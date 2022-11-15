陳妍希造型被批「以為村裡大嬸」　圓臉女生必學3大顯瘦穿搭公式

【陳妍希｜圓臉女生】現年39歲的陳妍希，日前出席內地金雞獎（12日），因造型意外成焦點。陳妍希當晚穿黑色平口開叉長裙，展現出高雅氣質。但由於服飾剪裁累贅、腰線略低，使其整體看來臃腫，加上交叉繞頸的肩帶設計，遮住鎖骨位置，更強調出圓臉特質，引起網民評為當晚最糟造型，揶揄「以為是村裡的大嬸」，質疑「是否得罪造型師？」



【陳妍希｜圓臉女生】陳妍希（圖左）日前出席內地金雞獎，因造型意外成焦點。(陳妍希微博)

【陳妍希｜圓臉女生】陳妍希的妝容亦受網民批評。(陳妍希微博)

陳妍希擁有年輕外貌，蘋果肌飽滿，故面形一般看來較圓，若配搭較高領或貼頸的剪裁，會縮短頸部長度，使下巴的曲線輪廓更明顯，增添微胖感覺。對不少圓面女生而言，最怕讓人覺得身材也是肉肉的，予人肥胖感覺。故若想視覺上顯瘦，以下的3個「瘦面穿搭法」，不僅沒使身形顯臃腫，還有助面形看來更尖，大家不妨參考。

【圓臉女生｜穿搭】蔡卓妍會穿V領衣服。(IG@choisaaaa)

【陳妍希｜圓臉女生】瘦面穿搭法一：V字顯瘦公式

直線予人感覺強烈，能奪去焦點，而穿V領服飾時，由於線條向下相交，就像托頭的作用般，有助修飾面形，予人尖面的錯覺。除了V領衫，可選擇衣領傾斜的大衣，或翻領款式，都能收細面形，而把針織外套扣起，讓領口變成V字，亦能達致同樣功效。

【圓臉女生｜穿搭】Blackpink成員Jennie愛穿幼吊帶衫。(IG@jennierubyjane)

【陳妍希｜圓臉女生】瘦面穿搭法二：幼帶上衣露鎖骨

無論平口或一字肩上衣，都可露出鎖骨，展現出小清新性感，同時減少瞼上肉肉感覺。若怕過於性感，可選幼帶的吊帶款。由於粗帶較為顯眼，面形易看來更寬，故轉用幼帶的話，能減少下顎線的顯眼度，視覺上有瘦面效果。

【圓臉女生｜穿搭】秀英間中也會戴長耳環。(IG@sooyoungchoi)

【陳妍希｜圓臉女生】瘦面穿搭法三：長耳環「拉長」面形

擁有圓面的女生，嘴唇至下巴位置一般較鵝蛋臉的短，因此只要視覺「拉長」這部位，就會有瘦面效果，如戴垂吊的長耳環，能使下巴位置看來更長，有著瘦面的視覺效果。相反，若佩戴大型的貼耳款式，則會添累贅感，讓面形看來更大更寬。