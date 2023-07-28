巴黎奧運或是最奢華一屆？Chaumet設計獎牌　LV、Dior設計時裝？

巴黎奧運或是最奢華的一屆盛事！日前正式展開倒數的巴黎奧運，宣布LVMH集團成為尊貴夥伴，合作打造出華麗舞台。齊集世界著名老字號的LVMH，將總動員協力今屆奧運，除了酩悅軒尼詩的美酒贊助，由宋慧喬代言、有200多年歷史的珠寶品牌Chaumet，亦將打造全新的奧運獎牌，還有Louis Vuttion、Dior及Berluti的參與，以及美妝品牌Sephora的支持，相信屆時場面將顯高級時尚和壯麗，非常值得期待！



每屆奧運都是世界盛事，場地在自己地方舉辦的話，當然不能丟人現眼，想展現出最美好一面。法國作為時尚之都，巴黎奧運將會注入大量時尚元素，大會亦邀得LVMH集團，成為尊貴夥伴，在合力打造時尚氛圍的同時，亦為集團壯大聲勢。

巴黎奧運｜巴黎奧運宣布LVMH集團成為尊貴夥伴，合作打造出華麗舞台。(IG@paris2023)

LVMH亦不容少覷，由全球首富阿爾諾（Bernard Arnault）率領，旗下多個品牌都耳熟能詳，包括LV、Dior、Chaumet、酩悅軒尼詩、Sephora及Tiffany & Co.等，早前更傳有意收購瑞士奢侈品公司歷峰集團（Richemont），欲將萬寶龍和卡地亞等品牌囊括。

巴黎奧運｜LVMH旗下多個品牌都耳熟能詳，包括LV、Dior、Chaumet、酩悅軒尼詩、Sephora及Tiffany & Co.等。(IG@paris2023)

在巴黎奧運中，LVMH將擔任不可或缺角色，如運動員們珍而重之、象徵勝利的巴黎奧運及殘奧獎牌，LVMH宣布由逾200年歷史的珠寶老字號Chaumet，負責設計工作。韓星宋慧喬及車銀優有份代言品牌，當中以簡潔高雅的設計，贏得眾人歡心，而始創人尼鐸，當年更為拿破崙一世和約瑟芬王后的御用珠寶設計師，因此這次負責獎牌設計，不僅有種安心，亦令人期待將帶來怎樣的精緻設計。

巴黎奧運｜LVMH宣布由逾200年歷史的珠寶老字號Chaumet，負責設計工作，韓星宋慧喬及車銀優有份代言品牌。(IG@kyo1122)

在盛大場合中，不少得美酒增添氣氛。LVMH指出，將在巴黎奧運及殘奧中，透過酩悅軒尼詩（Moët Hennessyy），向來賓供應各式酒類。此外，美妝品牌Sephora亦會參與巴黎奧運聖火傳遞，參與統籌路線和交接點的工作。

巴黎奧運｜酩悅軒尼詩（Moët Hennessyy）將向巴黎奧運來賓供應各式酒類。(IG@chrissienana)

另一焦點落在LVMH的時尚王國，集團驚喜表示，LV、Dior及男士高級鞋履品牌Berluti，將在巴黎奧運開幕前，投入不同範疇的工作，務求成為「所有勝者的工匠」。集團更會全力支持部分運動員，其中之一為泳手Léon Marchand。雖LVMH沒說明詳細，但不少人都猜測LV和Dior的參與，與服飾設計有關，讓奢華時尚的魅力，替整個全球盛會造勢。