mL HK$950

這款再度升級的SHISEIDO MEN 煥能肌活免疫再生精華，當中加入創新配方PEPTIDE AA+以及三重山茶花專利技術(Triple Camellia TechnologyTM)，能夠針對改善男士肌膚免疫力、抗氧化能力及紫外線傷害防禦能力。

男朋友情人節禮物2026： SHISEIDO MEN煥能肌活免疫再生精華SHISEIDO MEN NEW ULTIMUNE Power Infusing Serum 50mL HK$950（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： K18 Future Favs Minis HK$480

來自美國的K18，專門以以科技研發的K18Peptide™技術注入產品，讓大家居家亦能享受到專業髮廊級的修護及防禦效果。這款假日套裝更包含品牌三款皇牌產品，包括排毒洗髮水、免沖洗修護髮膜與修復豐盈噴霧，能夠短時間逆轉髮質損傷，重建健康髮質屏障，十分適合怕麻煩的男生使用！

男朋友情人節禮物2026： K18 Future Favs Minis HK$480（Sephora）

男朋友情人節禮物2026： MCM X CASETiFY 磁性Kickstand 卡片夾 HK$919

男生普遍不太愛帶太多東西外出，送上能夠一物多用、磁吸於手機背面的卡片夾就最好不過！這款致敬MCM即將迎來的50週年慶典的聯乘單品，以太空主題為靈感，選用充滿未來感的鏡面拋光材質彩，除了可以作為手機支架，亦可以收藏單張卡片，讓外出更輕便。

男朋友情人節禮物2026： MCM X CASETiFY 磁性Kickstand 卡片夾 HK$919（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026：BAZ & FRIENDS x CYNTHIA & XIAO Rox Wool Hat 羊毛冷帽 HK$850

想點綴苦悶的冬日造型，除了選用明亮的色彩外，亦可以挑選特別造型的配件，讓造型更添個人特色。這款以BAZ & FRIENDS中的角色小女巫Rox為設計主題的冷帽頸巾，可愛又保暖，為造型增添可愛感。

男朋友情人節禮物2026：BAZ & FRIENDS x CYNTHIA & XIAO Rox Wool Hat 羊毛冷帽 HK$850（Lane Crawford）

男朋友情人節禮物2026： MALIN+GOETZ all-purpose moisture balm 全方位保濕修護霜 96mL HK$420

如果你的另一半，不太注重護理產品的用法，送上能夠一物多用的保濕霜就最好不過！這款全方位保濕修護霜，當中含有17種植物成分與天然乳油，高效豐潤的霜狀一推開後即轉化成輕盈油狀， 能夠即時針對修護不同的乾燥部位，用後無厚重或黏膩殘留，輕鬆融入日常護膚保養中。

男朋友情人節禮物2026： MALIN+GOETZ all-purpose moisture balm 全方位保濕修護霜 96mL HK$420（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： DELVAUX Vagabond 耳機保護套 HK$4,400

耳機絕對是都市人必備的外出好物，這款小牛皮的耳機保護套，擁有如2026年的PANTONE年度代表色雲上舞白（Cloud Dancer）、薰衣草粉、黑色等多色選擇，小牛皮能夠好好保護 AirPods，除了可以收藏袋中，搭配金色金屬扣更可搖身一變成手袋上的小掛飾，為造型增添低調奢華感。

男朋友情人節禮物2026： Maui Jim MJ0595S 001

源自夏威夷的Maui Jim，為了針對雪地或冬季運動時需要極致清晰的視野、消除眩光和阻隔紫外線的需求，打造出採用半鏡圈款設計，結合獨家 PolarizedPlus2 偏光技術的 Maui Brilliant 鏡片，結構輕巧的太陽眼鏡。

男朋友情人節禮物2026： Maui Jim MJ0595S 001 （品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： SUQQU晶采立體按摩組＜蒼苑香＞ Designing Massage Cream Souenkou Kit HK$730

經歷了一整日的辛勤，不妨在晚間護理當中加入按摩步驟，好好犒賞辛苦工作或生活的自己與另一半。今年SUQQU的限定版晶采立體按摩霜，揉合玫瑰的柔美、木香的沉穩與麝香，施加壓力時會釋放清新草本的芳香，同時轉變為可完美吸收到皮膚中的輕質油。套裝中更有擦拭型化妝水煥顏柔潤淨膚露及晶采防曬日霜，由日到夜呵護肌膚，為肌膚增添更柔滑明亮的光澤感。

男朋友情人節禮物2026： SUQQU晶采立體按摩組＜蒼苑香＞ Designing Massage Cream Souenkou Kit HK$730（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： Krug Rose 29eme Edition Brut Champagne 庫克第 29 版粉紅香檳 HK$2,380

擁有「香檳界勞斯萊斯」之稱的Krug酒莊，這款粉紅香檳,更是融合多個年份的葡萄佳釀，於細膩與醇厚之間達致驚人的平衡，絕對能夠讓香檳迷為之瘋狂！

男朋友情人節禮物2026： Krug Rose 29eme Edition Brut Champagne 庫克第 29 版粉紅香檳 HK$2,380（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： LA MER The Essence Foaming Cleanser 潔面泡沫 125mL HK$885

要送上實用的禮物，日常可用的消耗護膚品就最不怕出錯，更可以讓對方每每使用時都想起你。LA MER這款潔面泡沫，豐盈細緻的泡沫配方，能夠溫和淨化肌膚，男士剃鬚時使用亦不會引起刺激感，用後更能令肌膚煥發清新氣息。

男朋友情人節禮物2026： LA MER The Essence Foaming Cleanser 潔面泡沫 125mL HK$885（LA MER官網）

男朋友情人節禮物2026： SHANGHAI TANG Tang Locket Belt Black calfskin HK$2,580

不論是正裝或休閒造型，皮帶配飾都是男生穿搭中重要的一環。上海灘這款Jade Lock 皮革腰帶，以經典的黑色皮革製成，搭配白色明線、翡翠配銀色的旋轉扣環，為造型增添低調的東方氛圍。

男朋友情人節禮物2026： SHANGHAI TANG Tang Locket Belt Black calfskin HK$2,580（SHANGHAI TANG官網）

男朋友情人節禮物2026： New Balance 1080v15 M10808MP HK$1,399

如果另一半喜愛跑步的話，送上能夠讓表現更為優進的跑鞋，絕對能讓對方甜入心！New Balance這款1080v15跑鞋，卓越的緩震性能的Infinion Foam中底科技 ，配合針織網眼鞋面與彈力鞋帶，兼備透氣和穿著穩定度，平衡休閒造型與專業性能，能夠輕鬆應付下班後需要運動的需求。

男朋友情人節禮物2026： New Balance 1080v15 M10808MP HK$1,399（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： fresh 玫瑰保濕面膜 100mL HK$580

單靠日常護理未必能夠應付好保濕需求，想針對性加強保濕功能，方便塗抹的凝膠面膜會是個不錯的選擇。這款保濕面膜蘊含真正玫瑰花瓣，配合大馬士革玫瑰萃取、玫瑰水、青瓜萃取與蘆薈啫喱，能夠立即為皮膚增加水分，同時鎮靜與舒緩肌膚。

男朋友情人節禮物2026： fresh 玫瑰保濕面膜 100mL HK$580（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： The North Face Urban Exploration M YOTH M66 2 IN 1 PADDED JACKET HK$3,598

另一半喜愛探索戶外，或會經常到不同國家出差的話，為他送上一件可以陪伴左右的服飾就最好不過。這款來自馬年探索系列的2 IN 1 PADDED JACKET，The North Face攜手設計師梁棟，將傳統中式設計元素融入設計，打造出可拆式、防水又防風的未來感機能服裝。

男朋友情人節禮物2026：STANLEY 1913 40oz HK$388

想要送一份實用又時尚的禮物，STANLEY 水杯就合適不過！Stanley創立至今超過100年歷史，冷熱保溫效果相當好，可以保溫約7至15小時，加上手柄及吸管設計，不論放在辦工室工作、户外或是放在車子裏都十分便利。

男朋友情人節禮物2026：STANLEY 1913 40oz HK$388（Lane Crawford）

男朋友情人節禮物2026： LUSH 經典潔面霜 Ultrabland Facial Cleanser 95g HK$300

不論男女，潔面都是護膚的首要步驟，要將面上殘留的化妝品與污垢油脂洗走才能讓後續護膚更加吸收，以及不容易長暗瘡或暗粒。這款以希臘古老配方製作，糅合多種保護肌膚，包括杏仁油、玫瑰水、蜂蜜等高效成分，潔膚同時不會破壞肌膚的天然保護膜，更可以讓肌膚回復平衡且鎮靜的狀態。

男朋友情人節禮物2026： LUSH 經典潔面霜 Ultrabland Facial Cleanser 95g HK$300（LUSH官網）

男朋友情人節禮物2026： The Ordinary 強效補水保濕霜 Rice Lipids + Ectoin Microemulsion 120mL HK$203

男生護理步驟最怕厚重黏笠，這款保濕霜質地輕盈，能夠修護皮膚屏障同時提供長達24小時的舒緩以及補水功效，一次過減退肌膚紅印、撫平肌膚與舒緩敏感及刺激，一年四季都相當實用！

男朋友情人節禮物2026： The Ordinary 強效補水保濕霜 Rice Lipids + Ectoin Microemulsion 120mL HK$203（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： FARSIDE Dolce Far Niente 羊毛擴香器 HK$1,035

這款來自FARSIDE（遠遇）的羊毛擴香器，仿似山型又似雲朵的外型，可愛同時具玩味。香氣以清新的柑橘前調佐配柔滑的椰子香作基調，點綴家居同時讓人感覺放鬆。

男朋友情人節禮物2026： FARSIDE Dolce Far Niente 羊毛擴香器 HK$1,035（baroma）

男朋友情人節禮物2026 ：CROCS X STRANGER THINGS Upside Down Classic Clog HK$668

《怪奇物語》（Stranger Things）迷切勿錯過！劇集迎來最終大結局的後，仍想表達對劇集的熱愛，當然不能不入手週邊好物！今次Crocs與Stranger Things 聯手，以劇中的「顛倒世界」為靈感，鞋面滿佈魔物Demogorgon 的黏液圖案，配以凸起紋理的鞋跟設計，完美展現怪誕感！

男朋友情人節禮物2026 ：CROCS X STRANGER THINGS Upside Down Classic Clog HK$668（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026 ：LE GOÛT DE PEAU 雷公山淡香精 HK$853

想嘗試小眾香水的話，其實國貨品牌亦有不少驚喜之作。創立於2021年的肌膚之味 Le Goût de Peau，主打藝術品級沙龍香水，以天然原料打造新東方式香氣。這款來自東方秘境系列的雷公山淡香精，外觀苗族的銀飾鍛造工藝為靈感，手工苗銀瓶盛以稀有本地植物萃取的香氣，當中的草本綠調讓人聯想起身處大自然的熟悉感。

男朋友情人節禮物2026 ：LE GOÛT DE PEAU 雷公山淡香精 HK$853（品牌提供）

男朋友情人節禮物2026： Bouncia牛乳泡泡保濕沐浴露(純白花香) 增量裝750mL 限時優惠HK$39.9

近年可愛卡通的治癒經濟大熱，如果另一半是角落生物迷的話，千萬不要錯過這款特別限定套裝！今次日本國民沐浴露品牌Bouncia首度聯乘角落生物 (Sumikko Gurashi)，沐浴露中含有3種美容液成分，深層滋潤同時增強肌膚屏障，另外購買沐浴露更會隨機贈送BB版角落生物沐浴棉盲袋，以可愛力量保護大家的肌膚。