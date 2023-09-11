李佳芯出席CENTRESTAGE揭秋冬時尚！6本地品牌登巴黎時裝周

本地年度時尚盛事香國國際時尚匯展（CENTRESTAGE），日前在9月6至9日舉行，首場大騷更得到不少時尚藝人參與觀看，包括李佳芯、陳漢娜（Hanna）、吳啟洋（Phoebus）和沈殷怡（Shirley）等，現役女子跳高選手楊文蔚，更有份為REDEMPTIVE踏上時裝天橋，揭示今季流行的重點元素。



其實本地不少時裝品牌，設計都充滿特色風格，韓國女團BLACKPINK成員Jennie，更曾穿針織品牌Yan Yan現身機場，可見香港品牌不遜於他人。以下整理其中6個，不知大家喜歡哪種風格？

本地時尚品牌推薦1. REDEMPTIVE

以高街時尚闖出名堂，風格帶有叛逆因子，將傳統正裝的設計，注入嶄新元素，如開叉、流蘇、牛仔布和毛球等，亦會配搭時下的bra top趨勢，打造出型格的貴族時尚。成立僅約5年，品牌今年已打入巴黎及上海時裝周，運用剪裁、細節和色彩的協調，打造出個性和實用的魅力。

本地時尚品牌推薦1. REDEMPTIVE (IG@redemptive_official)

本地時尚品牌推薦2. 112mountainyam

設計師任朗呈擁有多元化才能，是位企業家、行業領袖和影響者，通過日常生活汲取靈感，更以Pantone 112配色系統取名，象徵自由無懼的真我風格。從時裝展可看出，112mountainyam喜歡使用繽紛色彩堆疊，並以堅挺的皺褶網紗製成傘裙，隨走路時擺動，帶來空氣般的飄逸感覺，敬發出自然優雅的氛圍。

本地時尚品牌推薦2. 112mountainyam (IG@mountainyam)

本地時尚品牌推薦3. SUN=SEN

在整場時裝表演中，SUN=SEN突然以可愛魅力突圍而出，令人印象深刻。受到服裝業家族的浸淫，設計師Sun Lam擅長活力設計，結合色彩配搭，塑造出甜美感覺，訴說著每位女生心中的小女孩一面。除了色彩平衡運用精湛，品牌亦會注入性感元素，如透視和露腰等，締造出清新性感，更曾被英國設計平台Not Just A Label表揚為「Black Sheep 」，以讚揚其獨特創新和前瞻的風格。

本地時尚品牌推薦3. SUN=SEN (IG@sunequalsen)

本地時尚品牌推薦4. DORISKATH

品牌以「一裙多穿」的理念，為服飾帶來不一樣的看法，同時華麗優雅的風格，亦能展現出女性的獨特個性。DORISKATH設計花巧，剪裁則簡約，以平衡出獨特的魅力，曾踏上哥本哈根及倫敦時裝周，亦曾舉辦時裝表演，強諮環保元素，宣揚「可持續時尚」的理念。

本地時尚品牌推薦4. DORISKATH (IG@doriskath)

本地時尚品牌推薦5. KanaLili

設計師簡幗儀偏好日系風格，故在設計上都較夢幻和華麗，愛以蕾絲、皺褶、碎花和蝴蝶結等元素，締造出女性的甜美和性感魅力，更曾獲邀出席國際知名雜誌的盛會。簡幗儀同是位網紅，服飾得到不少藝人支持，如郭柏妍、譚杏藍、林芊妤（coffee）等，在首次的時裝表演中，好友倪晨曦更為其走騷，展現出夢幻女神的感覺。

本地時尚品牌推薦5. KanaLili (IG@kanalili)

好友倪晨曦前年曾為Lilian走騷(圖左)，展現出夢幻女神的感覺，今年亦有現身支持(圖右)。(IG@misselvani)

本地時尚品牌推薦6. YAN YAN

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，曾穿YAN YAN的服飾，隨即引來大批關注。品牌以人為本，除了取同音字，若將品牌字首「Y」反轉過來，也是個「人」字，足見出品牌的活力有趣風格。品牌以色彩編織，結合中國風，帶來嶄新體驗，同時更宣揚慢時尚，讓人能從時尚中，獲得舒適療癒的感覺。

2023秋冬時尚重點1. 金屬元素

在CENTRESTAGE的時裝展中，多個品牌揭示今個秋冬的時尚重點。隨著Y2K趨勢，金屬元素成為大熱，不僅展現出街頭搖滾的魅力，而且帶出未來感，予人神秘的魅力。楊文蔚早前接受《01女生》的訪問時，也表示今季流行銀器，指自己近期購買不少銀色耳環、項鏈和戒指等，大家不妨作參考。

2023秋冬時尚重點2. 垂墜感

從多個時裝展中，可見不少傘裙、闊褲、流蘇和繩結等帶垂墜感的設計，予人沉穩知性的氛圍，散發舒適優雅的魅力。

2023秋冬時尚重點2. 垂墜感 (大會提供)

2023秋冬時尚重點3. 露側腰

近年流行露腰設計，因此今季款式也不少得，除了短衫，較受歡迎的是像bodysuit般的馬甲設計，僅露出腰側，並遮住肚腩，散發型格的氣場。這款設計也是李佳芯近期愛穿的單品。