車cam｜元朗男遭追斬駕車突圍險撞途人　行兇車料與天水圍案相同

今日凌晨（13日）屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，一晚接連發生3宗截車斬人案。消息指3案件疑涉及黑幫在酒吧爭女事件。其中，約凌晨3時許，元朗發生扑車刑毀案，事發一刻的車cam片段曝光，拍得當時有4輛私家車駛近事主座駕，約20名穿黑衣、戴口罩的惡煞隨即下車，並手持利刀、木棍不停敲打事主的私家車，事主隨即倒車，然後向前駛走突圍，其間為避擋路車輛，更險撞左邊推着滿車紙皮的途人，過程十分驚險。



另外，凌晨5時許，天水圍發生的傷人案中有兩名男子受傷，有車cam片段拍得車輛追逐經過，可見事主的白色私家車遭數輛私家車追截期間失控，撞到一輛的士，多名惡煞從不同私家車下車作案後登車逃離現場。據了解，元朗與天水圍兩案的涉案車輛，料為同一批私家車。



元朗扑車刑毀案，車cam片段顯示當時有4輛私家車突然駛近事主座駕，其後約20名穿黑衣、戴口罩的惡煞隨即下車，衝上前包圍事主的私家車，並手持利刀、木棍不停敲打其車身。（片段截圖）

元朗扑車刑毀案車cam片段顯示，當時有4輛私家車突然駛近事主座駕，其後約20名穿黑衣、戴口罩的惡煞隨即下車，衝上前包圍事主的私家車，並手持利刀、木棍不停敲打其車身。事主隨即倒車，然後加速轉右駛走突圍。其中一輛包圍他的私家車駛前企阻撓，事主為避開，險撞倒左邊「推車仔」的途人。事主之後欲全速駛走，但兇徒的私家車隨即起步窮追不捨，最後更直撞事主私家車車尾，片段就此結束。

元朗扑車刑毀案，事主為避擋路私家車，險撞倒路邊「推車仔」途人。（影片截圖）

事發今日（13日）凌晨3時許，28歲姓陳男子和朋友將私家車泊在康景街一帶，突然有至少4輛私家車駛至，大約20人手持木棍和利刀破壞陳男車輛，陳男立即開車突圍，先將車駛至青山公路元朗段，再前往元朗警署自行報警，陳男和朋友沒有受傷，警方經調查後，將案件列作「刑事毀壞」和「藏有攻擊性武器」跟進，正追查歹徒下落。

現場可見，青山公路元朗段近輕鐵康樂路站對開，有車輛碎片和遺下兩個車牌；青山公路元朗段170至172號一幢唐樓的鐵閘，疑在事件中被波及，遭車輛撞過，底部呈現彎曲。

▼元朗扑車刑毀案▼



警員封鎖現場調查。

天水圍則在清晨5時46分發生另一宗傷人案，一輛白色私家車亦被3至4輛車圍堵，一輛的士亦被波及撞毀，白色私家車上兩名男子捱斬受傷。車cam片段見到車輛追逐經過，可見該白色私家車遭數輛私家車追截，其後高速駛出失控並撞向的士，被撞的士停在路邊，多名惡煞從不同私家車下車作案，之後後登車逃離現場。據了解，元朗與天水圍兩案的涉案車輛，料為同一批私家車。

白色私家車內兩名男子均手腳受傷、神智清醒。24歲男子被送往屯門醫院治理，另一名30歲男子則被送往天水圍醫院治理。

天水圍白色私家車遭數輛私家車追截，其後高速駛出失控並撞向的士，被撞士停在路邊。據片段所見，該3至4輛車跟包圍元朗的私家車疑為同一批。（網上影片截圖）

▼天水圍傷人案▼

