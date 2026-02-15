《單身即地獄5》40歲李多熙公開凍齡保養6招　洗臉加這步緊緻皮膚

《單身即地獄5》開播後討論度持續飆升，不光超乎想像的18+大尺度愛戀情節讓觀眾直呼過癮，主持群穩定又犀利的應對表現，也成為節目另一大亮點！



其中被譽為最美主持人的李多熙，更以40歲凍齡顏值與身材搶焦點，到底李多熙臉蛋保養方面有甚麼肌膚保養祕訣、抗老密技？現在一起掌握。

李多熙凍齡保養6招祕訣公開（IG@dahee0315；01製圖）

李多熙凍齡保養祕訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. 冷水洗臉法改善毛孔

李多熙曾在採訪中分享，自己長期維持以冷水洗臉的習慣，藉由低溫刺激幫助毛孔收斂，同時提升肌膚緊實度。洗臉過程中，她也會搭配輕巧的按摩手技，促進循環、喚醒早晨肌膚狀態，讓膚況看起來更緊緻、有精神。

2. 重視卸妝清潔

與其砸重本投資昂貴保養品，不如學習凍齡女神的抗老密技！李多熙透露，比起複雜的保養流程，她更重視清潔與卸妝。無論妝容濃淡，都會確實完成卸妝步驟，並搭配洗臉儀輔助清潔，確保毛孔深處不殘留彩妝與髒污，避免後續粉刺、暗沉與老化問題累積。

3. 保濕水保養法

李多熙也曾坦言，自己肌膚比較乾燥，時常面臨缺水的狀況，因此日常保養特別注重保濕。除了因應肌膚狀況搭配精油片狀面膜與泥狀面膜之外，她也有著一套「濕敷水保養法」！先以亮白型化妝水擦拭全臉，帶走老廢角質；接著再噴上一層保濕噴霧，快速補水；最後用浸滿精華水的化妝棉，針對顴骨、鼻頭等部位濕敷約3分鐘，如此一來便能養出透亮水光肌。

4. 全方位防曬預防曬黑

老態的破綻往往藏在氣色裏！因此為了讓臉蛋看起來年輕有精神，李多熙的防曬功夫絕不馬虎！即使在室內或陰天，她也會做好全方位的物理性防曬措施。面對長時間使用3C的現代生活，她也特別留意藍光防護；當然了，日常外出防曬乳絕對不會少，戶外活動時，定時每2小時補擦，不只是她長年的美容習慣，也是抗老基本功。

5. 抗醣飲食養出白皙膚色

飲食也是影響膚況與氣色的關鍵，李多熙表示，自己在飲食方面不只崇尚健康，更會留意糖分攝取。除了每天補充維他命C，也會從奇異果、芭樂、草莓等天然食材攝取營養。她直言，糖分攝取過多容易讓膚色顯得蠟黃、暗沉，因此減少手搖飲與精緻糖，是她維持透亮膚況的核心秘訣。

6. 臉部淋巴按摩消水腫、提升氣色

擁有巴掌大小臉的李多熙對於臉蛋的雕塑也很有一套！妝前，她習慣使用按摩美顏儀幫助臉部消水腫，讓輪廓線條更俐落。日常保養時，則會順著耳後、頸部側邊一路按摩至鎖骨，促進淋巴循環、代謝廢物。當循環變好，氣色自然會顯得年輕、透亮，毫無年紀破綻。

李多熙凍齡保養常見問答

Q1：冷水洗臉真的能改善毛孔嗎？每天都適合這樣做嗎？ A1：冷水洗臉能透過溫差刺激，讓毛孔在短時間內收斂、提升肌膚緊實感，對於早上容易浮腫、出油的膚況特別有感。不過，冷水並非清潔主力，建議先以溫水搭配溫和洗面產品清潔，再以冷水沖洗作為收尾即可。若是乾性或敏感肌，避免水溫過低、停留過久，以免造成刺激或乾燥。 Q2：使用洗臉儀會不會傷皮膚？油痘肌也適合嗎？ A2：洗臉儀確實能提升清潔效率，但前提是「使用方式正確」。建議選擇刷毛細緻、震動溫和的款式，每週使用2～3次即可，避免每天使用造成角質屏障受損。油痘肌可在卸妝後、洗臉第一步使用，搭配低刺激洗面乳；若正處於發炎期或醫美術後，則應暫停使用。 Q3：「濕敷水保養法」可以天天做嗎？會不會反而讓皮膚變敏感？ A3：濕敷並非越勤越好，建議視膚況調整頻率。一般情況下，每週2～3次即可達到補水、提亮效果。重點在於選擇成分單純、不含酒精或高濃度酸類的化妝水，並控制時間在3～5分鐘內，避免長時間濕敷造成角質過度含水、反而引發敏感。 Q4：防曬一定要每2小時補擦嗎？室內工作族也需要嗎？ A4：若長時間待在戶外，或大量流汗、擦拭肌膚，確實建議每2小時補擦一次防曬。但對於多數香港室內工作族來說，可於早上完整防曬後，在中午或下午補擦一次即可。若長時間使用電腦，也可選擇含有抗藍光或氧化鐵成分的防曬或底妝產品，加強防護。 Q5：抗醣飲食真的能讓膚色變亮嗎？要完全戒糖嗎？ A5：抗醣飲食的核心不是「完全不吃糖」，而是減少精製糖與高升糖指數食物。過量糖分容易引發糖化反應，使膠原蛋白變脆、膚色蠟黃。日常可用水果、全穀類取代甜點與含糖飲料，搭配維他命C攝取，有助維持膚色透亮與整體氣色穩定。

