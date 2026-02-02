情侶手鏈推薦｜使戀情升溫的訂情信物！男女都易襯的Hermès、LV款

情侶手鏈推薦｜情侶之間的訂情信物，不僅展示兩人的默契，亦拉近關係、使戀情昇華。當中情侶手鏈較為低調，而且無論男女都容易襯搭，以下精選中性和較平價的情侶手鏈款式，大家不妨參考一下。



情侶手鏈推薦1. Hermès Glenan Bracelet HK$3,200

運用經典的「Q」字扣飾，配搭綁帶Swift皮革，締造出現代優雅魅力，加上型格的黑色調，打造俐落的中性魅力，無論男女都合襯。手鏈可以單戴或疊戴，締造鮮明的時尚與個性活力。

情侶手鏈推薦｜Hermès Glenan Bracelet (品牌官網)

情侶手鏈推薦2. Louis Vuitton LV Bloom Pearl Heart Bracelet HK$3,450

這款手鏈設有兩種色調，更適合低調的情侶選擇。靈感源自品牌經典標誌，以金色金屬Monogram花朵圖案點綴，配搭刻有LV Initials標誌的心形樹脂珍珠，展現細膩與溫暖的情感。

情侶手鏈推薦｜Louis Vuitton LV Bloom Pearl Heart Bracelet (品牌官網)

情侶手鏈推薦3. Dior Trésor手鐲 HK$5,000

風格簡約精緻，展現出高貴優雅的感覺。採用金色飾面金屬精製而成，上面刻有品牌及象徵幸運的幸運星標誌，以及展現愛意的心形和四葉草圖案，看來時尚典雅。

情侶手鏈推薦｜Dior Trésor手鐲 (品牌官網)

情侶手鏈推薦4. John Hardy Love Knot Bracelet HK$4,250

以銀飾深受歡迎的John Hardy，設計算為經典，將編織紋銀鏈纏繞成一個可隨意擺動的結，富設計感之餘，佩戴也較舒適。由於設計以線條為主，而且傾向中性，因此作為情侶手鏈，也是非常合適。

情侶手鏈推薦｜John Hardy Love Knot Bracelet (品牌官網)

情侶手鏈推薦5. Swarovski Hyperbola手鏈 HK$800

以符號表達「永恆的愛」，手鏈設有無限與心形實扣的裝飾，綴以閃亮迷人的Swarovski水晶，以增添矚目及精緻的感覺，而且採用滑動式調整球，非常容易配戴。

情侶手鏈推薦｜Swarovski Hyperbola手鏈 (品牌官網)

情侶手鏈推薦6. Pandora Heart T-Bar Snake Chain Bracelet HK$699

靈感源自經典T字扣蛇形手鏈，採用925純銀製作，以扣鏈穿過心形飾牌，締造出亮眼迷人的愛意。設計簡約細緻，而且銀色亦適合中性，無論男女都易襯搭，打造個性魅力。