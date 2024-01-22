毛毛鞋推薦2024｜10冬日必備毛毛拖鞋、雪靴 毛絨元素打造反差感

毛毛鞋推薦｜不論是藝人、網絡上都出現各式各樣的毛茸單品：毛毛拖鞋，低筒、中筒的毛毛靴或雪靴、毛衣外套、毛毛手袋等。而毛茸單品混配西裝外套、風衣等，更可以營造出反差，打造都市時尚感！不過對於身處亞洲的女生，毛毛鞋又好像未必大派用場，其實只要選擇較輕盈或拖鞋款的，四季都可以輕鬆穿著。



天氣一凍，保暖又時尚必備元素必定是軟萌可愛的毛毛。大家不妨試試以下千元的毛毛鞋，不太重負擔，又可以感受一下毛茸的魅力！

毛毛鞋推薦：1. Rockfish Weatherwear ORIGINAL WINTER FUR MULE ₩136,800 (折合約HK$802)

不想與人隨意撞鞋？來自英國的Rockfish Weatherwear，用上韓國流行設計的設計細節就能夠助你一臂。這款以仿羽絨外形加上彈性束帶，內頭用上蓬鬆絨毛的毛靴，能夠修飾小腿粗大的身形問題，同時令厚腫的冬日穿搭增加亮點。

毛毛鞋推薦：Rockfish Weatherwear ORIGINAL WINTER FUR MULE ₩136,800 (折合約HK$802) (Rockfish Weatherwear)

毛毛鞋推薦：2. Mardi Mercredi CLASSIQUE SLIPPER ₩88,000(折合約HK$514)

Mardi Mercredi 作為近年大熱韓國品牌，由Hoodie到鞋履都充滿辨識度的小雛菊圖案，加上韓國女星們的加持，令品牌紅遍全球。而這款毛毛鞋款，提供多款顏色選擇，在冬日溫暖的毛茸上加以米白色繡線刺繡的雛菊花朵，增添清新、可愛感。

毛毛鞋推薦：3. UGG Plushy Slipper $790

提到毛毛鞋，UGG絕對是帶起潮流的始祖。而這款Plushy Slipper，將拖鞋與包裏鞋融合，打造出舒適的休閒穿著，不論作為日常穿搭或是室內溫暖牌都可以！

毛毛鞋推薦：UGG Plushy Slipper $790（ UGG）

毛毛鞋推薦：4. CROCS Unisex Classic Cozzzy Sandal HK$498

想由頭到腳都展示出個人獨特性？CROCS的孔洞設計讓你可以利用Jibbitz™ 飾物進行個性化的裝飾，加上毛絨襯裡、加高外底設計，時尚又可愛！

毛毛鞋推薦：CROCS Unisex Classic Cozzzy Sandal HK$498（CROCS）

毛毛鞋推薦：5. Charles & Keith 厚底刷毛短靴石灰白 HK$489

購買方法：Charles & Keith

若果擔心整雙毛絨鞋過於誇張，不妨由以毛絨裝飾的短靴開始入手。Charles & Keith這款石灰白短靴，加上米白刷毛，休閑與甜美具備，打造不一樣的造型層次感，不論單穿或搭配長襪都可以！

毛毛鞋推薦：Charles & Keith 厚底刷毛短靴石灰白 HK$489（Charles & Keith）

毛毛鞋推薦：6. AE Smiley Slipper HK$340

毛毛鞋感覺過於焗束？絨毛拖鞋就可以助你一臂。這款AE的超級絨毛拖鞋，以咖啡色調配以雙色笑臉刺繡，好襯又不限季！

毛毛鞋推薦： AE Smiley Slipper HK$340（American Eagle）

毛毛鞋推薦：7. adidas PUFFYLETTE 運動鞋 HK$659

購買方法：Adidas HK

寒冬時，户外活動總感覺不夠保暖？adidas的Adilette 拖鞋，以全包覆密封式鞋身，配以跣水塗層，天氣再壞亦無阻你保暖舒適的體驗。

毛毛鞋推薦：adidas PUFFYLETTE 運動鞋 HK$659（adidas）

毛毛鞋推薦：8. Sam Edelman LAGUNA CHELSEA BOOT HK$1,900

若然想嘗試毛絨的感覺，又不想過於高調或與自身本來的穿搭風格差太遠，沉實的短毛靴會是一個不錯之選。Laguna有各種顏色可供選擇，這凸耳鞋底靴加上經典輪廓結合，防風又時尚，不論搭配裙裝或褲裝都相當好襯。

毛毛鞋推薦：Sam Edelman LAGUNA CHELSEA BOOT HK$1,900（Sam Edelman）

毛毛鞋推薦：9. UGG CLASSIC DIPPER HK$1,590

怕凍的女生當然要挑選高身的毛靴。而這款延續 UGG經典毛靴設計的全新高筒厚底 CLASSIC DIPPER 毛靴，保暖又時尚。而且毛靴更用上增高必備的厚底設計，加上首度採用的緊貼小腿的橡膠軟管設計，可謂小個子女生的必備單品，又可以加強顯瘦效果。

毛毛鞋推薦：UGG CLASSIC DIPPER HK$1,590（UGG）

毛毛鞋推薦：10. D+AF 軟綿萌寵真皮羊毛厚底後拉帶雪靴拖鞋 台幣$2,980 (折合約HK$743)

喜愛網購的話，相信對主打韓系簡約時尚設計的台灣品牌的D+AF 並不陌生。品牌上新速度快，當季鞋款到鞋靴都有，而且碼數跨度大，小個子及高個子的女生都可以用實惠的價錢盡情打扮！這款厚底的牛麂皮的雪靴拖鞋，加上羊毛小搭帶，輕鬆搭配休閑或柔美風格。