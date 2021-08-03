東京奧運｜郭婞淳、戴資穎雙C耳環大熱　10款$5000以下Chanel耳環

【東京奧運／Chanel／郭婞淳／戴資穎】東京奧運還不到一星期便結束，各賽事進行得如火如荼，運動員也努力為國爭光，今屆中華台北表現出色，「舉重女神」郭婞淳拿下了舉重59公斤級決賽金牌，日前，戴資穎在羽毛球女單大戰陳雨菲，非常精彩，最終奪得銀牌在奧運場上再奪掌聲。

有趣的是，有眼利的觀眾發現兩位得獎運動員都是Chanel的粉絲，郭婞淳更戴着Chanel耳環比賽，被指有「反差萌」。



東京奧運｜「舉重女神」郭婞淳以總成績228公斤成為東京奧運女子舉重59公斤級金牌得獎運動員。（路透社）

郭婞淳出賽戴復古Chanel耳環 領獎台上超吸睛

27歲的台灣「舉重女神」郭婞淳在7月27日出戰東京奧運女子舉重59公斤級決賽，最後輕鬆舉起125公斤，總成績228公斤，獲得金牌，亦是「中華台北」今屆奧運首金。

如此帥氣、激烈的比賽場上，當主鏡頭為郭婞淳的「大頭」時，卻發現她耳朵上戴着Chanel經典金色雙C Logo耳環，堅強的外表下也是有著一顆愛美的心，同時也吸引了大眾的目光。Chanel耳環在金牌運動員加持下，旋即成為熱話。

東京奧運｜郭婞淳於戴着Chanel耳環出戰東京奧運女子舉重決賽。（路透社）

Chanel每季都會以「雙C Logo」為設計藍本，推出不同設計的耳環，而郭婞淳同款Chanel則來自2000年的設計「Chanel 2000 Interlocking CC earrings」，用上經典的金色設計，耳環的一邊是光面，另一邊是水鑽，散發出個性與優雅並存的氣質，就像比賽場上的郭婞淳一樣，不過她所戴的該款Chanel耳環已絕版，想與郭婞淳同款，便要在二手或中古市場找找，網民更笑指：「沒辦法擁有郭婞淳同款的努力和毅力，但是可以擁有和她同款的香奈兒耳環。」

▼▼▼【按圖看】郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤決賽表現出色，眼利的觀眾發現她戴着Chanel耳環，非常可愛，看看郭婞淳同款Chanel耳環價錢與她日常照▼▼▼

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東京奧運｜戴資穎奪得羽毛球女單銀牌。1（tai_tzuying@instagram）

戴資穎擁3副Chanel耳環 戴心形耳環展現「反差萌」

Chanel常被形容為女生一定要擁有的名牌，喜歡Chanel耳環的又何止郭婞淳一人，同為中華台北代表，27歲的「球后」戴資穎也是同好，雖然在羽毛球女單決賽沒戴上Chanel耳環，可是戴資穎私下也常戴Chanel耳環，一款是銀色雙C Logo，而另一款則是黑色圓形鑲金邊，搭上金色雙C Logo設計。

東京奧運｜戴資穎也是Chanel耳環的粉絲。（tai_tzuying＠IG）

戴資穎的Chanel耳環更帥氣，也非常易搭，就如她剷青造型，與郭婞淳有着不一樣的風格，戴資穎同款黑色Chanel耳環，在香港官網還有標示，價錢也是小資女可負擔的範圍，相信要購入戴資穎同款Chanel耳環也不是難事。

▼▼▼【按圖看】戴資穎剷青造型深入民心，但原來Chanel耳環她私下造型百變，多年來愛戴Chanel耳環，看看郭婞淳同款Chanel耳環價錢與她日常照▼▼▼

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Chanel初秋系列以「女士城堡」雪儂梭城堡為靈感。（chanelofficial@instagram）

$5,000消費券提案；10款Chanel初秋系列耳環

Chanel初秋系列已經釋出，是次Virginie Viard的靈感來自「女士城堡」雪儂梭城堡，因而在飾物上也看到不同像水晶燈般的垂墜設計，而大量運用珍珠、水鑽千等元素；當然也少不了不同復古黑金雙C設計的耳環，無論是優雅的上班穿搭，還是率性的外出造型，一樣能找到適合自己的Chanel耳環。

▼▼▼【按圖看】政府剛派發第一期$5,000消費券，正是女生購物的好時機，除了郭婞淳、戴資穎同款Chanel耳環外，也可以看看Chanel初秋系列耳環，最平$3,300便可入手▼▼▼

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▼▼▼同場加映：香港游泳女將歐鎧淳（Stephanie）更以「A標」成績直闖東京奧運，體壇表現出色加上形象健康，歐鎧淳成為人氣運動員，不時獲邀出席國際名牌活動等。歐鎧淳自幼習泳，闊膊視覺上容易顯得「大隻」，但歐鎧淳巧妙以穿搭方法，穿小背心也不用「收收埋埋」。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：陳瀅（Jeannie）是圈中著名的微胖女生，但憑顯瘦的穿搭術，站在Anjaylia陳嘉寳、何雁詩等好友旁也不覺太大差別；陳瀅手袋收藏同樣吸睛，按圖即看哪款旅行都帶埋？▼▼▼