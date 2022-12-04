4大山系時裝品牌推介！Patagonia、OUTDOOR功能性、時尚感兼備

山系時裝品牌推介｜天氣開始轉涼，又到了行山、露營的好季節，郊遊當然少不了功能性與時尚感兼備的服裝，《01女生》為大家推介4大山系時裝品牌，讓大家入手設計感十足的戶外服飾，部分品牌更有推出男裝款式，大家可與男友一同入手，做個時尚山系女生吧！



山系時裝品牌推介｜The North Face

The North Face 對於熱愛戶外活動的女生而言絕對不陌生，多個秋冬系列為大家帶來功能性及設計感兼備的山系服裝！其中的 Urban Ecology「自然無界」系列，融合了山野戶外靈感與日常穿搭，將山系服裝上的戶外裝備功能注入都市日常，不論是到郊野時穿著還是用作日常穿搭也相當適合。

山系時裝品牌推介｜The North Face（The North Face）

提到山系穿搭，很多時都會聯想起功能背心，The North Face 這款可拆式多口袋功能背心，多袋設計為女生們提供更多收納空間，讓女生到戶外時也能妥善收納紙巾、唇膏等日常所需小物，另外亦採用了具備防潑水及防風性能的面料，絕對適合進行戶外活動時穿著！

山系時裝品牌推介｜The North Face 這款可拆式多口袋功能背心，多袋設計為女生們提供更多收納空間，亦採用了具備防潑水及防風性能的面料，絕對適合進行戶外活動時穿著！（The North Face 官網）

+ 3

山系時裝品牌推介｜Patagonia

Patagonia 同樣是深受熱愛戶外活動女生喜愛的品牌，推出設計感十足的高性能戶外用品，亦致力關注環境生態，在設計及生產過程將對環境的影響減到最低。冬天流行毛毛外套，Patagonia的Woolyester Pile Bomber Jacket 採用了再生羊毛和再生 Polyester 混紡製造而成，衣領及袖口設計具備防風保暖功能，口袋亦可為雙手保暖，適合用於進行戶外活動時穿著之餘，亦充滿時尚感！

山系時裝品牌推介｜Patagonia Woolyester Pile Bomber Jacket $1,990（Patagonia Hong Kong＠FB）

+ 2

山系時裝品牌推介｜sense

介紹過全球知名戶外服裝品牌，其實亦有不少本地時裝品牌的山系服飾值得入手！本地品牌sense致力融合時尚、創意及文化，為大家帶來流行女裝及男裝。sense全新秋冬系列以＂Explore your urban with playful curiosity＂為主題，推出一系列低調而不失細節的型格穿搭。

山系時裝品牌推介｜sense（sense）

山系穿搭不局限於型格風褲子，半截裙亦能穿出隨性、活潑山系時尚。sense 其中一款熱賣商品就是這款 Hiking Straight Skirts，裙子採用尼龍面料，融入寬鬆直筒剪裁，俐落且實用，進行戶外活動時穿著也適合，略帶文青氣質，搖身一變成山系氣質女神！

山系時裝品牌推介｜sense Hiking Straight Skirts: $498（sense）

山系時裝品牌推介｜OUTDOOR

OUTDOOR這個品牌可能是不少女生的童年回憶，因為品牌推出的背包款式大受學生喜愛，OUTDOOR最近就推出了一系列主打速乾、防曬、防潑水等功能服飾，讓大家郊遊時，也能穿得時尚又舒適！

山系時裝品牌推介｜OUTDOOR（OUTDOOR）

風褸很常用於戶外穿搭，質料透氣快乾，有助防風防雨，在進行戶外活動時能提供足夠保護。以這款女裝防UV半拉鏈過頭風褸為例，採用具吸濕排汗功能的超輕布料，輕便且方便收納，同時具備防曬功能，用於郊外活動實在是很合適。