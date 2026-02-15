單身即地獄5｜哪些手袋是前往天堂島的長勝將軍？盤點BV、LV等款

單身即地獄｜Netflix戀愛綜藝《單身即地獄》第5季迎來結局，到底哪位成功配對、逃離地獄島？相信觀眾們都心水清。除了各人的互動，女性成員的穿搭，亦引起不少關注，特別是前往天堂島的時候，她們都會用甚麼手袋，來與心儀對象單獨約會呢？以下盤點當中的手袋與品牌。



《單身即地獄5》手袋盤點1. Bottega Veneta Andiamo手袋

金高恩在初次的天堂島配對時，便選擇簡約、容量大的Bottega Veneta黑色手袋，以別具特色的皮革編織，搭以標誌性繩結金屬扣，締造年輕活力氛圍。特別一提她將置於袋中間的繩結扣，轉到側面的背帶上，更顯低調知性的魅力。

《單身即地獄5》手袋盤點：Bottega Veneta Andiamo手袋 (《單身即地獄5》截圖)

《單身即地獄5》手袋盤點2. CHANEL Gabrielle手袋

在「遊戲改變者」珆乾選擇與高恩一起去天堂島時，高恩便選擇淺藍色Gabrielle手袋點綴造型。手袋為CHANEL的經典款，由已故設計師Karl Lagerfeld（老佛爺）創作，透過雙鏈設計，展現出多達7種以上的特殊揹法。

《單身即地獄5》手袋盤點：CHANEL Gabrielle手袋 (《單身即地獄5》截圖)

《單身即地獄5》手袋盤點3. ALAÏA Le Coeur手袋

在最後一次天堂島之行，高恩便用可愛的心形手袋，並以立體剪裁打造出甜美趣致的感覺。手袋曾在2023年榮獲lyst第一季度熱賣單品（Hottest Products）第9位，得到不少知名巨星的加持。

《單身即地獄5》手袋盤點：ALAÏA Le Coeur手袋 (《單身即地獄5》截圖)

《單身即地獄5》手袋盤點4. Dior Book Tote

如果提及容量大的名牌手袋，都會想到Dior的Book Tote，以簡單俐落的四邊形剪裁，配搭軟綿的粗手柄，締造日常悠閒的感覺。手袋綴滿經典Dior標誌，並飾以Christian Dior圖案，展現奢華浪漫的魅力。

《單身即地獄5》手袋盤點：Dior Book Tote (《單身即地獄5》截圖)

《單身即地獄5》手袋盤點5. CHANEL Classic Flap手袋

崔美娜秀與承一的情侶配對成功後，便一起前往天堂島。當時崔美娜秀身上揹著CHANEL的11.22 Classic Flap手袋，為造型增添高級與簡潔的感覺。手袋同樣由老佛爺設計，靈感取自創辦人Chanel女士打造的2.55手袋，以菱格紋及多層間隔，贏得女生們喜愛。

《單身即地獄5》手袋盤點：CHANEL Classic Flap手袋 (《單身即地獄5》截圖)

《單身即地獄5》手袋盤點6. Polène Cyme手袋

在前往天堂島時，琇濱為崔美娜秀提著的手袋，便是來自法國小眾品牌Polène。以靜奢風格和獨特廓形深受歡迎，手袋不僅大容量，線條都較為圓潤，予人柔和可愛的感覺，加上兩側配以隨性的皮帶，打造知性美感。

《單身即地獄5》手袋盤點：Polène Cyme手袋 (《單身即地獄5》截圖)

《單身即地獄5》手袋盤點7. Louis Vuitton Keepall Bandoulière 45

以堅固行李箱起家的Louis Vuitton，當然也會出現在天堂島的旅途中。像是株榮便提著Keepall Bandoulière 45手袋，袋身採用經典Monogram帆布，配搭皮革手提配件，時尚與實用性兼備。

《單身即地獄5》手袋盤點：Louis Vuitton Keepall Bandoulière 45 (《單身即地獄5》截圖)

《單身即地獄5》手袋盤點8. CELINE Teen Celine經典提籃包

株榮與載真再次前往天堂島時，株榮穿上玫紅色連身裙，充滿度假與悠閒的感覺。同時配襯Celine的籐編手袋，以帆船般的梯形輪廓設計，展現出自然舒適的氛圍。

《單身即地獄5》手袋盤點：CELINE Teen Celine經典提籃包 (《單身即地獄5》截圖)

《單身即地獄5》手袋盤點9. CHANEL 菱格紋手袋

株榮在情侶配對中，穿上藍色背心連身裙，配搭同色調的CHANEL手袋，打造出柔和舒適的層次魅力。手袋以經典菱格紋設計，中間飾以雙C金屬標誌，締造奢華與直率的個性美。