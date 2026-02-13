馬年開運好物｜增強整年運勢的偏方 編輯實試Crocs、周生生等款式

馬年開運好物推薦｜迎接新一年駿馬來臨，除了準備賀年食品和裝飾，也要定下全新目標，並透過開運好物，讓未來事情發展得更順利和得心應手。「01女生」4位編輯分享私下的馬年開運好物，包括Crocs、周生生、Coach及Maison Francis Kurkdjian，為新一年提升好運，締過美好心情！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的開運原因、材質、適合風格、易襯度、耐用度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

馬年開運好物 (01女生)

高級編輯 張懿慧：日常的小確幸

開運好物：周生生「My Melody」足金串飾 約HK$3,260（截至12/2，價錢不包括紅繩）

原因：金飾與紅繩的配搭，寓意吉祥富貴、幸運平安

一向有佩戴紅繩的習慣，適逢My Melody誕生50周年，品牌特別推出限定足金串飾系列。作為資深首飾控兼My Melody忠實粉絲，當然要火速入手，並將金串飾連在紅繩上，成為隨身物品之一！

馬年開運好物｜高級編輯 張懿慧：日常的小確幸 (陳葦慈 攝)

由於是慶祝My Melody 50周年及Kuromi 20周年，最令人心動的莫過於My Melod 頭上那枚注入Kuromi標誌元素的彩繪塗層蝴蝶結，加上飽滿圓潤的造型，細膩觸感，既擺脫傳統金飾的厚重感，亦成功增添一份精緻感。將這枚可愛度滿分的串飾戴在腕間，每次舉手投足看到它圓滾滾的模樣，不僅僅是一件飾物，而是一個溫柔的陪伴，為平凡的通勤和生活注入治癒的正能量。

馬年開運好物｜周生生「My Melody」足金串飾 (陳葦慈 攝)

編輯 李樂瑤：新春必備好物 讓好運隨行

開運好物：Crocs Women's Bae Crimson Gallop Clog HK$798

原因：黃色是屬虎今年的開運顏色

來到喜慶的新春之際，除了髮型、服飾造型，鞋履亦要煥然一新，如果不想穿得過於傳統正式的話，不妨以開運顏色或小物點綴造型，讓新一年充滿好運與好開始。

Crocs洞洞鞋近年成為大熱潮流，連Bella Hadid、Justin Bieber、BLACKPINK的Jisoo等人都愛穿，無論街頭悠閒、戶外機能或甜酷風格都能輕鬆搭配。

馬年開運好物｜編輯 李樂瑤：黃色是屬虎今年的開運顏色 (陳葦慈 攝)

如果想開運之餘，同時偷偷拉高個人比例，十分推薦選擇這款厚底的Bae Crimson Gallop Clog，鞋身上更可以自主搭配不同Jibbitz™吊飾，新春過後亦能展現個人特色。

鞋款擁有獨特的2.4吋超修飾鞋底，厚底設計仍無阻其輕巧靈活度，基礎款更擁有多款顏色選擇。這款新年限定款，更特意添上喜慶又有好運的金色線條點綴，背帶與鞋面更帶有充滿新春氣息的Jibbitz™吊飾，讓好運隨行！

馬年開運好物｜Crocs Women's Bae Crimson Gallop Clog (陳葦慈 攝)

編輯 許秀麗：帶來活力美好新開始

開運好物：Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis EDT 70ml HK$1,800

原因：柑橘花香調，香氣充滿活力，有著極致純淨的美好感覺，讓人想不斷靠近，帶來好人緣。

Aqua Universalis的香氣，猶如剛洗淨的白襯衫，純淨無污染，予人清爽舒適的感覺。香氣是以西西里檸檬和佛手柑開啟，帶來一種明亮舒爽感，就像為新一年帶來充滿活力的美好新開始。接著糅合了鈴蘭與甜橙花的優雅與清新，最後帶出淡淡的白麝香，以溫柔舒適的香氣作結尾。

馬年開運好物｜編輯 許秀麗：(陳葦慈 攝)

整體香氣不張揚、不刻意、不具侵略性，與肌膚貼合度高，只需輕輕噴在耳後、手腕等位置，即自然散發出淡雅的香氣。有著極致純淨的美好感覺，讓人想不斷靠近，帶來好人緣。

馬年開運好物｜Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis EDT (陳葦慈 攝)

編輯 朱加曦：可愛配件向愛情施法

開運好物：Coach Floppy小兔公仔手袋掛飾 HK$1,650

原因：瑰麗的開運紅色，不僅洋溢喜慶氛圍，亦為造型增添甜美吸引力，招來桃花運。

作為緊貼潮流的時尚迷，家裡必有多個公仔吊飾，在不同日子、心情或手袋上使用。適逢新春馬年，拜訪親戚和朋友家前，都會精心配搭打扮，以美好和精神的心情，在2026年昂首闊步。而可愛的公仔吊飾，更是打開話匣子的好契機。

馬年開運好物｜編輯 朱加曦：可愛配件向愛情施法 (陳葦慈 攝)

Coach的小兔掛件袋飾，靈感源自童年毛絨玩具，「毛質」蓬鬆柔軟，而且體形飽滿，超級可愛。小兔採用優雅的玫瑰紅調，配搭咖啡色更顯和諧舒適的感覺，而頭頂上扣有C字金屬標誌，帶有復古的魅力，可以當作袋飾，亦可作一般玩偶，給人歡樂和童趣的心情。

馬年開運好物｜Coach Floppy小兔公仔手袋掛飾 (陳葦慈 攝)