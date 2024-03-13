屯元天三宗截車斬人內情｜新義安爭女挑機後遭伏擊　兩度覆桌勝和

屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，一晚內接連發生3宗截車斬人案，3人受傷。事情更多細節曝光，據悉事件涉及南邊圍「勝和」小頭目「阿南」與屯門「新義安」頭目「肥格」，兩批人馬昨晚（12日）消遣期間疑因爭女問題爭執，隨後展開一場腥風血雨。



消息稱，「新義安」人馬最先到元朗向「勝和」挑機，雖然雙方均沒動手，且新義安人馬亦返回屯門，但事件疑惹來「勝和」不滿，遂隨後在屯門三聖街伏擊「肥格」的19歲門生，導致他重創昏迷送院。「新義案」隨後分別在元朗和天水圍「覆桌」襲擊「勝和」人馬，再釀兩人受傷。翻查資料，「肥格」並非首次見報，去年屯門山景邨3名保安員對違泊車輛鎖車，因而被人襲擊，其中大叫「當我新義安流㗎！」的惡煞便是肥格。



天水圍斬人案，地面遺下一把開山刀。（蔡正邦攝）

消息稱，事件涉及南邊圍「勝和」小頭目「阿南」與屯門「新義安」頭目「肥格」，兩批人馬昨晚（12日）在元朗消遣時，疑因爭女問題爭執，其間更出拳雙向，雖然事件未有驚動警方，卻展開黑夜廝殺的序幕。

據悉屯門新義安最先「吹雞」到元朗，企圖向勝和挑機，惟雙方當時均沒動手並陷膠着，其後不歡而散。事件惹來「勝和」人馬不滿，遂待對方離開後立即尾隨追上。凌晨1時許，兩輛載有「勝和」人馬的私家車，在屯門三聖街一間中學外截停「肥格」19歲門生的白色平治私家車，多人繼而下車並用開山刀揮刀狂斬，導致該名門生雙腳均被斬傷，昏迷送院；據悉「肥格」當時並不在場。

▼屯門截車斬19歲平治男司機▼



傷者的平治座駕，車門被撞脫。

事件傳出後，「新義安」車隊立即到元朗「覆桌」。凌晨3時許，至少4輛私家車駛至康景街一帶，包圍「勝和」人馬的車輛後，約20人衝落車持刀棍狂扑車輛。受襲車輛司機見狀立即開車突圍，先將車駛至青山公路元朗段，再前往元朗警署自行報警；事件中幸無人受傷。

▼元朗私家車被4車包圍▼



警員封鎖現場調查。

復仇未有就此結束，清晨5時46分，3至4輛「新義安」車隊在天瑞公園單車徑對開，重重包圍一輛白色私家車，並落車揮刀斬向車內勝和「阿南」的兩名門生，據悉其中一人身負重傷，身中10多刀。兩人均手腳受傷、神智清醒，分別被送往屯門醫院及天水圍醫院救治。

▼天水圍私家車遭多車圍堵撞燈柱 兩男被斬▼



白色私家車撞毀交通燈柱及路牌，車身盡毀，安全氣袋彈出，車身被濺上血跡。（蔡正邦攝）

翻查資料，「肥格」並非首次見報。去年10月下旬，屯門山景邨3名保安員發現有4輛車違泊遂進行鎖車，詎料一行5人的車主、司機在附近餐廳用膳出來後發現，大為不滿，向3名保安員施襲，撻朵稱自己是三合會成員，語出驚人「當我新義安流㗎！」後囂張地登車離去。據悉一行5人的惡煞均有屯門「新義安」背景，其中大叫「當我新義安流㗎！」的惡煞便是肥格。多名涉案者其後相繼落網及被起訴，事件亦惹警隊高層震怒，警務處處長蕭澤頤親至帶隊展開多日大反黑行動。

▼屯門山景邨保安員受襲案▼

