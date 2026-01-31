單身即地獄｜地獄島上演崔美娜「秀」盤點珠寶：$10萬VCA不是最貴

韓國戀愛綜藝節目《單身即地獄5》播出一半，成員崔美娜秀的話題，亦佔一大半。除了率真和博愛的個性，她在節目中展示出亮眼的穿搭時尚，如美國街頭風格徽章外套、性感優雅的禮裙，以及度假感泳衣，重點在於她身上的珠寶鑽飾，使她在地獄島上更為突出，猶如上演一場展示珠寶的崔美娜「秀」。



單身即地獄5｜崔美娜秀在節目中展示出亮眼的穿搭時尚。(《單身即地獄5》截圖)

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點1. Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra頸鏈

崔美娜秀在登場時，穿著一條鵝黃色絲質吊帶禮裙，配搭Vintage Alhambra頸鏈，兩者帶出和諧一致感，材質亦讓她看來更顯明亮優雅、膚色更白滑。這款以10枚四葉草圖案設計，價格約在10.2萬港元，難怪職業是時尚行銷專員的參加者，對她的初印象存有好感。

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點：Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra頸鏈 (《單身即地獄5》截圖)

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點2. Bvlgari Serpenti Viper手環

她在第二集接受訪問時，穿上牛仔抹胸上衣，展現出其鎖骨的美。她手上佩戴銀色的Bvlgari Serpenti Viper手環，襯搭大型戒指，締造出粗獷的中性型格魅力，加上手環每節鑲嵌鑽石，更顯出閃爍感覺。

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點：Bvlgari Serpenti Viper手環 (《單身即地獄5》截圖)

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點3. CHANEL耳環 & Hermès Clic H手鐲

連在地獄島上吃早餐，都依然像貴婦般優雅。她選擇牛油果綠色的一字肩上衣，並將右邊頭髮撥後，由於是右撇子，可見她佩戴CHANEL耳環及Hermès Clic H手鐲，展現出清新魅力。

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點：CHANEL耳環 & Hermès Clic H手鐲 (《單身即地獄5》截圖)

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點4. FRED Force 10手鏈 & Cartier D’amour吊墜頸鏈

她特別戴Cartier D’amour吊墜頸鏈，以簡潔低調為主，同時讓焦點集中於中間的面部，減少肩闊的感覺。她亦佩戴FRED Force 10手鏈，為造型更添華麗的點綴。

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點：FRED Force 10手鏈 & Cartier D’amour吊墜頸鏈 (《單身即地獄5》截圖)

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點5. Cartier Love經典鋪鑽手鐲

崇尚自然美的崔美娜秀，傾向穿著大自然色調，今次以淺啡色吊帶上衣，襯搭手鐲和戒指，讓膚色更顯矚目感。她的右手戴著Cartier Love經典手鐲，以密鋪鑽石點綴，價格約在36.3萬港元或以上。

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點：Cartier Love經典鋪鑽手鐲 (《單身即地獄5》截圖)

單身即地獄5｜崔美娜秀珠寶盤點6. Tiffany & Co. HardWear大號扣環手鏈 & Chrome Hearts戒指

在與好朋友聊天時，崔美娜秀穿上紅白格紋上衣，展現出鄉村甜美風格，給人親切感覺，而且肌膚更顯白。這次她選擇Tiffany & Co. HardWear手鏈作點綴，以大型扣環增添中性魅力，而尾指上的Chrome Hearts戒指，亦突顯出手指的纖幼感覺。