造型師分享留下好印象的拜年造型！公仔掛飾要如何配搭提升氣場？

新年造型｜馬年運轉，要在新年展開強運勢，可以從服飾穿搭開始。隨著吊飾流行，農歷新年時不妨掛上不同公仔，在展示個性同時，亦可助改變氣場。星級造型師Loklam向「01女生」分享時下流行的掛飾款，到底可以如何配搭？而在新年期間，又有甚麼留下好印象的拜年造型呢？



新年造型｜隨著吊飾流行，農歷新年時不妨掛上不同公仔。(IG@fendi)

時下流行掛飾款推薦

透過掛飾瞭解對方的喜好和個性。Loklam表示，最近入手最多的是手袋掛飾，「本來就喜歡美國紐約，所以看見Coach推出紐約黃色Taxi公仔掛飾，便立即購入！另外Small Pretzel和Cherry款式的可愛程度也非常爆燈，不得不入手！就算平日上班要配搭深色手袋和素色Outfit，手袋加上以上colorful的掛飾，整體造型都會即時增添趣味，玩味十足！而且掛飾的size比較小型，不會太浮誇，適合日常裝扮。」

「Fuggler最近亦成為身邊朋友的大熱公仔！賣點我想就是愈醜愈可愛吧！因為Fuggler公仔顏色鮮艷，平時我會用來配搭比較Y2K的street style look，可以用Fuggler做撞色配搭，簡單掛在腰上已經可以增添整體造型的視覺效果！」

「說到公仔掛飾，其實Loewe的公仔一直是我購物車常客！之前他們推出的蔬菜系列已經令我瘋狂搶購，最近他們又推出不同造型的動物公仔，品牌恰到好處的怪誕與幽默正中我的style，當中珠珠毛氈刺蝟公仔必定要入手，原因只有一個，就是太可愛了！」

新年造型｜時下流行掛飾款 (LOEWE官網)

農曆新年見親戚的拜年造型

答：每逢農曆新年，長輩們都建議拜年時要穿着紅色衣服喜慶一下。若果不想變成「人肉利是封」，又想着得時尚喜慶，就要注意整套衣服嘅「含紅量」。其實用紅色作為點綴，色彩已經夠吸睛，可以用一件紅色cardigan或者手袋、絲襪來配搭不同outfit！農曆新年天氣回暖，比較保守的朋友可以選擇紅色薄身針織衫作為中層layering，外面穿搭牛仔外套 ，低調之中又不失點綴！天氣熱的話，可以將針織衫當作披肩，一舉兩得！比較大膽的朋友可以直接嘗試紅色絲襪，配上白色短裙，立刻成為拜年最搶眼！另外，大家可以試用紅色絲巾綁頭或頸上，不但可以點綴整個造型，又可以加強紅色「新春開運」能力！

另外，必提Adidas Originals的農曆新年唐裝外套是我拜年戰袍之一！布料選擇柔軟麂皮絨面，款式設計上保留唐裝企領和盤扣等傳統細節，加上Adidas經典三條線，令style悠閒又復古！顏色全部帶有一點中國風的味道，特別是薑黃同磚紅色！其實在Instagram上已有不少外國KOL熱捧，外套無論配搭闊身工裝褲還是泡泡短裙，其實都完全冇難度，配合程度一百分！今年新年穿上這件外套去拜年，一定大獲長輩們好評！

若果女生們要到男朋友伴侶家中拜年，除了紅色亦可選擇一些粉色亮眼色調的衣服，如淺粉紅色和黃色都非常適合。可以選擇以上淺色系的外套，簡單配上白色內搭，下身可以選擇同樣淺色的牛仔褲或長裙，造型簡單乾淨。再配搭上金色或銀色的耳環頸鏈，隨即令到整體造型加分！

新年造型｜農曆新年見親戚的拜年造型 (freepick，AI生成圖片)

今個春夏流行元素

答：流蘇回歸！2026春夏不再將流蘇限制於波希米亞風或西部風，Loewe、Ferragamo 、BV等品牌都將流蘇元素融入其系列當中：ALAÏA設計了流蘇長襪；Chloé、Bottega Veneta（BV）及Ferragamo將流蘇加在手袋上；Givenchy則有流蘇高跟鞋。品牌不約而同地利用不同材質 —— BV的再生玻璃纖維流蘇、Chanel的羽毛流蘇，以增加作品的動態美感，展現出浪漫主義美學。

另外以半截裙為例，在2026春夏系列中，各大品牌利用不規則的裙擺剪裁和誇張的輪廓，一致強調「流動感」。Chanel和ALAÏA分別設計了不規則半截裙，裙擺細節令造型增添色彩！Balenciaga和Prada在今季都重新推出Bubble Skirt，特別一提Prada今季不同顏色的泡泡裙：除了黑白色，還有橙色、青色及卡其等，再配搭撞色襯衣外套和尖頭高跟鞋，令造型更加搶眼！

造型師LokLam (造型師提供)

造型師簡介

Loklam｜星級造型師

Instagram

替多位藝人及網紅擔任造型師，包括陳穎欣（Yanny）、林千渟、Alan Po及Zpecial等。亦是時尚品牌和雜誌造型拍攝的製作人。