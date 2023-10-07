2024春夏時裝周7熱門手袋預測：CHANEL、Dior、Loewe全新演繹經典

2024春夏時裝周完滿落幕，CHANEL、Hermés及Dior等各大品牌，都展示他們的最新設計，讓粉絲們一睹為快。最讓人關注的其中一項，相信便是手袋，到底會有甚麼創新設計？經典手袋又會如何結合潮流演變，成為眾人都想擁有的款式？以下預測7個品牌的熱賣手袋，不知大家又喜歡哪個呢？



2024春夏時裝周重點手袋1. CHANEL Classic Flap被照放大電筒？

隨著大袋熱潮逐漸回到主流，CHANEL在2024春夏季系列中，亦將經典Classic Flap手袋放大？新款手袋同樣使用垂蓋設計，以及標誌性菱格紋縫紉工藝，但金屬扣帶則加長，而開口位置亦多一道拉鏈，似是保齡球袋，散發優雅隨性的魅力。

2024春夏時裝周重點手袋1. CHANEL Classic Flap被照放大電筒？ (CHANEL提供 & IG@chanelofficial)

2024春夏時裝周重點手袋2. Hermés 可愛公事包

崇尚簡約自然的Hermés，今次時裝展以園林為題，色調較為低調和諧，搭襯長方形公事包，上面擺放鮮花，締造出隨性迷人的氛圍。新手袋令人聯想到Loewe的Amazona手袋，但不同在於Hermés的設計更為經典，以簡單的菱格圖案作拉鏈扣及手柄接口，皮革帶磨砂面效果，配襯復古的酒紅及艷紅色調，散發典雅的魅力。

2024春夏時裝周重點手袋2. Hermés 可愛公事包 (Hermés提供)

2024春夏時裝周重點手袋3. Dior 全新翻蓋手袋

在最新的2024春夏時裝展中，Dior一改甜美風格，但設計依然經典優雅。除了Book Tote及Lady Dior，品牌今次帶來新面孔 —— 翻蓋手袋，有著Bobby手袋般圓潤外形，中央則多道縫接線條，讓人聚焦在特別鑄造的金屬標誌上，配搭一條幼長的皮革帶，散發典雅的氣息，令人期待。

2024春夏時裝周重點手袋3. Dior 全新翻蓋手袋 (Dior提供 & IG@dior)

2024春夏時裝周重點手袋4. Loewe 手提式隨性手袋

這一季的Loewe，揭示了創意總監Johnathan Anderson對針織的熱愛，更佻皮地將冷針作為不同實用飾品。此外，新手袋亦演繹出全新的風格，將桶形手袋連繫一條粗長的皮革帶，能根據調節長度，而有不同的揹法，如手提和側揹等，亦可像模特兒般，隨意搭在膊頭上，增添自由隨性的流浪風格，予人全新的手袋揹法。

2024春夏時裝周重點手袋4. Loewe 手提式隨性手袋 (IG@loewe)

2024春夏時裝周重點手袋5. Loro Piana Extra Pocket換上新鎖扣

近百年義大利老字號的Loro Piana，其Bale及Extra Pocket手袋早前爆紅，而後者更在2024春夏季中，以全新的鎖扣亮相。手袋為可愛兼容量大的Vanity Case款式，以柔軟皮革及和諧色調，如酒紅、青草及芭蕾舞粉色等，展現出Quiet Luxury的舒適感。全新款改變以往金屬鎖頭作拉鏈的設計，轉為皮革拉鏈，並在皮革中間穿洞，以刻有品牌縮寫的窩釘鎖頭扣起，想知怎樣打開，就要待品牌解說。

2024春夏時裝周重點手袋5. Loro Piana Extra Pocket換上新鎖扣 (Loro Piana提供)

2024春夏時裝周重點手袋6. Gucci Bamboo 1947竹節包添上標誌

由Gucci新任創意總監Sabato De Sarno交出的第一份作品，雖然設計較為保守，但在細節上則可見出變化。例如經典的Bamboo 1947手袋，亮麗的漆面皮革上，壓有超大的品牌全寫，以增添層次玩味。近年品牌的竹節手袋，都深受歡迎，不知這次手袋的細節轉變，能否觸動你的心？

2024春夏時裝周重點手袋6. Gucci為經典Bamboo 1947竹節包（圖左）添上標誌（圖右） (Gucci官網 & 提供)

2024春夏時裝周重點手袋7. Coach 玩味小鴨手袋

風格傾向簡約型格的Coach，今次特別注入童趣玩味，以黃色小鴨輪廓手袋，襯搭oversize風格，看來超級吸睛。手袋附有皮革標誌，亦設較低調易搭的黑色選擇，相信將會俘虜一眾少女心。