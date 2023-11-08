4大重要派對Dress Code意義 8款高跟鞋推薦:派對狂歡/婚禮必備

8大派對鞋推薦！來到年尾，平安夜派對、聖誕派對、年末派對、倒數派對等等接續而來，想在派對中發光發亮的話，除了要準備好妝髮，打扮亦必不可少。派對服飾除了要符合邀請方的要求，穿上合適「Dresscode」。



若果不想胡亂穿搭而大出洋相，就要了解到不同「Dress Code」的意義，鞋靴亦會影響整體造型觀感：「Black Tie」一般用在晚上的正式晚宴或派對，女生們則要準備較端莊的晚裝、小手袋及高跟鞋。「Cocktail Attire」主要是酒會，通常是方便走動、交際為主，穿著上可以穿個優雅連身裙，介乎休閒與正裝之間。「Business casual 」則是重要會議、大型商務活動等，所以身上至少要有一件正裝單品表現出專業形象。而「Smart Casual」的彈性最高，能夠輕鬆展現個人風格與時尚。

4大重要派對Dress Code意義 ！（《尼羅河謀殺案》劇照）

派對高跟鞋推薦2023：1. Jimmy Choo Sadia 95 HK$11,100

購買方法：FARFETCH（HK$9,153）｜Harrods（HK$8,685）

想展示型格又百搭的魅力的話，SADIA 95 系列露跟高跟鞋就合適不過，尖頭鞋型配以褶皺紋理，綴上魅力耀眼水晶足踝帶，整個感覺個性時尚又摩登。而且黑色配色容易配合服飾。

派對高跟鞋推薦2023：1. Jimmy Choo Sadia 95 HK$11,100（Jimmy Choo）

派對高跟鞋推薦2023：2. Miu Miu 擦色皮革帶扣露跟高跟鞋 HK$11,000

Miu Miu 有著不少年輕女生所追求的俏皮與優雅感，不少單品都帶出正裝與少女感合一的玩味碰撞，而這款皮革露跟高跟鞋，以精緻帶扣帶出個性感，少女味道與型格兼備。

派對高跟鞋推薦2023：2. Miu Miu 擦色皮革帶扣露跟高跟鞋 HK$11,000（Miu Miu）

派對高跟鞋推薦2023：3. Roger Vivier Trés Vivier Strass Buckle Babies Pumps in Fabric HK$12,000

瑪莉珍鞋（Mary Jane）可謂是經典之一，氣質與舒適度兼備，既可以知性、復古甜美、正裝都可以。而這款來自Très Vivier 系列的高跟鞋，精緻又舒適，鞋身用上馬賽克效果面料加上緞邊製成，飾有標誌性水晶扣的肩帶，充滿六十年代的復古美感。

派對高跟鞋推薦2023：3. Roger Vivier Trés Vivier Strass Buckle Babies Pumps in Fabric HK$12,000（ Roger Vivier）

派對高跟鞋推薦2023：4. GANNI SOFT BOW SLINGBACK PUMPS €325（拆合港幣約$2721）

購買方法：FARFETCH（HK$2,694）

GANNI作為丹麥時尚品牌， 結合了現代與率性元素，展示可鹽可甜單品。這款以全再生尼龍混合物製成的露跟高跟鞋，低調蝴蝶結加上低鞋跟設計，適合繁忙工作後亦要應酬的女生或喜愛低調的女生所用！

派對高跟鞋推薦2023：4. GANNI SOFT BOW SLINGBACK PUMPS（GANNI）

派對高跟鞋推薦2023：5. Sam Edelman HALIE BOW HEEL HK$2,000

喜愛誇張設計或配襯裙裝成為焦點的話，這款HALIE 蝴蝶結高跟鞋則是最佳選擇之一。鞋款有三種顏色選擇，華麗奪目色彩加上3.8寸極高細鞋跟，將你的纖細美腿完美展現！

派對高跟鞋推薦2023：5. Sam Edelman HALIE BOW HEEL HK$2,000（Sam Edelman）

派對高跟鞋推薦2023：6. Sam Edelman BIANKA FEATHER SLINGBACK PUMP HK$1,600

秋冬絕對不少得沉穩色彩配搭：寶石藍、橄欖綠等都是今季當紅色彩，完美色調加上玩味羽毛，能夠助你在時尚與展現真我中兼備，展現性感與佻皮個性，成為人群中的主角！

派對高跟鞋推薦2023：6. Sam Edelman BIANKA FEATHER SLINGBACK PUMP HK$1,600（ Sam Edelman）

派對高跟鞋推薦2023：7. Charles & Keith 寶石方釦跟鞋 混色 HK$639

購買方法：Charles & Keith官網

想在日常當中增加不一樣的話，可以考慮入這款充滿細節感的寶石方釦跟鞋 ！亮麗的極光鞋面加上鑲鑽寶石方釦，走動時會隨著光線反射出色彩光芒，更為造型添上迷人感。而這款低調鞋款除了婚禮等重要場合之外，日常休閒裝扮亦可以輕鬆搭配，絕對不會浪費！

派對高跟鞋推薦2023：7. Charles & Keith 寶石方釦跟鞋 混色 HK$639（Charles & Keith）

派對高跟鞋推薦2023：8. ZARA 扣件設計牛仔布穆勒鞋 HK$499

工作完結時忽然接獲派對通知？四處都有分店的ZARA就可以助你解燃眉之急！這款休閒與時尚感兼備的尖頭穆勒鞋，牛仔布加上水鑽綴飾扣件，綴以後跟帶，完全看不出是即興而買的單品！