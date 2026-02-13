馬年買鞋必睇！新春開運Crocs鞋款、犯太歲趨吉避凶顏色/飾物推薦

活力奔放、火運興旺的丁未馬年即將奔馳而至！新年第一件事當然是去舊迎新，為自己或身邊人添置新衣裳、新鞋或新配件，如果入手時留意流年的幸運顏色與小物，除了點綴造型，更可以捷足先登，以最佳姿態迎接新一年，讓好運隨行。想知道馬年趨吉避凶的方法的話，不容錯過以下的買鞋催旺攻略。（非精密科學，只供參考）



馬年催旺攻略｜顏色催旺法

想要新年紅運當頭，最快捷的方法必定是穿對顏色，以五行原理增強自身運勢的吸引力，增強氣運與個人能量。除了新年必備的紅色，屬土的金色與咖啡色亦有利帶來正能量。Crocs今年更為大家籌備了一份催旺攻略，大家可以參考自己的生肖選定合適顏色與飾物。

馬年催旺攻略｜ 屬猴、龍顏色催旺法



對於屬猴或龍的人來說，馬年整體運勢相對穩定，如果想加強氣場或催旺事業運的話，不妨多用金色單品！想金馬報喜、財運亨通，不妨入手Crocs這款農曆新年限定系列的Bae Crimson Gallop Clog，米黃鞋身配合金線點綴，由鞋身細節到Jibbitz™ 鞋飾都充滿象徵好運的新春元素，將祝福轉化為率性時尚的自我表達！

馬年催旺攻略｜Crocs Women's Bae Crimson Gallop Clog HK$798（陳葦慈 攝）

馬年催旺攻略｜ 屬雞、虎顏色催旺法



對於屬雞與虎的人而言，馬年可以說運勢旺盛的一年。既然受吉星與運氣加持，大家亦不能過份被動，以免錯失良機，不如乘著這股氣運，多作嘗試與改變，讓好運加倍！

不論你是個時尚潮人，或初起改變之心的人，十分適合這款以柔美與力量交織而成的Classic Ballet。屬雞、虎的想挑戰自己，可以入手能夠盡顯個性態度，又能帶來好運的咖啡配色野性豹紋，鞋款根據Classic Clog的經典輪廓，結合現代芭蕾美學，舒適之餘，優雅與隨性兼備。

馬年催旺攻略｜ 屬羊顏色催旺法



馬年對於屬羊人士而言運程漸旺，想加強吉星助力的話，建議善用粉紅色單品，有助催旺人緣與個人能量。屬羊的女生們想增加甜美柔和感，充滿春日氣息的Classic Platform Translucent Floral絕對是首選，低飽和粉調配合鞋身上的晶透花卉鞋扣，不會過於難搭，輕鬆展現溫柔、清新風格。

馬年催旺攻略｜Women's Classic Platform Translucent Floral Clog HK$598 （品牌提供）

馬年催旺攻略｜ 犯太歲生肖催吉避凶法

馬年犯太歲生肖包括馬、鼠、牛與兔，除了可以透過廟宇安太歲外，亦可以透過顏色或配戴生肖配件，例如羊形、虎形、狗形等小物以調整及化解波動運勢。

馬年催旺攻略｜ 犯太歲生肖催吉避凶法（陳葦慈 攝）

馬年催旺攻略｜新春開運飾物



每到新年，大家都會貼起傳統揮春、掛飾，甚至行大運、在麻雀檯上大殺三方，以求得新年好意頭。

Crocs則將一眾新春元素與祝福，化為輕鬆穿搭的開運時尚單品，打造出多樣新春 Jibbitz™鞋扣。大家若不想用力搭配的話，亦可以直接入手不同的新春Jibbitz™套裝，例如有助事業的「馬到功成」套裝、寓意旺盛精力，活力全開的「龍馬精神」活力款或麻將混合五件套裝開運Jibbitz™等，輕鬆配襯最個人化的新年儀式感！

馬年催旺攻略｜ 犯太歲生肖！屬馬、鼠趨吉避凶法



對於本命年，正沖的「值太歲」的馬與「沖太歲」的鼠，兩個生肖的運勢波動較大，善用能夠招財引貴、淨化能量的白色就最好不過。 這款剛柔並濟的Crocs Echo Mary Jane，簡約的流線型外形，舒適與實用機能揉合柔美感，可以輕鬆應付不同場合造型需求。

馬年催旺攻略｜ Crocs Echo Mary Jane HK$698（品牌提供）

馬年催旺攻略｜犯太歲生肖！屬馬、鼠趨吉避凶法



雖然對於「害太歲」的牛、與「破太歲」的兔而言， 偏沖對於運勢影響較微，建議低調行事，選擇黑色或藍色單品將是今年的必勝之道。

如果想要低調地展現個性，不可錯過經典回歸的Crocband Gum Clog！標誌性側邊條紋延伸整個鞋邊，配合具辨識度的Logo 與撞色細節，致敬經典同時充滿年輕活力，十分適合運動學院穿搭。

不可錯過的馬年新春優惠！

無論想為自己添置新年好物，或對親朋好友、另一半送上賀年祝福，心意祝福要及時，入手時機亦同樣重要！本地全日制大專院校學生要注意了，出示學生證即享88折，另外於初一至初七新春期間，PayMe將有Crocs利是優惠券，兩重優惠能夠同步使用，可額外享折上折，穿出新年好運勢。